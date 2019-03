Lösung für kompliziertes Zufahrtsproblem gefunden

Ein Peitinger Autohaus braucht zusätzliche Stellflächen und erwirbt deshalb ein nahe liegendes Grundstück. Doch die Umsetzung des einfach klingenden Vorhabens gestaltet sich kompliziert, wie jetzt im Marktgemeinderat deutlich wurde. Aber eine Lösung scheint gefunden.

Peiting – Schon einige Male hatten sich die Gemeinderäte nichtöffentlich mit der verzwickten Situation an der Ammergauer Straße beschäftigt, wie Bürgermeister Michael Asam in der Sitzung am vergangenen Dienstag kundtat. Auslöser sei der Kauf eines dortigen Grundstücks durch eine ansässige Firma gewesen, schickte Asam vorweg. Bei dieser handelt es sich um das Autohaus Resch, das direkt gegenüber des Firmengeländes eine zusätzliche Ausstellungsfläche sowie Kundenparkplätze schaffen will.

Soweit, so gut. Doch der Teufel steckt in diesem Fall im Detail. Östlich des Grundstücks befindet sich ein weitere unbebaute Fläche, die bislang jedoch über keine Zufahrt zur Ammergauer Straße verfügt. Schnell sei man sich deshalb einig gewesen, dass es dafür erst einer Lösung bedürfe, ehe man der Änderung des vorhandenen Bebauungsplans für die Erweiterung des Autohauses zustimmen könne, sagte der Bürgermeister. Die Änderung ist laut Marktbaumeister Fabian Kreitl notwendig, weil der Geltungsbereich des Bebauungsplans „Gewerbegebiet Ammergauer Straße Ost“ bislang nicht das komplette vordere Grundstück umfasst. Mit der Ausweitung wolle man sichergehen, dass auf der Fläche keine Gebäude errichtet werden können, sondern es bei der geplanten Ausstellungsfläche bleibe, erläuterte Kreitl auf Nachfrage der Schongauer Nachrichten.

Am Montag hatten sich die Gemeinderäte bei einem Ortstermin selbst noch einmal ein Bild von der Situation und der nun gefundenen Lösung gemacht. Wie Kreitl erklärte, soll das hinterliegende Grundstück im Falle einer Bebauung über eine Zufahrt im südlichen Teil des Geländes erschlossen werden. Beide Besitzer hätten sich auf einen entsprechenden Tausch der dafür nötigen Flächen geeinigt. Gleichzeitig soll die Ausstellungsfläche über die bereits bestehende Einmündung im Norden angebunden werden, wodurch keine weitere Verbindung zur Ammergauer Straße nötig sei, was zur Verkehrssicherheit beitrage.

Gehweg einplanen

Die Sicherheit hatte auch Herwig Skalitza (CSU) im Blick, als er anregte, dass die Gemeinde den Bau eines Gehwegs vorsehen solle. Diesen zu berücksichtigen, sei „unbedingt notwendig“, pflichtete Michael Deibler seinem Fraktionskollegen bei. Den Hinweis nahm der Bürgermeister dankbar auf. Herrmann Mödl (BVP) wollte den Bau erst gar nicht auf die lange Bank schieben. „Wenn die Leute über die Straße gehen und dann erst durch die Wiese laufen müssen, um zur Ausstellungsfläche zu kommen, ist das nicht gut.“ Kreitl wies darauf hin, dass der Eigentümer als Übergang eine kleine Kiesfläche schaffen wolle, niemand also durch den Grünstreifen laufen müsse. Das reiche vollauf, fand Christian Lory (Unabhängige). Den Gehweg gleich umzusetzen, mache wenig Sinn, solange dieser nicht durchgängig sei. Das sah auch Peter Ostenrieder (CSU) so. „Wir müssen jetzt die Weichen stellen, dass später genug Platz vorhanden ist und die Bäume erhalten werden können. Sonst ist das fatal.“

Was die Flächen anging, konnte Kreitl beruhigen. Entlang der Straße sei ein zwei Meter breiter Streifen im Gemeindeeigentum, der für den Bau eines Gehwegs ausreiche. Auch die Bäume müssten nicht weichen. Weitere drei Meter Grünfläche kämen außerdem auf dem Grundstück des Autohauses hinzu. Dies sei im Bebauungsplan festgesetzt. Mehr Raum für den Gehweg könnte noch auf eine andere Weise entstehen, wie Herbert Salzmann (SPD) einwarf. Es sei zu überlegen, ob man die ehemalige Bundesstraße nicht später einmal verschmälere – auch, um den Verkehr zu verlangsamen. „Dort wird immer schnell gefahren.“ Einstimmig brachte der Marktgemeinderat am Ende die Änderung des Bebauungsplans auf den Weg.