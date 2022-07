„Einfach der Hammer“: Tausende Peitinger feiern fünf Tage lang auf dem Bürgerfest

Von: Rafael Sala

Platzte aus allen Nähten: Der Hauptplatz war beim 33. Peitinger Bürgerfest so voll wie lange nicht mehr. © Rafael Sala

Im Herzen von Peiting tobte das Leben: Bis gestern Abend sind Tausende Besucher auf den Hauptplatz geströmt, um beim 33. Bürgerfest gemeinsam zu feiern.

Peiting – Für das Ereignis findet Rainer Hirschvogel genau drei Worte: „Einfach der Hammer!“ Sei es wegen dem Corona-Effekt mit zweijähriger Zwangspause, sei es wegen dem sagenhaften Wetter oder weil die Peitinger einfach Lust haben zu feiern: Zum Bürgerfest am Hauptplatz war es voll wie nie.

Alleine am vergangenen Mittwoch, als die Musik ganz unter dem Vorzeichen von Plattlern, der heimischen Trachtenkapelle und der Trachtenjugend stand: „Gefühlt waren alleine an dem Tag über 1000 Gäste da“, freut sich Hirschvogel, der das Fest zusammen mit der Gemeinde, der Fußballabteilung und dem EC Peiting ausgerichtet hat.

Mehrere Tausend Gäste feiern fünf Tage lang in der Peitinger Ortsmitte

Mehrere Tausend Gäste werden bis zum gestrigen Abend ihren Spaß gehabt haben, schätzt er. Was es heißt, wenn junge Musiker auf der Bühne stehen und das Geschehen mit rockigem Sound einheizen, zeigte die heimische Band „The Kind of Black“: 15 musikvernarrte junge Menschen aus dem Raum Weilheim-Schongau standen auf der Bühne am Hauptplatz und spielten mit unverbrauchter Frische und Lockerheit. Streicher, Gitarre, Schlagwerk, Gesang, Cello und E-Bass: Zwei Stunden lang entlud sich ein regelrechtes musikalisches Feuerwerk.

Schunkeln, anstoßen und das Leben genießen: Bei idealem Wetter lockte das Bürgerfest fünf Tage lang feierlustige Peitinger in die Ortsmitte. © Hans-Helmut Herold

Nicht weniger geladen ging es zu, als die Band „South Back“ aufspielte, die Hirschvogel kurzfristig für die Gruppe „Mr. MoJoe“ gewinnen konnte, die coronabedingt absagen musste. Purer Hardrock ergoss sich da über den Platz, die begeisterten Zuhörer dankten mit kräftigem Applaus. Rock und Oldies gab es mit der Band „Take Off“ aus dem Raum Weilheim-Schongau sowie auch mit den alteingesessenen „Moor-Buam“, die noch einen Schuss Bayerisches und auch Schlager im Gepäck hatten.

Strom gab es für die Schausteller kostenlos - „Sie alle haben eine schwere Zeit hinter sich“

Es ist immer wieder ein Kraftakt, das Bürgerfest ins Leben zu rufen. Zum 33. Mal fand es heuer statt, die Vorbereitungen begannen bereits vergangenen Herbst, erzählt Hirschvogel. Profitieren sollten auch die Schausteller, deren Branche es in der Corona-Zeit mit am Härtesten getroffen hat. Strom gab es für die Betreiber der Schiffschaukel und der Schießbudenstände dieses Mal kostenlos, und auch auf die Standgebühren verzichteten die Organisatoren. „Sie alle haben eine schwere Zeit hinter sich, es war für uns klar, dass wir helfen würden.“

Was man wegen des Aufwands selbst nicht mehr stemmen kann, wurde in die Hände der Gastronomie gelegt: Mit Hermann Gleich und Markus Keppeler habe man zwei top-erfahrene Wirte gefunden, schildert Hirschvogel weiter. Der Erlös aus dem Fest kommt zu einem großen Teil auch dieses Jahr wieder der Nachwuchsarbeit der Vereine zugute.

