Bahnhofstraßen-Freigabe verzögert sich weiter

Noch immer ist die Bahnhofstraße in Peiting im Bereich des Bahnhof Ost für den Verkehr gesperrt. Jetzt gibt es einen neuen Termin für die Freigabe.

Peiting – Ursprünglich sollten die Arbeiten am dritten Bauabschnitt der Peitinger Bahnhofstraße zwischen Schönriedl- und Kohlenstraße Ende Oktober abgeschlossen sein. Doch weil man mit den Pflasterarbeiten in Verzug war, musste die Freigabe verschoben werden. Ziel sei es, dass die Straße vor dem Winter provisorisch befahren werden könne, teilte die Baufirma damals mit.

Doch auch vier Wochen später ist das Teilstück noch für den Verkehr gesperrt. Nur die Zufahrt zum Weihnachtsbaumverkauf und für die Anwohner ist möglich. Eine Nachfrage im Bauamt der Gemeinde bringt Licht ins Dunkel. Leider fehle im Bereich der Längsparker immer noch ein Teil des Pflasters, teilt Bauamtschef Gerhard Habersetzer mit. „Der Firma ist das Material ausgegangen.“ Aktuell geplant sei, dass die Pflasterer ab 10. Dezember ihre Arbeit zu Ende bringen.

Doch auch an anderer Stelle gibt es noch Verbesserungsbedarf. Weil wie berichtet die Verschleißschicht erst im nächsten Frühjahr aufgebracht wird, liegt die Fahrbahndecke an den Anschlussstellen im Osten und Westen sowie an der gepflasterten Fläche um drei bis vier Zentimeter niedriger. „Für den Schneepflug sind diese Kanten problematisch“, sagt Habersetzer. Deshalb – und um den Lärm beim Überfahren zu vermindern – werden die Absätze noch mit Asphaltkeilen entschärft.

Die endgültige Freigabe der Straße soll jetzt bis Weihnachten geschehen.