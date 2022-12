Besinnliche Weihnachtssitzung: Spende fürs Jugendrotkreuz und viel Lob für die Bücherei

Von: Christoph Peters

Spendenübergabe: Bürgermeister Peter Ostenrieder (4.v.l) und CSU-Fraktionschef Michael Deibler überreichten den symbolischen Scheck an die Jugend-Rotkreuz-Ortsgruppe unter der Leitung von Sandra Wiegand (3.v.l.). © Christoph Peters

Ein willkommener Scheck für die Jugend-Rotkreuz-Ortsgruppe, viel Lob für die örtliche Bücherei und ein Bürgermeister, der sich in der Deutung chinesischer Astrologie versucht: Die traditionelle Weihnachtssitzung des Peitinger Gemeinderats hatte heuer so einiges zu bieten.

Peiting – Die letzte Sitzung des Peitinger Gemeinderats vor Weihnachten hat ihre eigenen Gepflogenheiten. Weil die Gremiumsmitglieder im Anschluss das Jahr bei einem gemeinsamen Essen ausklingen lassen, beginnt sie zum einen eine Stunde früher als üblich. Zum anderen hat es sich eingebürgert, dass jene Fraktion, die sich um die Organisation des geselligen Beisammenseins kümmert, den Empfänger der alljährlichen Weihnachtsspende des Marktes bestimmen darf. Heuer war die CSU an der Reihe. Man habe jemanden bedenken wollen, der „eher übersehen“ werde, sagte Fraktionschef Michael Deibler. Gleichzeitig habe man das Ehrenamt bei jungen Menschen in den Fokus rücken wollen und so sei schließlich die Wahl auf die Jugend-Rotkreuz-Ortsgruppe gefallen.

Ortsgruppe betreut 53 Kinder und Jugendliche

Deren Leiterin Sandra Wiegand nahm den symbolischen Scheck über 500 Euro mit einer kleinen Gruppe ihrer Schützlinge dankbar entgegen. Vor vier Jahren hat die Mutter zweier Kinder die Ortsgruppe übernommen, die seitdem von sieben auf 53 Mitglieder angewachsen ist. Spiel und Spaß stünden im Vordergrund, gleichzeitig würden die Kinder und Jugendlichen an das Thema 1. Hilfe herangeführt. So sei der Nachwuchs etwa als Schulsanitäter im Einsatz. „Unser großes Ziel ist es, dass sie später zur ehrenamtlichen Bereitschaft übergehen.“ Dass die Arbeit Früchte trägt, machte Wiegand am Beispiel der Bambinis deutlich, die beim Wettbewerb des Jugendrotkreuz als Oberbayerns Beste abschnitten.

Die finanzielle Unterstützung kann die Jugendgruppe gut gebrauchen. Für die Kinder sei das Angebot kostenlos, man liege viel Wert darauf, dass das auch so bleibe, betonte Wiegand. Gleichzeitig müsse man Ausgaben etwa für die Miete der Räumlichkeiten im Pfarrheim bestreiten, in das man wegen des fehlenden Platzes im Feuerwehrhaus umgezogen sei. „Das Geld ist hier gut aufgehoben“, war sich deshalb Deibler sicher.

Bücherei-Team berichtet von seiner Arbeit

Keinen Scheck, aber die Gelegenheit, ihre Arbeit vorzustellen, bekamen anschließend Margit Kees und Lisa Jocher von der Peitinger Bücherei. 16 Mitarbeiterinnen, über 1000 Ehrenamtsstunden, mehr als 33 000 Ausleihen und über 22 500 Besucher: Die Zahlen, die die beiden vorlegten, waren durchaus beeindruckend und zeigten, dass das Angebot im ehemaligen Klösterle gut angenommen wird. Entsprechend viel Lob gab es aus den Reihen der Gemeinderäte. Seine drei Enkel seien oft in der Bücherei, sagte Andreas Barnsteiner (BVP). „Peiting wäre um einiges unattraktiver, wenn es das Angebot nicht geben würde.“ Tobias Eding (SPD) nutzte die Gelegenheit, um sich zu erkundigen, ob man an einem E-Book-Angebot arbeite. Das musste Kees verneinen, ein solches sei sehr teuer, weshalb man bewusst zugunsten eines zeitgemäßen und aktuellen Medienbestands darauf verzichtet habe. Nachfragen nach E-Books hielten sich zudem in Grenzen, wer ein solches Angebot wünsche, den verweise man auf die Büchereien in Schongau und Steingaden. Eine Lösung, auf die man sich vor Jahren im Gemeinderat verständigt habe, erinnerte Bürgermeister Peter Ostenrieder, der die Bücherei als „Kleinod der Gemeinde“ bezeichnete.

Bürgermeister zieht Bilanz

Der Rathauschef hatte dann auch das letzte Wort der Sitzung, als er die Gelegenheit für einen Rück- und Ausblick nutzte und sich bei den Gemeinderäten für ihre Arbeit bedankte. Dass das abgelaufene Jahr in der chinesischen Astrologie das Jahr des Tigers gewesen sei, der für Mut, Durchsetzungskraft und Optimismus stehe, passe ganz gut, befand Ostenrieder. Selbige habe man in einem weiteren Jahr im Krisenmodus zeigen müssen. Ostenrieder spann den Bogen vom Ukraine-Krieg und der großen Unterstützung, die in der Marktgemeinde für die Betroffenen geleistet worden war, zu den Auswirkungen, die viele Planungen durcheinanderwirbelten. Trotz aller Widrigkeiten blicke man auf ein „passables Jahr“ zurück. Auch 2023 habe man einiges vor, sei es die Eisstadionsanierung, die Wiederöffnung des Wellenfreibads oder der Hochwasserschutz. Bezogen auf Letztere passe es ganz gut, dass 2023 das Jahr des Wasser-Hasen sei, schmunzelte Ostenrieder. „Da sollte ja dann nichts schiefgehen.“