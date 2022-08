„Herzenwunsch“ geht in Erfüllung: Peitinger Bilder sind auf Friedens-Plakaten in Kiew zu sehen

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Eine Friedenstaube fliegt auf diesem Plakat aus Peiting – begleitet von dem Slogan „Den Frieden tragen wir in uns!“ © Verein „Pictures for Peace“

Na wenn das mal kein Gänsehaut-Moment ist: Kinderbilder, die in Peiting bei einem Friedens-Projekt des Vereins „Herzens-Brücken“ von geflüchteten und Peitinger Kindern gemalt worden sind, werben jetzt auf riesigen Plakatwänden an den Ausfallstraßen vor Kiew für den Frieden.

Peiting – Wir erinnern uns: Im Mai hatten Kinder unter dem Motto „Kreativität baut Brücken“ gemeinsam mit dem Peitinger Künstler Peter Mayr Bilder für den Frieden gemalt. Organisiert hatte den Mal-Workshop für Kinder aus der Ukraine, aus Syrien, Myanmar und Peiting der Verein „Herzens-Brücken“ mit der Vorsitzenden Susann Tabatabai-Schweizer. Doch wie sind die Bilder mit dem Slogan „Den Frieden tragen wir in uns“ an die Ausfallstraßen von Kiew gekommen?

Hier kommt der Verein „Pictures for Peace“ ins Spiel, der mit Bildern von Kindern aus aller Welt für den Frieden kämpft. Die Aktion an der Ausfallstraße in Kiew ist nur eine von vielen, die Monika Alamdar-Niemann, mit ihrem Verein vorangetrieben hat. Um was es bei dem Projekt geht, erklärt die Professorin für soziale Arbeit auf Anfrage der SN: „Wir wollen die Vorstellung der Kinder lebendig machen, um anderen Menschen in der Welt Hoffnung zu machen. Es gibt so etwas wie eine Kraft des Friedens.“ Sie soll den Menschen in der Ukraine Kraft geben und zeigen: Die ganze Welt ist mit ihnen im Friedensgedanken verbunden.

Eine Sonne mit Geschenk, gemalt von einer jungen ukrainischen Künstlerin in Peiting, wirbt jetzt an einer Ausfallstraße von Kiew für den Frieden. © Verein „Pictures for Peace“

Alamdar-Niemann ist Feuer und Flamme für das Peitinger Projekt. Tabatabai-Schweizer schickt ihrer Freundin aus Kindheitstagen Bilder, die beim zweitägigen Friedens-Workshop im Atelier von Peter Mayr unter erschwerten Bedingungen entstanden. Verständigung erfolgte hier mit Hand und Fuß. Der Google-Übersetzer mühte sich mit der ukrainischen Sprache ab. Es wurde viel gelacht. Kunst verbindet. Zwischen den Kindern aus verschiedenen Ländern braucht es nicht viele Worte, um gemeinsam zum Ausdruck zu bringen, was glücklich macht: Frieden. „Die Kinder haben sich richtig viel bei ihren Bildern gedacht“, erzählt Tabatabai-Schweizer.

Ein gemaltes Geschenk unter der großen Sonne, die jetzt an der mehrspurigen Straße bei Kiew lacht beispielsweise, ist nicht einfach nur ein Geschenk. Der Frieden, so erzählte es der Künstler-Nachwuchs der gelernten Kunsttherapeutin, wäre das größte Geschenk.

Kinder aus aller Welt hatten sich mit ihren Friedenswerken beworben

Die Bilder mit Botschaft überzeugten: Weltweit bewarben sich Kinder mit ihren Friedenswerken für eine Ausstellung auf insgesamt 15 Plakatwänden bei Kiew. Vier Bilder aus Peiting schaffen es auf die Wände mit großer Friedensbotschaft, die der Verein „Pictures for Peace“ finanziert. Zu sehen sind Kinderbilder, die der Verein auswählt, noch an weiteren Örtlichkeiten: Unter anderem auch auf den Bildschirmen in den U-Bahn Stationen in der Ukraine, wo sie für den Frieden aufrütteln sollen.

„Ist das nicht ein kleines Wunder?“, fragt Peter Mayr, der es immer noch nicht fassen kann, welche Kreise die Peitinger Aktion „Young Artists United“ gezogen hat. Er hat einige Stunden mit den Kindern im Atelier verbracht. „Nicht nur, dass unsere Arbeiten dort gelandet sind, sondern auch, dass wir irgendwie alle daran beteiligt sind, an einem wichtigen Prozess, der zwar den Krieg nicht beenden kann, aber doch eine Haltung zeigt und Solidarität mit allen Unschuldigen auf allen Seiten.“

Als er während der Aktion und bei der Vernissage mit Kindern und Eltern aus der Ukraine gesprochen hat, hätte ihn das sehr berührt. „Plötzlich war ich ganz nah dran. Ich habe gespürt, wie erschütternd dieser Krieg ist, ich habe gespürt, dass diese Menschen herausgerissen sind aus ihrem ganz normalen Leben.“

Ein ukrainischer Bub besucht den Peitinger Künstler noch jetzt in seinem Atelier. „Er sagt dann immer zu mir ,mein Freund’.“ Hier scheint auf jeden Fall eine Herzensbrücke geschlagen zu sein.

Damals im Mai im Atelier: Susann Tabatabai-Schweizer und Peter Mayr mit Helfern und vielen kleinen Künstlern mit ihren Friedens-Werken – wer hätte da gedacht, dass Bilder aus Peiting auf Plakatwänden bei Kiew zu sehen sein würden? © Barbara Schlotterer-Fuchs

Für Susann Tabatabai-Schweizer ist mit der Veröffentlichung der Kinderbilder auf den Plakatwänden bei Kiew ein „Herzenswunsch“ in Erfüllung gegangen, wie sie erzählt. „Ich war zu Tränen gerührt, als ich das erfahren habe. Genau das ist nämlich das Ziel unseres Vereins: Die Herzen der Menschen zu verbinden. Ich habe jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich daran denke, was wir geschafft haben.“

Helfen mit Geld: Das sei die eine Sache. Tatsächlich aber ginge es auch darum, ein positives Gefühl in die Herzen der Menschen zu bringen. Die Plakatwände vor Kiew sind für Tabatabai-Schweizer „ein Zeichen der Hoffnung in diesem furchtbaren Krieg, eine Botschaft“. Die Botschaft heißt für die Peitingerin: „Es lohnt sich doch, in dieser Welt noch an das Gute zu glauben. Die Hoffnung ist da.“

