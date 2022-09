Peitinger Ferienprogramm stößt auf große Resonanz: „Alles ist super gelaufen“

Von: Christoph Peters

Teilen

Freuen sich über ein gelungenes Ferienprogramm: Das Organisationsteam mit (v.l.) Praktikantin Melanie Zandt,Theresa Karbach,Magdalena Söll, Leiterin Sonja Zila, Sabine Dietl, Stefanie Strauß und Praktikantin Bianca Schneider. F: privat Unterstützung ist immer willkommen © privat

Für viel Spaß hat heuer wieder das Peitinger Ferienprogramm gesorgt. Über 800 Kinder nutzten das abwechslungsreiche Angebot, das von der Hüttenübernachtung bis zum Freizeitparkbesuch reichte. Entsprechend positiv fällt die Bilanz aus.

Peiting – Jetzt, am Ende der Sommerferien, kann auch Sonja Zila endlich mal durchschnaufen. Hinter ihr und ihrem Ferienprogramm-Team liegen anstrengende Wochen, doch der Einsatz aller Beteiligten, er hat sich auch diesmal wieder gelohnt. „Alles ist echt super gelaufen“, freut sich Zila. Fast alle der insgesamt 66 Angebote konnten stattfinden, nur in zwei Fällen machte das Wetter den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung. So fielen der Märchenwaldbesuch und die Nacht der Fledermäuse ins Wasser. Einzig ein Angebot kam mangels Teilnehmer nicht zustande. Die Pirsch nach Bussard, Falke und Milan musste deshalb ausfallen.

(Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Die übrigen Kurse konnten sich über mangelnde Anmeldungen dagegen nicht beklagen. Besonders der Vormittag auf dem Bauernhof sei so beliebt gewesen, dass man diesen mehrere Male hätte durchführen können, sagt Zila. Aber auch bei anderen Angeboten wie dem Bogenschießen oder der Kutschfahrt gab es mehr Anfragen als Plätze, was die Wartelisten füllte. Und das, obwohl beim Anmeldetag anders als in den vergangenen beiden coronageprägten Jahren heuer deutlich weniger Andrang herrschte. Wer auf der Warteliste landete, hatte aber in vielen Fällen Glück. „Wir hatten heuer viele Nachrücker, weil immer mal wieder Kinder abgesprungen sind.“

Neue Angebote stoßen auf großes Interesse

Besonders freut sich die Leiterin des Organisationsteams darüber, dass auch Veranstalter, die heuer zum ersten Mal beim Ferienprogramm dabei waren, auf großes Interesse mit ihrem Angebot stießen. Sowohl die Radltrainings des Skiclubs Peiting wie auch das Schnuppertanzen des Rock’n’Roll Clubs seien auf Anhieb ausgebucht gewesen, so Zila. Ebenfalls ein „tolles Erlebnis“ sei die Hüttenübernachtung auf der Feldern-Alm für alle Teilnehmer gewesen, die der Alpenverein angeboten hatte.

Mit insgesamt 817 Kindern gab es heuer keinen neuen Teilnehmerrekord. Nachdem die Corona-Pandemie in den vergangenen Jahren die Reiselust im Sommer bremste, seien die Leute diesmal wieder vermehrt in den Urlaub gefahren, hat Zila dafür eine Erklärung parat.

Untersützung ist immer willkommen

Dass alles wie am Schnürchen klappte, lag nicht nur an der guten Organisation, für die sich Zila ausdrücklich bei ihrem Team bedankt. Auch die Veranstalter seien „voll motiviert“ gewesen. „Wir mussten niemandem hinterherlaufen, die wollten alle, das war schon sehr positiv.“ Nur dank des großen Engagements der Vereine sei es überhaupt möglich, ein solch abwechslungsreiches Ferienprogramm auf die Beine zu stellen, macht Zila deutlich.

Die Blicke des Ferienprogramm-Teams richten sich derweil bereits wieder auf die nächsten Aufgaben. Am 14. Oktober steht der nächste Flohmarkt an der Zechenschenke an und im Dezember will man wieder auf dem Peitinger Weihnachtsmarkt vertreten sein. „Wir hoffen, dass er heuer stattfindet.“ Und dann beginnen schon langsam wieder die Planungen für den nächsten Sommer. Wer helfen will, ist übrigens gern gesehen. Zila: „Praktikanten sind immer willkommen.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.