Peitinger Kita startet besondere Weihnachts-Aktion: Mit dem Wunschbaum durch die Marktgemeinde

Von: Christoph Peters

„Wünsche werden wahr“: Dafür will heuer die Kita St. Michael in Peiting sorgen. Namen für den Christbaum gesucht © Kita

Wenn das keine schöne Idee ist: Mit einer Wunschbaum-Aktion möchte der Caritas-Kindergarten St. Michael in Peiting an Weihnachten sozialen Einrichtungen und Menschen vor Ort eine Freude machen. Damit möglichst alle 80 Wünsche in Erfüllung gehen, hofft die Kita am ersten Adventswochenende auf viele Unterstützer.

Peiting – Weihnachten ist das Fest der Liebe, aber auch der Geschenke. Wobei das eine das andere natürlich nicht ausschließt – im Gegenteil. Schließlich dürften die meisten mit den Präsenten unterm Christbaum ihren Liebsten eine Freude machen. Doch es gibt auch jene, auf die am Heiligen Abend keine große Bescherung wartet, etwa, weil sie alleine durchs Leben gehen. Auch in Peiting gebe es solche Menschen, sagt Martina Vöst vom Caritas-Kindergarten St. Michael.

Normalerweise sorgt ihre Einrichtung während des Weihnachtsmarkts mit der Aufführung eines Schattenspiels in der ehemaligen Mädchenschule für Unterhaltung der jungen Besucher. Wegen Corona fiel das Angebot in den vergangenen beiden Jahren aus und auch heuer entschied man sich vorsichtshalber dagegen. „Uns ist das noch zu heiß“, sagt Vöst mit Blick auf die Infektionsgefahr. Doch gar nichts machen, das kam für sie und ihr Team nicht in Frage. „Wir haben dann nach Alternativen gesucht und sind auf die Wunschbaum-Aktion gekommen.“

Wunschbaum macht an mehreren Orten Station

Das Prinzip ist schnell erklärt. Bei sozialen Einrichtungen im Ort wie dem AWO-Seniorenheim, dem Marienheim und dem Hof Hohenwart haben Vöst und ihr Team Wünsche der dortigen Bewohner abgefragt. Auch dem Verein „Familien helfen Familien“, dem Kindergarten-Förderverein und dem Schongauer Tierheim soll mit der Aktion unter die Arme gegriffen werden. Zudem dürfen die Gruppen des St. Michael-Kindergartens ebenfalls je drei Wünsche äußern. Diese werden wie alle anderen auf Sterne übertragen und an einem Weihnachtsbaum aufgehängt.

Der zieht dann am ersten Adventswochenende durch die Gemeinde, macht am Freitag, 25. November, erst vor der Pflanzeria, am Samstag, 26. November, am Weihnachtsmarkt (jeweils von 16 bis 18 Uhr) und schließlich am Sonntag, 27. November, vor der Pfarrkirche St. Michael (8.30 bis 10 Uhr) Station. „Wer einen Wunsch erfüllen möchte, nimmt sich einfach den jeweiligen Stern vom Baum, besorgt das Geschenk und gibt es verpackt bei uns ab“, erklärt Vöst. Sie und ihr Team wiederum sorgen anschließend dafür, dass die Präsente rechtzeitig vor Weihnachten bei den Beschenkten ankommen.

Namen für den Christbaum gesucht

80 Wünsche sind mittlerweile zusammengekommen. Schon mit kleinen Dingen sei viel geholfen, betont Vöst. Allein im Seniorenheim gebe es 15 Bewohner, die keine Angehörigen mehr hätten. „Es geht darum, diesen Menschen zu Weihnachten eine Freude zu machen.“ Damit das gelingt, werden in den nächsten Wochen im Kindergarten nun fleißig Sterne gebastelt, die Wünsche am Christbaum sollen schließlich gut zur Geltung kommen. Auch einen Namen für den Baum wünschen sich die Organisatoren noch. Vöst: „Wer einen Vorschlag hat, kann sich damit gerne bei uns melden.“

