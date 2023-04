Nach jahrelanger Suche: Kostbares Relikt taucht rechtzeitig zur Peitinger Museumsnacht auf

Zufallsfund auf dem Dachboden

Jahrelang war Hans Wörnzhofer auf der Suche nach der Standarte des Radfahrvereins Concordia Peiting. Jetzt half Kommissar Zufall: Bei der Suche nach etwas anderem ist diese im Dachboden des Bodlbauerhofes, sauber verpackt in einer Schutzschachtel, wieder aufgetaucht.

Peiting – „Die kommt gerade recht zur Museumsnacht“, freute sich der Vorsitzende Klaus Hilgner. Mit der Standarte des Radfahrvereins Concordia Peiting besitzt das Museum im Klösterle ein kostbares Relikt des vergangenen Jahrhunderts. Der am 17. April 1910 gegründete Verein war nicht nur sportlich aktiv, sondern auch ein gesellschaftlicher Faktor im Ort. Die am 25. Juli 1926 von Pfarrer Gabriel Gerold geweihte Fahne wird deshalb besonders in Ehren gehalten und – falls einmal genügend Geld vorhanden ist – fachgerecht restauriert. Der Pfarrer gehörte ebenso wie sein Nachfolger Martin Ruhland und Bürgermeister Heinrich Barnsteiner dem Verein an.

Gut erhalten sind auch die Erinnerungsbänder – gewidmet von den Fest-Jungfrauen und dem Patenverein Birkland zur Standartenweihe vom Radfahrverein Concordia Böbing, bei dessen Fahnenweihe die Peitinger am 14. Juni 1931 Pate waren, zur Erinnerung an das 1. Bezirkstreffen in München vom 14. bis 15. Juni 1934 und zum Gedenken an die im Weltkrieg 1914-1918 gefallenen zwölf Kameraden.

Standarte stammt aus dem Nachlass des früheren zweiten Bürgermeisters Johann Wörnzhofer

Die Standarte stammt aus dem Nachlass des früheren zweiten Bürgermeisters Johann Wörnzhofer. Ebenso sind aus den Nachlässen von Hans Mayr (Wegmacher Mayr) und Martin Söll (ehemals Vorstand und stellvertretender Kassier) das Kassenbuch 1913 bis 1939, das Mitgliederbuch, das Radfahrer-Tourenbuch von Südbayern und Tirol mit angrenzenden Landen, das Concordia Liederbuch von 1927 und das Radfahrer Liederbuch von 1936 im Bestand des Museums im Klösterle.

„Es wäre schön, wenn wir auch ein Schriftführerbuch mit all den Fahrten erhalten könnten“, wünscht sich Hilgner. Schließlich hat die Peitinger Rennmannschaft mit Konrad Haberstock, Bernhard und Josef Noll, Ludwig Rohrmoser, Josef Eglinger und Georg Stich an zahlreichen Wettbewerben wie Bezirksmeisterschaften teilgenommen. Ebenso sind die Ziele der Fernreisen – unter anderem nach Rom – für die Nachwelt interessant.

Allein das Mitgliedsbuch ist für die Heimatfreunde von unschätzbaren Wert. Sind darin doch noch die alten Hausnamen mit aufgeführt. Ebenso gewährt es einen Einblick über das damalige breit aufgestellte Handwerksleben. Längst vergangen sind heute die Tage der Buttner-Mühle, der Molkerei Max Lang mit ihrem prämierten Käse, die Schmiede des Ferdinand Sailer direkt an der Peitnach neben dem Rathaus. Ein gesellschaftlicher Mittelpunkt war damals noch der Gasthof zur Post des Mathias Büchele am Hauptplatz und beim Keppeler wurde noch Bier gebraut. Wer weiß heute noch von der Bäckerei Schardt (jetzt Café Zuckerl).

Vereinsmitglieder übernahmen sonntags die Pannenhilfe

Nicht wenige waren mit zwei Generationen im Radverein vertreten. Zum Beispiel der Pinzgerwirt Hans Kümmerle und sein Sohn Sepp. Die Hafnerfamilie Haberstock war gar mit vier Mitgliedern vertreten (Konrad, Josef, sowie Xaver sen. und jun.). Der spätere Bürgermeister Karl Fliegauf war in seinen jungen Jahren bereits mit dabei wie auch Musiker Ludwig Rohrmoser.

Die Mitglieder des Vereins nahmen nicht nur an Ausflügen und Rennen teil. Sie stellten sich an Sonntagen auch als Pannenhelfer zur Verfügung. Zwischen 13 und 20 Uhr waren jeweils drei Mitglieder für den Straßenhilfsdienst eingeteilt. Interessant bei der Liste für die Sonntagswachen vom 1. Mai bis 1. Oktober 1939 ist der Vermerk des O. Wachtführers Fürst: „Die Feuerwehrübungen sind zur Zeit noch nicht festgelegt, es kann deshalb eine Einteilung nicht erfolgen. Den Dienst bei der Feuerwehr übernehmen die jeweils diensthabenden Sonntagswachen“.

Die Standarte wird bis einschließlich der Museumsnacht am 28. April im Geschichtssaal des Museums im Klösterle ausgestellt.

Von Gerhard Heiß

