Förderung läuft aus - Peitinger Windrad soll sich trotzdem weiterdrehen

Von: Christoph Peters

Seit 2003 dreht sich das Peitinger Windrad am Bühlach. Es ist bislang das einzige im Landkreis. Anlage muss überprüft werden © Archiv/Herold

Ende November wird das Peitinger Windrad am Bühlach 20 Jahre alt. Weil dann die EEG-Förderung ausläuft, war zuletzt unklar, ob die Anlage eine Zukunft hat.

Peiting – Viel wird derzeit über den Ausbau der erneuerbaren Energien geredet, schließlich sollen sie bis 2030 mindestens 80 Prozent des verbrauchten Stroms in Deutschland liefern. Nicht nur wegen des Klimaschutzes ist der Ausstieg aus fossilen Energien geboten, welche Auswirkungen die Abhängigkeit von Öl und Gas haben können, zeigte in den vergangenen Monaten der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine deutlich auf.

Vor diesem Hintergrund kommt auch Altanlagen wie jener auf dem Peitinger Bühlach eine hohe Bedeutung zu. Seit mittlerweile knapp 20 Jahren dreht sich das Windrad und erzeugt umweltfreundlichen Strom. Über 80 Anleger hatten damals 440 000 Euro in das Vorzeige-Projekt investiert – weitere 400 000 Euro wurden über eine Kredit finanziert. Bis heute ist die 70 Meter hohe Anlage die einzige ihrer Art im Landkreis Weilheim-Schongau. Doch die Zukunft des „Peitinger Wahrzeichens“, wie Bürgermeister Peter Ostenrieder das Windrad gerne bezeichnet, war zuletzt ungewiss. Denn 20 Jahre nach Inbetriebnahme läuft die gesetzliche garantierte Einspeisevergütung aus, die im Peitinger Fall 8,9 Cent pro Kilowattstunde beträgt. Ab dann muss der erzeugte Strom zum Marktpreis veräußert werden. Das rentiert sich aber nur, wenn dieser eine gewisse Grenze nicht unterschreitet. Im Jahr 2020 lag der Jahresmarktwert für mit Windkraftanlagen am Land erzeugtem Strom bei 2,38 Cent. In diesem Bereich sei die Anlage nicht wirtschaftlich zu betreiben, machte Werner Schramm schon vor zwei Jahren gegenüber der Heimatzeitung deutlich. Er ist Geschäftsführer der Kommanditgesellschaft Windenergie Oberland, die das Bürgerprojekt betreibt. Die Konsequenz zeigte Schramm schon damals auf. Bliebe es bei diesen Preisen, käme mit Auslaufen der Förderung nur der Rückbau des Windrads in Frage.

Strompreise sind stark gestiegen - Peitinger Windrad profitiert

Doch zwischenzeitlich hat sich der Wind gedreht. Die Strompreise sind stark gestiegen. Im vergangenen Jahr lag der Marktwert für Wind an Land bei 16,27 Cent pro Kilowattstunde. In den ersten Monaten diesen Jahres pendelte er zwischen acht und zehn Cent. Ein Ende der hohen Preise ist derzeit nicht in Sicht. Bei der Windenergie Oberland hat man deshalb bereits reagiert. Seit März verkaufe man den Strom an einen Direktvermarkter, erklärt Schramm. Man sei zudem guter Dinge, dass sich der Betrieb der Windkraftanlage angesichts der aktuellen Entwicklung auch über das Ende der Förderung hinaus lohne. Zur bislang erzielten Rendite könne er noch nichts sagen. „Aber jedes Jahr, das wir gewinnen, ist ein Plus für uns.“ Und ökologisch sei der Weiterbetrieb in jedem Fall sinnvoll.

Entsprechend trifft man bereits Vorkehrungen für eine Verlängerung der Laufzeit. Denn bevor sich das Windrad über 2023 hinaus weiterdrehen darf, muss ein Gutachter die Anlage einer Typprüfung unterziehen. Diese sei vom Hersteller für 20 Jahre ausgelegt worden, erklärt Schramm, der jedoch fest davon ausgeht, dass technisch nichts gegen einen weiteren Betrieb spricht. Wie lange das Peitinger Windrad noch laufen werde, könne man zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Das hänge davon ab, wie sich die Strompreise entwickle. Der Vertrag mit dem Direktvermarkter laufe von Jahr zu Jahr, so der Geschäftsführer.

Geprüft hatte man in den vergangenen Monaten übrigens auch die Möglichkeit, den erzeugten Strom direkt an einen Abnehmer vor Ort zu vermarkten. Der Rathauschef hatte dazu den Kontakt zu zwei Peitinger Firmen hergestellt. Das Problem: Eine solche Lösung hätte laut Schramm den Bau einer direkten Leitung erfordert – ein zu großer Aufwand. Und Repowering, also der Austausch der bestehenden durch eine deutlich leistungsfähigere, moderne Anlage, schied laut dem Geschäftsführer ebenfalls aus. „Eine neue Windkraftanlage wäre doppelt so hoch, dafür ist der Standort zu nah am Ort.“

Wieskirche: Vor-Ort-Termin wegen Windkraft „Den Weiterbetrieb des Windrads auf dem Bühlach begrüßen wir als Gemeinde außerordentlich. Da die Anlage technisch wohl in einwandfreiem Zustand ist, sollte diese Chance in jedem Fall genutzt werden“: So kommentiert Peitings Bürgermeister Peter Ostenrieder die Nachricht, dass das „Wahrzeichen“ des Markts sich wohl noch länger drehen wird. Gleichzeitig bemüht sich die Gemeinde weiterhin darum, dass die Anlage nicht die einzige auf den Fluren der Kommune bleibt. Wie berichtet, hatte sie gemeinsam mit dem Landratsamt, dem Landesamt für Denkmalpflege, dem Wirtschaftsministerium und dem Kultusministerium ein „Kommunales Denkmalschutzkonzept“ angestoßen. Das soll endgültig klären, ob die seit Jahren geplanten Windräder auf den Köpfinger Wiesen mit dem Welterbe Wieskirche vereinbar sind. Wie Ostenrieder berichtet, ist zwischenzeitlich die Ausschreibung erfolgt, noch im April soll ein Fachbüro mit der Erstellung des Gutachtens betraut werden. Anfang Mai sei zudem ein Vor-Ort-Termin anberaumt mit Vertretern der beteiligten Stellen und auch der Unesco. Vom Ergebnis der Untersuchung hängt laut dem Rathauschef ebenfalls ab, ob möglicherweise auch andere Flächen, die eine entsprechend hohe Windhöffigkeit bei den Untersuchungen vor über 10 Jahren aufwiesen, in den Fokus für Windkraft-Pläne rücken können.

