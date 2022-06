Peitinger Neubaugebiet am Bachfeld: Vorschriften für mehr Klimaschutz?

Von: Christoph Peters

So sieht die aktuelle Planung für den zweiten Teil des Bachfeld-Neubaugebiets in Peiting aus, die nun vom Gemeinderat gebilligt wurde. © Gemeinde Peiting

Um den Klimaschutz voranzutreiben, sind auch die Gemeinden gefordert. Doch bei der Frage, ob man Bauherren im neuen Baugebiet an der Bachfeldstraße deshalb entsprechende Vorschriften machen sollte, schieden sich jetzt im Peitinger Gemeinderat die Geister.

Peiting – Bereits im März hatte sich der Peitinger Gemeinderat mit dem Entwurf für den Bebauungsplan „Östlich der Bachfeldstraße Teil 2“ befasst. Zwischenzeitlich hatte das Planungsbüro die damals beschlossenen Änderungen eingearbeitet. Sie fasste Marktbaumeister Fabian Kreitl in der jüngsten Sitzung noch einmal zusammen. So wurde die Erschließungsstraße um ein Grundstück nach Osten verlegt, um alle Parzellen ohne private Zufahrt zu erschließen. Dadurch habe sich die Größe der 16 Grundstücke zum Teil noch einmal geringfügig verändert, sagte Kreitl, die aber nach wie vor im Schnitt rund 450 Quadratmeter betrage.

Angepasst hatte man im neuen Entwurf auch die GRZ, die von 0,3 auf 0,4 angehoben wurde. Das heißt, künftige Bauherren dürfen nun 40 Prozent ihres Grundstücks bebauen. Damit trage man der aktuellen Entwicklung in Sachen Bauland Rechnung, erklärte Kreitl. Ansonsten habe man sich bei den Festlegungen am Bebauungsplan des nördlich angrenzenden Baugebiets „Bachfeld Teil 1“ orientiert, wo bekanntlich 20 Bauplätze entstehen.

Doch gerade diese Festlegungen waren es, die Marion Gillinger auf den Plan riefen. Die ÖDP-Rätin vermisste im Satzungstext die Möglichkeit, auch Photovoltaik-Module an den Fassaden anzubringen und nicht nur auf den Dächern. Auch bei den Einfriedungen sah sie Nachbesserungsbedarf. Sie schlug vor, nur Zäune aus natürlichem oder recyceltem Material zuzulassen. Und schließlich plädierte Gillinger dafür, auch die Beleuchtung auf den einzelnen Grundstücken insektenfreundlich zu regeln, etwa, indem man vorschreibe, dass Lampen nach unten leuchten sollten.

Im Gemeinderat gingen die Meinungen auseinander

Vielen Räten ging das zu weit. Allen, die meinen würden, dass man Bauherren derart gängeln müsse, empfehle er einen Besuch in Holzhausen am Ammersee, sagte Norbert Merk (CSU). Dort gebe es ein Quartier, in dem fast nichts festgelegt sei. Entstanden sei ein „sehr charmantes Wohngebiet“. Von Photovoltaik-Modulen an Fassaden könne er nur abraten, wenn sich da die Sonne spiegele, sei der Frieden mit dem Nachbarn gefährdet, gab Merk zu bedenken. Sein Fraktionskollege Michael Deibler sah es ähnlich.

Susann Tabatabai-Schweizer (Grüne) dagegen verwies auf die aktuellen Entwicklungen. Viele Leute seien angesichts der Preissteigerungen sehr bestrebt, sich energieautark zu machen. Dem dürfe man keine Steine in den Weg legen. Das tue man in diesem Fall auch nicht, wies Kreitl hin. Nur weil Fassadenkollektoren in der Satzung nicht explizit erwähnt seien, heiße das nicht, dass sie nicht zulässig wären.

In Sachen Zäune zeigte sich Bürgermeister Peter Ostenrieder skeptisch, was strengere Regelungen betraf. Die Erfahrung aus anderen Baugebieten zeige, dass diese nur schwer durchzusetzen seien. „Wir sollten deshalb unrealistische Festsetzungen vermeiden.“

ÖDP-Rätin zeigt sich enttäuscht

Blieb noch die Frage der Beleuchtung. Hier bezweifelte Bauamtsmitarbeiterin Bettina Maeße, dass man diese den Grundstückseigentümern vorschreiben dürfe. Eine entsprechende Recherche des Marktbaumeisters erübrigte sich noch in der Sitzung. Bis auf Gillinger hielt kein Gremiumsmitglied strengere Regelungen bei der Beleuchtung für angebracht. Gleiches galt für die Einfriedungen. Die ÖDP-Rätin zeigte sich enttäuscht. Es gehe darum, ein Bewusstsein für den Klimaschutz zu schaffen, ihn sichtbar zu machen, verteidigte sie ihre Vorschläge. „Mit Gängelung hat das nichts zu tun.“

Gegen eine Stimme billigte der Gemeinderat am Ende den Bebauungsplan-Entwurf.

