Mit 112 Sachen auf der Schönriedlstraße

Peitinger Blitzer-Bilanz: Sorgenkind ist die Meierstraße

Von: Christoph Peters

Prozentual die meisten Raser tappten 2021 in der Meierstraße, der Kapellenstraße und der Bergwerkstraße in die Radarfalle. Grafik: Peters Mit über 90 km/h durchs Dorf © Peters

Deutlich gestiegen ist im vergangenen Jahr die Zahl der erwischten Temposünder in Peiting. Das geht aus der Statistik des Zweckverbands Kommunale Dienstleistungen Oberland hervor. Ein Sorgenkind ist die Meierstraße, wo mehr als jedes zehnte kontrollierte Fahrzeug zu schnell unterwegs war.

Peiting – Seit die Vorfahrtsregelung in der Peitinger Ortsmitte geändert wurde, ist der Verkehr in der Meierstraße deutlich gestiegen. Nicht nur das kritisieren Anwohner immer wieder, geklagt wird auch darüber, dass sich viele Autofahrer allzu oft nicht an das geltende Tempolimit von 30 Stundenkilometern halten würden.

Schon 2019 ließ die Gemeinde deshalb eine Woche lang Geschwindigkeitsmessungen vornehmen. Das Ergebnis fand der damalige Bürgermeister Michael Asam so alarmierend, dass er verstärkte Kontrollen ankündigte. Wie nötig diese noch immer sind, zeigt die jüngste Statistik des Zweckverbands Kommunale Dienstleistungen Oberland, der im Auftrag des Marktes Geschwindigkeitskontrollen im Ort vornimmt.

4869 Fahrzeuge in der Meierstraße gemessen

Gleich sieben Mal bauten Mitarbeiter des Zweckverbands ihr Messgerät in der Meierstraße auf. Von 4869 kontrollierten Fahrzeugen fuhren 494 schneller als erlaubt, was einer Beanstandungsquote von 10,1 Prozent entspricht. Damit sicherte sich die Meierstraße im vergangenen Jahr Platz zwei in der Statistik, nur getoppt von der Kapellenstraße.

Bei einem Großteil der Verstöße (344) hatten die Temposünder in der Meierstraße zwischen sechs und zehn km/h zu viel auf dem Tacho, in immerhin 17 Fällen fuhren die geblitzten Autofahrer zwischen 46 und 50 Stundenkilometer und damit deutlich zu schnell. „Es zeigt, dass es richtig ist, hier vermehrt zu kontrollieren“, sagt Geschäftsleiter Stefan Kort.

Zu schnell auch in der Bergwerkstraße

Mehr Kontrollen, die scheinen beim Blick auf die Zahlen auch in der Kapellenstraße wieder nötig. Schon in der Vergangenheit war sie regelmäßig das Sorgenkind der Gemeinde in Sachen Temposünder gewesen. Warum, zeigte sich bei der einzigen Messaktion im abgelaufenen Jahr. Gut 17 Prozent der 64 kontrollierten Fahrzeuge waren zu schnell unterwegs. Zum Vergleich: 2020 hatte die Quote noch bei zehn Prozent gelegen.

Besonders eilig hatten es die Autofahrer auch in der Bergwerkstraße, wo im Unterschied zum Vorjahr weniger Verkehrsteilnehmer kontrolliert (492), aber mehr Geschwindigkeitsverstöße festgestellt wurden (41). Die Beanstandungsquote stieg damit von 4,9 auf 8,3 Prozent, was Platz drei in der Statistik bedeutet.

Besondere Messung an der Füssener Straße

Während auch in Birkland und in der Münchener Straße die Zahl der Temposünder im Vergleich zu 2020 zulegte, sanken dagegen die Beanstandungsquoten in der Angermoosstraße und in Kurzenried. Auch in der Bahnhofstraße wurde 2021 geblitzt. Ein Raserschwerpunkt war sie allerdings nicht. Nur ein Prozent der kontrollierten Autofahrer fuhren dort schneller als erlaubt.

Eine Besonderheit gab es im vergangenen Jahr in der Füssener Straße. Dort führte der Zweckverband nicht nur stundenweise Messungen durch, sondern überwachte fünf Wochen lang rund um die Uhr mit dem Blitzer-Anhänger den Verkehr. Knapp 120 000 Fahrzeuge wurden in diesem Zeitraum kontrolliert, nur 659 davon waren zu schnell unterwegs. Allerdings hatten es vier von ihnen besonders eilig. Statt erlaubter 50 km/h rasten sie mit über 90 Sachen durchs Dorf. Das so schnell gefahren werde, sei aber zum Glück die Ausnahme, betont Kort. Der Gros der Verstöße spiele sich im Bereich von bis zu zehn km/h ab.

Keinen Reibach gemacht

Nicht nur den fließenden Verkehr hatten die Mitarbeiter des Zweckverbands im vergangenen Jahr im Blick. Zu ihren Aufgaben gehörte auch das Verteilen von Knöllchen an Falschparker im Gemeindegebiet. 192 Überwachungsstunden kamen dabei zusammen.

Reibach gemacht hat die Gemeinde mit den Kontrollen nicht: Die Kosten für die Dienste des Zweckverbands überstiegen die Einnahmen durch das verhängte Bußgeld bei Weitem. Finanziell blieb für den Markt unter dem Strich ein Minus von 9335 Euro – deutlich mehr als im vergangenen Jahr (2980 Euro).

Verdeckte Messungen offenbaren wahre Werte.

Ein weiteres, wichtiges Instrument für die Verkehrsüberwachung sind laut Bürgermeister Peter Ostenrieder die sogenannten verdeckten Messungen mittels reiner Aufzeichnungssysteme, die vom Autofahrer nicht wahrgenommen werden und vom Bundesamt für Straßenwesen zertifiziert sind. „Sie liefern natürlich viel realistischere Daten als beispielsweise eine Blitzerstatistik“, so Ostenrieder.

„Gerade, wenn es für eine bestimmte Straße viele Anwohnerbeschwerden über zu schnelles Fahren gibt, verifizieren wir diese subjektive Wahrnehmung zunächst über diese verdeckten Messungen. Das hat den Vorteil, dass wir so eventuell neue Standorte für künftige Blitzermessungen festlegen können, oder aber belegen können, dass die tatsächliche Geschwindigkeit vielleicht gar nicht so hoch ist wie die gefühlte Geschwindigkeit.“



Mit 112 Sachen auf der Schönriedlstraße

Beispielhaft kann man das an der Schönriedlstraße sehen, in der Tempo 50 gilt: Dort hatten sich die Beschwerden gehäuft, sodass eine entsprechende verdeckte Messung im vergangenen Jahr über eine ganze Woche hinweg vorgenommen wurde. Es wurden dabei 12 608 Fahrzeuge gezählt, von denen 702 eine Geschwindigkeitsüberschreitung von mehr als 8 km/h aufwiesen. Ein Fahrzeug wurde sogar mit einer Spitzengeschwindigkeit von 112 km/h erfasst, zwei weitere waren schneller als 100 km/h. Der Großteil (615 Fahrzeuge) war zwischen 6 und 15 km/h zu schnell.



„Für uns ist das ein klarer Hinweis, dass künftig auch in der Schönriedlstraße mit einem Blitzer zu rechnen sein dürfte“, so Ostenrieder. „Bei einer Beanstandungsquote von etwa 5,6 % werden wir das sicher prüfen.“



Appell des Bürgermeisters

Ein weiteres Beispiel, wo es oft Beschwerden gibt, ist die Bahnhofstraße zwischen blauer Sparkasse und dem Kreisverkehr. Auch dort wurde eine solche Messung veranlasst, nachdem von Anlegerseite verstärkt die hohen Geschwindigkeiten bemängelt wurden. 36 962 Fahrzeuge wurden in sieben Tagen erfasst, von denen 94 schneller als 50 km/h fuhren. Die höchste erfasste Geschwindigkeit waren 145 km/h, insgesamt 15 Fahrzeuge hatten mehr als 100 km/h auf dem Tacho, und auch dort waren die Überschreitungen bei einem Großteil (67 Kfz) zwischen 6 und 15 km/h. Die Beanstandungsquote war glücklicherweise nur bei 0,25 %.



„Ich kann nur an alle Verkehrsteilnehmer appellieren, vernünftig zu fahren. Gerade bei den Hauptverbindungsstraßen wie der Bahnhofstraße oder den ehemaligen Bundesstraßen können wir nicht einfach so Tempo 30 machen, denn das muss immer die Straßenverkehrsbehörde in Absprache mit der Polizei anordnen.“



Besondere Messung an der Schongauer Straße

Eine besonders interessante Messung fand im vergangenen Juni in der Schongauer Straße auf Höhe der Schloßbergstraße statt: In diesem Zeitraum war die Umgehungsstraße gesperrt, und der gesamte Verkehr floss durch Schongau und Peiting. Im besagten Zeitraum wurden 94 294 Fahrzeuge erfasst, von denen etwa 6% beanstandet wurden.



Die höchste erfasste Geschwindigkeit waren dort 139 km/h, und insgesamt waren 36 Fahrer schneller als 100 km/h – wohlgemerkt an einer Stelle, an der 50 km/h erlaubt sind. Etwa 5000 der beanstandeten 5700 Fahrzeuge waren zwischen 6 und 15 km/h zu schnell.



Ohne Messungen und Strafe geht es wohl nicht

„In den 30er-Bereichen Peitings ist die Beanstandungsquote naturgemäß höher zu erwarten, was sich auch in den Zahlen niederschlägt“, so Ostenrieder. Beispiel Hofener Straße in Birkland im Bereich eines 30er Bereichs: Dort wurden von 1129 gemessenen Fahrzeugen 499 beanstandet. Dies entspricht einer Quote von 41 %. Die schnellste gemessene Geschwindigkeit war dabei 87 km/h, der Großteil der Beanstandungen waren zwischen 6 und 15 km/h zu schnell.



Ein ähnliches Bild im Bereich der bebauten Wanderhofstraße in Peiting: . Mit 118 km/h schoss dort der Spitzenreiter durch das Wohngebiet, alle weiteren der 727 Überschreitungen bewegten sich aber zwischen 6 und 30 km/h. Die Durchschnittsgeschwindigkeit aller 3804 gemessenen Fahrzeuge an sechs Tagen lag mit 29,23 km/h unter den geforderten 30 km/h, was prinzipiell erfreulich ist.



„Man sieht, welch wichtige Entscheidungshilfe derartige verdeckte Langzeitmessungen für die örtliche Geschwindigkeitsüberwachung sind“, so Ostenrieder. „Insgesamt haben wir die Blitzerzeiten im Ort in den vergangenen beiden Jahren spürbar erhöht, denn Regelungen machen nur dann Sinn, wenn sie auch entsprechend eingefordert und geahndet werden.“



Die Verkehrskonzeption in Peiting sieht bislang vor, die Durchgangsadern im Ort mit 50 km/h für den Zu- und Abfluss zu gewährleisten, und dafür nach Möglichkeit und Gestattung durch die entsprechenden Behörden möglichst viele 30 km/h-Zonen bei Wohnbereichen zu schaffen. „Bisher funktioniert das ganz gut, tendenziell werden wir aber die Kontrollen aufgrund der neuen Erkenntnisse aus den zahl- und umfangreichen Kontrollmessungen eher ausweiten“, stellt Rathauschef Peter Ostenrieder in Aussicht. „Anders geht es offenbar leider nicht.“