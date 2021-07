Peitinger Gemeinderat sagt „Ja“ zu Musikschul-Beitritt - Kritiker warnen vor Systemwechsel

Die Gemeinde Peiting will sich der Musikschule Pfaffenwinkel in Schongau anschließen.

„Musik in Peiting“ vor dem Aus

Von Christoph Peters schließen

Der Beitritt der Gemeinde Peiting zur Musikschule Pfaffenwinkel wird konkret: Am Dienstag hat der Marktgemeinderat nach langer Debatte dem Abschluss einer entsprechenden Zweckvereinbarung zugestimmt. Kritiker warnten allerdings vor den Folgen des geplanten Systemwechsels.

Peiting – Bürgermeister Peter Ostenrieder überließ es Kämmerer Christian Hollrieder das Thema vorzutragen, das bereits im Ort „für Diskussionen gesorgt“ habe, wie der Rathauschef vorwegschickte. Seit 2004 gehen Schongau und Peiting in Sachen Musikunterricht bekanntlich getrennte Wege. Statt sich der Musikschule Pfaffenwinkel anzuschließen, hob man in Peiting damals mit der „Musik in Peiting“ ein eigenes Modell aus der Taufe. Immer wieder habe es auch im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit Gespräche über einen Zusammenschluss gegeben, blickte Hollrieder zurück. Allerdings ohne Ergebnis. Das habe sich heuer geändert. Dass der Vorstoß aus Peiting in der Nachbarstadt wie berichtet auf fruchtbaren Boden fiel, begründete Hollrieder mit der Corona-Krise, die den Musikunterricht monatelang lähmte. „Die Gelegenheit ist günstig für einen gemeinsamen Anfang.“

Kämmerer stellt Vorteile eines Zusammenschlusses vor

Hollrieder ging auch noch einmal auf die Vorteile ein, die ein Beitritt aus Peitinger Sicht mit sich brächte. Die Musikschule Pfaffenwinkel habe feste Bürozeiten, man könne auf eine fachlich etablierte Struktur zurückgreifen. Für die Schüler gebe es mehr Möglichkeiten in Ensembles zusammenzuspielen, die Lehrer würden regelmäßig fortgebildet und nicht zuletzt könne man durch die Musikschule von staatlichen Fördermitteln profitieren. Ganz wichtig sei, dass der Unterricht auch künftig in Peiting stattfinden und es weiterhin Veranstaltungen in der Marktgemeinde geben werde, betonte Hollrieder. Der Kämmerer berichtete auch von positiven Gesprächen mit der Knappschaftskapelle und der katholischen Kirchengemeinde. Nun sei der Gemeinderat am Zug, zu entscheiden, ob man diesen Weg gehen wolle.

Meinung im Gremium geht auseinander

Im Gremium gab es dazu durchaus konträre Ansichten. Herbert Salzmann (SPD) und Franz Seidel (BVP) sahen vor allem Vorteile in einem Beitritt. Zwar habe das Peitinger Modell über all die Jahre gut funktioniert, angesichts der aktuellen Umstände müsse man die Dinge überdenken, sagte Seidel. Schließlich hätten alle Vereine coronabedingt Probleme. Wenn wir Ikek für eine gute Sache nutzen können, ist beiden gedient.“ Auch Salzmann hielt einen Zusammenschluss für nachhaltig und sinnvoll. Wenn man es jetzt nicht mache, müsse man irgendwann auf Knien nach Schongau kommen. „Das will ich nicht erleben.“Dem pflichtete auch Norbert Merk (CSU) bei, der von einem „Gebot der Vernunft“ sprach.

Skeptischer zeigte sich Günter Franz. Ihm sei immer noch nicht klar, woher der Sinneswandel komme, nachdem man mit der Qualität des Peitinger Modells so zufrieden sei, fragte sich der Grünen-Rat. Nach seinen Informationen würden zudem nur 20 bis 25 Schüler an die Musikschule wechseln wollen, was die Frage aufwerfe, was mit den übrigen über 100 Schülern passiere, die dann auf Ensemble-Unterricht und die gemeindlichen Räume verzichten müssten.

Für den Markt Peiting wird es teurer Mit 29 000 Euro unterstützt die Gemeinde Peiting bislang die Arbeit des Fördervereins „Musik in Peiting“. 16 000 Euro davon fließen in den Ensemble-Unterricht, die übrigen 13 000 Euro finanzieren die Arbeit von Andreas Fuchs, der sich als angestellter Koordinator um die organisatorischen Aufgaben kümmert. Mit dem Beitritt zur Musikschule Pfaffenwinkel wird es für den Markt künftig teurer. Geplant ist ab 2022 ein jährlicher Zuschuss von 50 000 Euro. Weil bereits ab dem kommenden Schuljahr 2021/22 erste Angebote an der Musikschule stattfinden sollen, ist ein Zuschuss für das Übergangsjahr von 25 000 Euro vorgesehen. Sobald der Wechsel vollzogen ist, was im kommenden Jahr der Fall sein soll, würde der Zuschuss an „Musik in Peiting“ wegfallen. Die Tage des Vereins dürften dann gezählt sein.

Die Räume der Gemeinde, die der Verein bislang für Unterrichtszwecke und Konzerte unentgeltlich überlassen bekommen hat, stellt der Markt künftig der Musikschule Pfaffenwinkel zur Verfügung. Gleiches gilt für die im Eigentum der Gemeinde befindlichen Musikinstrumente.

Ostenrieder verwies auf die genannten Gründe für einen Beitritt. Was die Schülerzahl angehe, würden natürlich die Eltern entscheiden, ob die Kinder bei ihrem Musiklehrer in Peiting bleiben. „Es gibt keine Überleitung.“ Allerdings seien schon jetzt 39 Peitinger an der Musikschule, für die künftig der Auswärtigen-Zuschlag wegfalle. Rechne man die 25 weiteren Schüler hinzu, starte man ab September mit über 60 Schülern aus Peiting, eine Zahl, die in den nächsten Jahren stetig steigen dürfte, so der Rathauschef. Dass der Ensemble-Unterricht für die Schüler wegfalle, deren Lehrer nicht an die Musikschule wechseln, bringe der Systemwechsel mit sich. Diesen übergangsweise weiter anzubieten, wie es Thomas Elste (Grüne) vorschlug, sei nicht möglich. „Für Peiting wird es keine Sonderrolle geben.“

Kritik kam von Tobias Eding. Man entscheide über die Köpfe der Peitinger Musiklehrer hinweg und zerstöre ein funktionierendes System ohne erkennbaren Mehrwert, kritisierte der SPD-Rat. Für die Kinder werde es teurer, zudem drohe die Gefahr, dass Peitinger Schüler vermehrt in Schongauer Gruppen spielen und den Kontakt nach Peiting verlieren. Wäre die Mehrheit der Peitinger Musiklehrer dafür, könne er mitgehen, so aber nicht, sagte Eding, der vor „großen Konflikten“ warnte.

Am Ende stimmt eine deutliche Mehrheit für die Musikschule

Ins gleiche Horn stieß auch Christian Lory (Unabhängige). Was bringe es als Gemeinde, wenn man am Ende 40 Prozent mehr bezahle und sich gleichzeitig gegen 17 Musiklehrer, die nicht wechseln wollen, und 120 Schüler stelle, denen man Räume und Ensemble-Unterricht entziehe? „Für mich ist das eine Lose-lose-lose-Situation.“ Alfred Jocher (Unabhängige) sagte, er hätte sich gewünscht, dass man die Eltern mitnehme und kritisierte das Tempo. „Vielleicht ist es besser, noch ein Jahr zu warten.“

Die Mehrheit des Gremiums sah das am Ende allerdings anders. Mit 17:7-Stimmen votierte der Gemeinderat für den Abschluss einer Zweckvereinbarung mit der Musikschule Pfaffenwinkel. Diese werde nun ausgearbeitet und noch einmal zur Entscheidung vorgelegt, kündigte Ostenrieder an.