Keine Strafe wegen verirrter Silvesterrakete

Das fahrlässige Hantieren eines jungen Mannes (19) mit einer Silvesterrakete in der Silvesternacht auf dem Hauptplatz in Peiting hatte jetzt ein Nachspiel vor dem Amtsgericht Weilheim.

Peiting – Eine Gruppe junger Männern hat beim Feuerwerk in der Silvesternacht schon einigen Unfug getrieben, so die Aussage des später angeklagten Vaters (51), der mit seiner Familie und Freunden auf dem Hauptplatz in Peiting das Feuerwerk beobachtete. „Sie haben auch Böller in den Gully geworfen“, sagte er.

Plötzlich sei eine von einem jungen Mann am Boden gezündete Rakete in Richtung der Familie geflogen und hinter seinem Sohn (28) explodiert, so der 51-Jährige. „Ich höre nichts mehr“, habe der 28-Jährige danach geschrien. Er erlitt ein Knalltrauma und, was wesentlich schlimmer ist, hat bis heute noch einen Tinnitus, also ein ständiges Pfeifen im Ohr, das ihm laut Attest wohl bleiben wird.

Vater greift junge Männer nach Raketenexplosion an

Der Vater rannte nach der Raketen-Explosion daraufhin aufgebracht zu der Gruppe der jungen Männer und packte einen am Kragen. Als ein anderer dazwischen gehen und den Streit schlichten wollte, schlug der 51-Jährige diesem mit der Faust ins Gesicht und auf den Hinterkopf. Noch einen weiteren jungen Mann schlug er mit der Faust ins Gesicht. Beide hatten eine aufgeplatzte Lippe.

Der Sohn des 51-Jährigen kam daraufhin auch noch hinzu und schubste einen jungen Mann zur Seite, der dabei Abschürfungen am Arm erlitt. Dazu stieß er Drohungen wie „Ich bring Dich um Du Hurensohn“, aus.

Das Fatale an der ganzen Aktion: Die attackierten jungen Männer waren unschuldig und hatten mit der fahrlässig-abgeschossenen Rakete ihres Kumpels gar nichts zu tun. Die jungen Männer selbst blieben ruhig, verständigten die Polizei, und die Lage beruhigte sich. Vater und Sohn erhielten daraufhin eine Strafanzeige wegen Körperverletzung und Bedrohung.

Verirrte Silvesterrakete: Verfahren gegen Mann wurde eingestellt

Man habe sich eine Woche später aber zusammengesetzt und sich entschuldigt, sagte der 19-Jährige vor Gericht aus, der die Rakete fahrlässig fehlgezündet hatte. Gegen ihn lief ein gesondertes Verfahren, das aber eingestellt wurde.

Ein Punkt, der den Verteidigern von Vater und Sohn nicht gefiel: „Es können schwere Verletzungen auftreten durch den falschen Umgang mit Raketen“, sagte der Verteidiger des Vaters. Warum der junge Mann, der die Rakete in einer Bierflasche gezündet hatte, die dann aber angeblich umfiel, nicht bestraft wurde, sei uneinsichtig, so der Verteidiger. „Mein Mandant gibt die Faustschläge zu, versteht aber nicht, warum nur er bestraft werden soll“, so der Verteidiger des Vaters.

Vater bereut Überreaktion

Dieser bereute seine Überreaktion: Er sei alkoholisiert und daher nicht mehr Herr der Lage gewesen, so der Angeklagte. Sein Verteidiger stellte den Antrag, dass zwar die Schuld des Angeklagten anerkannt, wegen der Umstände des Vorfalls aber von einer Bestrafung abgesehen werden sollte. „Man stellt so einen Antrag nicht oft, aber hier ist er gerechtfertigt“, so der Verteidiger.

Aber die Staatsanwältin blieb hart. „Faustschläge ins Gesicht müssen bestraft werden“, sagte sie und sprach sich eindeutig gegen eine Einstellung des Verfahrens gegen den Vater aus. Die Schubserei des Sohnes und seine im Affekt geäußerten Bedrohungen dagegen blieben ungeahndet.

Das Verfahren gegen den 28-Jährigen wurde gegen eine Geldauflage von 500 Euro eingestellt. Den Vater hingegen verurteilte die Vorsitzende Richterin Stefanie Rainer zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 40 Euro, also 1600 Euro. Da der Tagessatz unter 90 Euro liegt, ist der bisher unbescholtene Mann nicht vorbestraft. Ein Gefühl von Ungerechtigkeit blieb bei ihm jedoch.

VON REGINA WAHL-GEIGER

