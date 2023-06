Peitinger Leichtathleten feiern Laufbahn-Eröffnung mit Fest für Groß und Klein

Von: Christoph Peters

Ein Hingucker aus der Luft ist die sanierte Laufbahn im Peitinger Sportstadion. Dank integrierter Sensorik bietet sie Läufern beste Bedingungen. © Hans-Helmut Herold

Den 25. Juni sollten sich die Peitinger schon einmal im Kalender vormerken: Mit einem großen Sportevent für Groß und Klein feiert die Leichtathletikabteilung des TSV die offizielle Eröffnung der generalsanierten Laufbahn. In der benachbarten neuen Kita „Sonnenschein“ lädt die Gemeinde parallel zum Tag der offenen Tür.

Peiting – Seit vergangenem Herbst ist die generalsanierte Laufbahn im Peitinger Sportstadion in Betrieb, die dank integrierter digitaler Messsensorik zu den modernsten ihrer Art in Bayern zählt (wir berichteten). Für die Peitinger Leichtathleten ein Glücksfall, schließlich dürfen sich die Sportler damit seitdem über beste Trainingsbedingungen freuen. Wie es sich auf der knallroten Bahn läuft, davon sollen sich die Peitinger am 25. Juni bei der offiziellen Eröffnung selbst ein Bild machen können.

Die Idee dazu sei bei der Hauptversammlung Anfang des Jahres geboren worden, erklärt Abteilungsleiter Franz Reßler. Seitdem hat das Organisationsteam, zu dem neben Reßler Monika Saal-Häuserer, Rosi Reßler, Georg Lang, Lutz Rüger und Patrick Stork gehören, viel Zeit in die Planung investiert. Zu Beginn sei man freilich vor der Frage gestanden, „was wollen wir genau machen?“, blickt Reßler zurück. Schließlich sollte es ein Event werden, an dem möglichst viele Peitinger von Jung bis Alt teilnehmen können. So sei man bei der Idee gelandet, Staffelläufe anzubieten.

Auf diesem Weg werden am 25. Juni nun nicht nur „Peitings schnellste Grundschule“ (4 x 50 Meter), sondern auch „Peitings schnellste Schüler“, „Peitings schnellster Verein“ und „Peitings schnellste Firma“ (jeweils 4 x 100 Meter) gesucht. Auch „freie Vierer-Teams“ können sich natürlich anmelden, betont Reßler.

Auf schönes Wetter bei der Bahneröffnung hoffen die Organisatoren (v.l.) Lutz Rüger, Rosi Reßler, Georg Lang, Franz Reßler, Monika Saal-Häuserer und Patrick Stork. © Hans-Helmut Herold

Für die örtlichen Kindergärten haben sich die Organisatoren einen eigenen Wettbewerb überlegt. Die Kleinsten messen sich auf dem ebenfalls frisch sanierten Hartplatz im Dreikampf, bestehend aus Zonen-Weitsprung, 30-Meter-Hürdenlauf und Ballzielwurf. Bei allem Wetteifer ist Reßler wichtig, dass der Spaß an diesem Tag im Vordergrund stehen soll. „Wir wollen lachende Kinder und zufriedene Teilnehmer sehen.“

Die Startgebühr beträgt 3 Euro pro Kind und 5 Euro pro Erwachsenem. Die Einnahmen an diesem Tag wandern allerdings nicht in die Kasse der Leichtathletik-Abteilung, sondern werden laut Reßler komplett für Siegerpreise und Urkunden verwendet.

Tag der offenen Tür in der benachbarten neuen Kita

Los geht’s bereits um 10 Uhr. Vormittags stehen die Wettkämpfe der Kindergartenkinder und Schüler auf dem Programm, nachmittags – nach der Mittagspause und Siegerehrung der Nachwuchssportler – erfolgt um 13.30 Uhr der Staffelstart für Firmen, Vereine und freie Teams. Unter dem Motto „Peiting sucht den Supersprint“ können Lauftalente ab 15 Uhr zeigen, wer bei fliegendem Start der Schnellste über 30 Meter ist. Für die genaue Zeitnahme sorgt eine Lichtschrankenmessung. Parallel dazu erfahren Interessierte, was es mit der in der Bahn verbauten Sensorik auf sich hat und wie sich diese mit der SmartRun-App nutzen lässt. Nach der Siegerehrung um 16 Uhr soll der Tag schließlich gemütlich ausklingen.

Für das leibliche Wohl ist sowohl auf dem Sportgelände, als auch im benachbarten Kindergarten „Sonnenschein“ gesorgt. Dort findet zur gleichen Zeit ein Tag der offenen Tür statt, bei dem Besucher sich ein Bild von der an Ostern eröffneten neuen Einrichtung machen können.

„Das passt wunderbar zusammen“, findet Reßler, der hofft, dass beide Veranstaltungen großen Zuspruch erfahren. „Ich würde mir wünschen, dass richtig was los ist.“ Immerhin ist der Eventtag für seine Abteilung mit gehörigem Aufwand verbunden und wäre ohne die Unterstützung von 30 ehrenamtlichen Helfern nicht zu stemmen. Dass sich Reßler aber auf sein Team verlassen kann, hatte sich heuer bereits beim Sportfest des Vereins gezeigt, das dank vieler fleißiger Hände trotz Rekordbeteiligung von 300 Kindern und Jugendlichen reibungslos über die Bühne gegangen war. Entsprechend ist dem Abteilungsleiter in dieser Hinsicht wenig bang. „Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen, damit steht’s oder fällt’s.“

Anmeldung ab sofort möglich

Anmeldungen für die Laufbahneröffnung sind bis Sonntag, 18. Juni, per E-Mail an bahneroeffnung@la-tsv-peiting.de möglich und zwar unter der Angabe von Name, Jahrgang, Kindergarten/Schule oder Klasse/Firma/Verein/Teamname. Die Meldegebühr muss vor Ort bis eine Stunde vor dem Start entrichtet werden. Nachmeldungen sind am Wettkampftag gegen eine Gebühr von 5 Euro möglich.