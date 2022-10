Glasfaser für alle: In Peiting wollen gleich zwei Firmen das Gigabit-Netz der Zukunft bauen

Von: Christoph Peters

Der geplante Glasfaserausbau: blau umrandet das Gebiet, das die Telekom eigenwirtschaftlich ausbauen will. Die gelben und grünen Punkte markieren jene Adressen, die im Rahmen des Förderprogramms einen Gigabit-Anschluss bekommen sollen. © Ik-T

Der Glasfaserausbau in Peiting wird konkret: Gleich zwei Unternehmen wollen das Netz in den nächsten Jahren auf eigene Kosten ertüchtigen. Für die Gemeinde dürfte der Ausbau damit viel günstiger werden als bislang prognostiziert.

Peiting – Anfang des Jahres hatte der Peitinger Gemeinderat das Fachbüro IK-T, mit dem der Markt bereits seit Jahren in Sachen Breitbandausbau zusammenarbeitet, beauftragt, ein sogenanntes Markterkundungsverfahren für den Gigabit-Ausbau durchzuführen. Zuvor hatte das Gremium auf Rat der Experten den Wechsel in das Bundesförderprogramm beschlossen, das gemeinsam mit der Kofinanzierung des Freistaats eine deutliche höhere Förderung von 90 Prozent versprach. Den Eigenanteil der Marktgemeinde, um alle in Frage kommenden Haushalte mit Glasfaser zu versorgen, bezifferten die Fachleute damals auf 1,7 Millionen Euro.

Tatsächlich dürfte es für die Gemeinde noch einmal deutlich günstiger werden. Bislang war man bei den Berechnungen davon ausgegangen, dass man die rund 1500 von insgesamt 3586 Adressen, die noch über keinen Glasfaser- oder Kabelanschluss verfügen und sich vor allem im Hauptort befinden, mithilfe des Förderprogramms ertüchtigen muss.

Telekom plant Ausbau auf eigene Kosten

Doch schon im April hatte Bürgermeister Peter Ostenrieder von Überlegungen der Telekom berichtet, wonach das Unternehmen einen Ausbau auf eigene Kosten plane (wir berichteten). Diese Pläne habe die Telekom bei der Markterkundung konkretisiert, sagte Reiner Grasberger von IK-T in der jüngsten Gemeinderatssitzung bei der Vorstellung der Ergebnisse.

Demnach wolle das Unternehmen 2928 Adressen eigenwirtschaftlich ausbauen. Darunter sind auch jene Haushalte, die bei einem geförderten Glasfaserausbau nicht berücksichtigt worden wären, weil sie per TV-Kabel mit schnellem Internet versorgt sind. Übrig blieben somit 187 Anschlüsse, die noch übers Förderprogramm abgewickelt werden müssten, erklärte Grasberger. Unterm Strich schrumpfe der Eigenanteil der Gemeinde bei angenommenen Kosten von 7200 Euro pro Anschluss auf rund 135 000 Euro.

Doch Grasberger hatte noch eine überraschende Nachricht dabei: Nicht nur die Telekom hatte im Rahmen der Markterkundung Interesse an einem Ausbau bekundet. Mit „Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG) habe ein weiteres Unternehmen angekündigt, den kompletten Ort auf eigene Kosten mit Glasfaser versorgen zu wollen, so der Fachmann.

Auch „Unsere Grüne Glasfaser“ meldet Interesse an

Das freilich warf im Gremium gleich mehrere Fragen auf. Wettbewerb sei prinzipiell gut, fand Herbert Salzmann (SPD). Doch was passiere, wenn beide Anbieter bauen wollten? Tatsächlich könnte jede Firma theoretisch ein eigenes Netz unabhängig voneinander errichten, erklärte IK-T-Experte Karl Manstorfer. Allerdings sei das Angebot der UGG bislang deutlich unverbindlicher als jenes von der Telekom. So seien auch Adressen gemeldet worden, an denen es bereits Glasfaseranschlüsse gebe, ergänzte Grasberger. „Da sind viele Hausaufgaben noch nicht gemacht worden.“ Auf Nachfragen zu konkreten Plänen habe man bislang noch keine Antwort erhalten, so Manstorfer.

Skeptisch zeigte sich auch Bürgermeister Ostenrieder: Ein Parallel-Netz mache wirtschaftlich keinen Sinn. „Das wird kaum jemand machen.“ Falls doch, müssten sich beide Anbieter bei den Bauarbeiten abstimmen, forderte er.

Salzmann gab zu bedenken, dass bei der UGG, hinter der die Allianz und der spanische Telefonicá-Konzern steckt, Folgekosten für Anschlussinhaber entstehen könnten. So sei der Hausanschluss nur kostenlos, wenn man einen Vertrag beim Partner-Provider O2 abschließe, hatte der SPD-Fraktionschef recherchiert. Das bestätigte auch Grasberger. Bei der Telekom hingegen sei man in dieser Hinsicht bei der Wahl des Internetanbieters frei.

Thomas Elste (Grüne) machte dagegen eine andere Rechnung auf: Sollte die UGG ihre Ankündigung eines Vollausbaus wahr machen, bräuchte die Gemeinde gar kein Geld zuzuschießen.

Das sei zwar theoretisch richtig, sagte Manstorfer. Doch angesichts der vielen offenen Fragen sei man mit der Telekom auf der sichereren Seite. Das sah auch Norbert Merk (CSU) so, der von einem „Nischenprodukt eines Startup-Unternehmens“ sprach. „Da ist viel ,hätte, hätte, Fahrradkette’ dabei.“

Ostenrieder sah es pragmatisch: „Wer zuerst anfängt, mahlt zuerst.“ Und da habe die Telekom mit einer fertigen Planung in der Schublade derzeit die besseren Karten.

