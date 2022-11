„mit Los geht’s los“: Peitinger Einzelhändler starten Weihnachtsaktion

Preise von lokalen Anbietern

In Krisenzeiten halten die Peitinger zusammen: Auch heuer soll eine gemeinsame Adventsaktion der örtlichen Einzelhändler die Kunden in der Vorweihnachtszeit in die Geschäfte locken. Mit der Auswahl der ausgelobten Preise will man lokale Anbieter unterstützen.

Peiting – Es sind keine leichten Zeiten für den Einzelhandel. Erst sorgte die Corona-Krise in den vergangenen zwei Jahren für empfindliche Einbußen, nun folgt mit der Energiekrise und den damit verbundenen Preissteigerungen der nächste Dämpfer. Kein Wunder also, dass Franz Köpf, 2. Vorsitzender des Einzelhandelsvereins „Marktplatz Peiting“, von „harten Zeiten“ für seine früheren Kollegen spricht. Der Peitinger ist selbst bekanntlich nicht mehr im Geschäft, nachdem er im Sommer seinen Elektro-Laden geschlossen und sich in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet hatte (wir berichteten), wird sein Amt aber noch bis nächstes Jahr ausüben.

Doch gerade jetzt steht die wichtigste Zeit des Jahres für den Einzelhandel bevor. Das Weihnachtsgeschäft ist gemeinhin einer der Hauptumsatzbringer. Und so lautet die Devise: Wenn die Menschen schon weniger Geld ausgeben, dann sollen sie es zumindest vor Ort tun. Wie in den vergangenen zwei Jahren hat sich der Einzelhandelsverein deshalb in Zusammenarbeit mit der Gemeinde wieder eine besondere Aktion überlegt, um die Einkaufslust zu wecken.

Je 50 Euro Umsatz erhalten Kunden ein Los

Sie steht diesmal unter dem Motto „mit Los geht’s los“ und funktioniert so: Wer in der Zeit von Freitag, 25. November, bis Heiligabend in einem der 23 teilnehmenden Peitinger Geschäfte einkauft, erhält je 50 Euro Umsatz ein Los ausgehändigt. Maximal sind fünf Lose pro Einkauf möglich. Bei Stammkunden seien auch Ausnahmen möglich, wenn etwa beim Bäcker oder Metzger ein Einkauf über 50 Euro eher selten vorkomme, erklärt Köpf. Die Lose wandern dann in einen Lostopf, aus dem am 3. Januar die Gewinner gezogen werden.

Verlost werden insgesamt 20 Preise. Das besondere: Bis auf den Hauptgewinn, ein Vier-Tage-Wellness-Urlaub in Bad Füssing, stammen alle von Anbietern aus der Marktgemeinde. So winken den Gewinnern etwa Rundflüge vom Flugplatz in Kurzenried aus, eine Alpaka-Wanderung oder ein Originaltrikot des EC Peiting samt fünf Freikarten für Spiele des Eishockeyvereins. Auch Gutscheine für örtliche Gastronomiebetriebe finden sich auf der langen Liste, die Gemeinde zeigt sich ebenfalls spendabel und stellt eine Jahreskarte fürs Wellenfreibad sowie einen Gutschein für die VHS zur Verfügung.

Lokale Anbieter sollen untersützt werden

Der Gedanke dahinter: Viele Veranstalter hätten durch die Corona-Krise ebenfalls eine schwierige Zeit hinter sich, sagt Johanna Beier, Vorsitzende des Einzelhandelsvereins. Sie wolle man damit unterstützen, ganz nach dem Motto: „Wir Peitinger halten zusammen“.

Finanziert wird die Aktion durch eine Sonderumlage, der Beschluss dazu sei in der Oktobersitzung des Vereins einstimmig gefallen, sagt Beier, ein Zeichen für den Zusammenhalt der Geschäftsleute, der die Vorsitzende besonders freut. Auch die Gemeinde hat Mittel zugesagt. Dass man in Peiting noch hauptsächlich inhabergeführte Geschäfte habe, sei ein großer Vorteil für den Ort. „Es ist deshalb im Interesse der Gemeinde, das zu unterstützen“, betont Bürgermeister Peter Ostenrieder. Im Gegenzug greift der Verein beim gemeindlichen Weihnachtsmarkt am kommenden Wochenende dem Nikolaus unter die Arme und übernimmt die Kosten für die Geschenke an die Kinder.

Damit die Weihnachtsaktion der Peitinger Einzelhändler möglichst viele erreicht, werden auch heuer rund 25 000 Flyer in der Region an die Haushalte verteilt. Sie sind zudem in den Geschäften erhältlich.

