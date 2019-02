Keine „Mauscheleien“ bei Fraktionssprechersitzungen

Seit Dienstag gibt es offiziell eine fünfte Fraktion im Peitinger Marktgemeinderat. Obwohl das Gremium über den Zusammenschluss von Alfred Jocher und Christian Lory nicht zu entscheiden hatte, entwickelte sich eine hitzige Debatte. Im Mittelpunkt die Frage: Worum geht es tatsächlich in den Fraktionssprechersitzungen?

Peiting – Die Änderung am Ratstisch, sie war schon zu Beginn der Sitzung am Dienstag im Sparkassensaal sichtbar. Wie es sich für eine Fraktion gehört, nahm Alfred Jocher neben Christian Lory Platz. Doch erst beim siebten Tagesordnungspunkt rückte das Duo an diesem Abend in den Mittelpunkt des Geschehens. „Vollzug der Geschäftsordnung“ hieß es da, und so legte Geschäftsleiter Stefan Kort offiziell dar, was für jeden im Saal bereits ersichtlich war. Lory und Jocher hätten die Bildung einer neuen Fraktion mit dem Namen „Unabhängige Marktgemeinderäte Peiting“ angezeigt, die sich eine „bürgernahe, parteiunabhängige sowie soziale und ökologische Politik“ zum Ziel gesetzt habe, führte Kort aus. Zum Fraktionsvorsitzenden werde Christian Lory bestimmt, zu seinem Stellvertreter Alfred Jocher. Entscheiden dürfe der Marktgemeinderat darüber nicht, fügte der Geschäftsleiter anschließend hinzu, das Gremium habe die Fraktionsbildung lediglich zur Kenntnis zu nehmen.

Damit wäre die Sache auch schon erledigt gewesen, doch dann meldete sich Herbert Salzmann (SPD) zu Wort. Auslöser waren die Äußerungen von Lory und Jocher, mit denen sie im Vorfeld der Sitzung gegenüber der Heimatzeitung ihren Schritt, ein Bündnis einzugehen, begründet hatten (wir berichteten). Hauptkritik war, dass ihnen als fraktionslose Gemeinderäte der Zugang zu den gemeinsamen Sitzungen der Fraktionsvorsitzenden mit dem Bürgermeister verwehrt werde. Ein Informationsverlust, beklagten beide, schließlich würden dort viele Themen vorberaten und sogar manche Richtungsentscheidungen getroffen.

Das wollte Salzmann freilich nicht unkommentiert lassen. Er sei als SPD-Fraktionsvorsitzender genau wie CSU-Chef Peter Ostenrieder dagegen gewesen, Jocher und Lory einzuladen und dazu stehe er auch, sagte Salzmann. Das Gremium sei damals eingeführt worden, als es nur drei Fraktionen im Gemeinderat gegeben habe. Je mehr Teilnehmer es gebe, umso größer sei die Gefahr, dass aus dem Informationsaustausch eine „Plauderstunde“ werde. „Es macht nur Sinn mit einer überschaubaren Zahl an Mitgliedern.“ Statt den Kreis der Geladenen zu vergrößern, schlug Salzmann vor, über die Wiedereinführung eines Hauptausschusses nachzudenken.

Peter Ostenrieder ärgerte sich, dass in der Berichterstattung die Gewichtung der Fraktionssprechersitzungen falsch rübergekommen sei. Viele hätten ihn angesprochen und gefragt, ob man da hinter verschlossener Tür „rummauscheln“ würde. Das sei mitnichten der Fall, betonte er. Entschieden werde im kleinen Kreis nichts. Es gehe rein darum, Hintergrundwissen über die Punkte der nächsten Tagesordnung zu erfahren. Der Kontakt sei auch wichtig für die Verwaltung, die dadurch ein Gefühl für die möglichen Fragen der Räte bekomme und sich so darauf vorbereiten könne. Diese Informationen könne auch jedes Gremiumsmitglied bei der Verwaltung abrufen, fügte Ostenrieder hinzu. Die Fraktionssprecher dienten in diesem Fall als Multiplikator für ihre Fraktionen. Würde man fraktionslose Gemeinderäte dazu einladen, wäre dieser Sinn „komplett über Bord“.

Gegen den Eindruck der Mauschelei wehrte sich auch Bürgermeister Michael Asam. Es sei definitiv nicht so, dass Themen diskutiert würden, die im großen Gremium nicht mehr behandelt würden. Die Informationen, die weitergegeben würden, dienten lediglich der Meinungsbildung in den Fraktionen.

Doch für Lory war dies nur die halbe Wahrheit. Er habe als SPD-Fraktionssitzender durchaus die Erfahrung gemacht, dass dort Themen besprochen worden seien, die so nicht auf der Agenda gestanden hätten, beharrte er. Dieses Hintergrundwissen sei mit einem Anruf bei der Verwaltung schlichtweg nicht zu bekommen, sagte er in Richtung Ostenrieder.

Franz Seidel fand die ganze Diskussion „zu hoch aufgehängt“. Warum man die beiden Gemeinderäte nicht einfach dazu geholt habe, „erschließt sich mir nicht“, sagte der BVP-Rat, während wiederum sein Fraktionskollege Hermann Mödl argumentierte, dass ein kleines Gremium leichter „Entscheidungen“ treffe und dazu beitrage, auf kurzem Weg zum Ergebnis zu kommen, um die Gemeinderatssitzungen nicht in die Länge zu ziehen. Ob er sich da nur versprochen hatte? Gerhard Heiß (CSU) kommentierte Mödls Aussage jedenfalls trocken: „Da scheint ja doch was dran zu sein an den Entscheidungen.“