Mehr Kinder als Plätze: Situation in Peitinger Kitas auch in diesem Jahr angespannt

Von: Christoph Peters

Die Fertigstellung des neuen Kindergartens an der Jägerstraße verzögert sich. Das macht die angespannte Betreuungs-Lage in den Peitinger Kitas nicht leichter. © Hans-Helmut Herold

Nach aktuellem Stand fehlen für das neue Kindergartenjahr erneut Betreuungsplätze in Peiting. Bei der Marktgemeinde ist man zwar optimistisch, alle Kinder unterbringen zu können. Doch eine große Unbekannte in der Rechnung bleibt.

Peiting – Das eigene Kind für einen Kitaplatz anmelden, ist in Peiting eine einfache Sache. Mit wenigen Mausklicks können Eltern ihre Wunsch-Einrichtung online auswählen und die Bewerbung abschicken. Ob sie erfolgreich war, erfahren Eltern ebenfalls auf elektronischem Weg. Nicht jeder Wunsch dürfte freilich auch heuer in Erfüllung gehen, denn erneut ist die Nachfrage nach Plätzen größer als das Angebot.

Schon im vergangenen Jahr war die Gemeinde vor dem gleichen Problem gestanden. Damals setzte man alle Hebel in Bewegung, um alle Kinder unterbringen zu können. Im Therese-Peter Haus für Kinder wurde eine zusätzliche Notgruppe für Kindergartenkinder in einem der Bewegungsräume eingerichtet. Weil auch die Kinderkrippe deutlich mehr Anmeldungen als Plätze zählte, baute man zwei Klassenzimmer in der Alfons-Peter-Grundschule zu Gruppenräumen um.

Weil sich der Kindergarten-Neubau verzögert, sind Notplätze weiter erforderlich

An diesen Übergangslösungen wird sich auch im neuen Kindergartenjahr, das im Herbst beginnt, erst einmal nichts ändern. Denn die Gemeinde ist auf die Notplätze weiter dringend angewiesen, nachdem sich der Neubau des siebengruppigen Kindergartens an der Jägerstraße wie berichtet noch bis Ostern 2023 hinziehen wird. Ursprünglich sollte die neue Einrichtung im Herbst eröffnen, doch wegen Verzögerungen auf der Baustelle ist der Termin nicht zu halten. Man liege jetzt aber gut im Zeitplan, versichert Bürgermeister Peter Ostenrieder.

So wird es zumindest zu Beginn des neuen Kindergartenjahres noch einmal eng in den Peitinger Kitas. 15 Anmeldungen mehr als Plätze vorhanden sind laut Wolfgang Schweiger eingegangen. Diese Kinder gilt es nun, zusätzlich in den ohnehin schon ausgelasteten Einrichtungen unterzubringen. „Es ist katastrophal, dass der neue Kindergarten nicht rechtzeitig fertig wird“, bedauert der zuständige Verwaltungsmitarbeiter. „Dann wäre die Sache ganz entspannt.“

Man werde nun als nächstes mit den einzelnen Kita-Leitungen Gespräche führen, was machbar sei, kündigt Schweiger an. Möglich sei auch, dass man am Ende nicht für alle 15 Kinder einen Betreuungsplatz brauche. So könne es gut sein, dass der ein oder andere noch einen Rückzieher mache, wenn die Wunsch-Einrichtung nicht möglich sei, sagt Schweiger mit Blick auf die Erfahrungen der vergangenen Jahre. Abwarten müsse man auch noch die Schuleinschreibungen.

Betreuung ukrainischer Flüchtlingskinder könnte das Problem verschärfen

Sowohl Schweiger als auch Ostenrieder sind zuversichtlich, dass es am Ende des Tages eine Lösung geben wird. Eine Unbekannte, die alle Rechnungen über den Haufen werfen könnte, jedoch bleibt. Sie hat mit jenen zu tun, die vor dem Krieg aus der Ukraine nach Deutschland fliehen. Auch in Peiting sind bereits Familien untergekommen. Einige ukrainische Kinder besuchen schon die örtlichen Schulen. Für die jetzt schon vollen Peitinger Kitas könnte die Betreuung zusätzlicher Flüchtlingskinder zum Problem werden, fürchtet Schweiger. Nicht nur wegen fehlender Räume, sondern, weil auch das Personal dafür nicht ausreiche. So bleibt den Verantwortlichen nichts anderes übrig, als sich in Zweckoptimismus zu üben. Irgendwie werde man auch das schon hinbekommen.