Gute Nachrichten für Häuslebauer: Peitinger Marktgemeinderat senkt Preis für Bauland im Bachfeld

Alle Erschließungsarbeiten für die neuen Baugebiete Bachfeld I und Bachfeld II sind mittlerweile abgeschlossen. Auf den in Privatbesitz verbliebenen Grundstücken haben zum Teil die ersten Hausbau-Projekte begonnen.

Grundlage ist ein neues Gutachten

Von Christoph Peters schließen

Baulandpreise kannten in Peiting zuletzt nur einen Weg: den nach oben. Doch zumindest für das gemeindliche Baugebiet Bachfeld ändert sich das jetzt. In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat beschlossen, den Verkaufspreis zu senken. Grundlage ist ein neues Gutachten.

Peiting – Als der Gemeinderat vor einem Jahr die Verkaufspreise für die eigenen Grundstücke im neuen Baugebiet am Bachfeld festlegte, schüttelten viele im Ort ungläubig den Kopf über die Summe, die da aufgerufen wurde. 600 Euro pro Quadratmeter zuzüglich Erschließungskosten: Wer sollte sich das noch leisten können, fragte man sich in der Marktgemeinde. Auch im Gremium war man über die Entwicklung alles andere als glücklich, wegen des drastisch gestiegenen Bodenrichtwerts, an den man bei der Festlegung der Preise gebunden war, auf die zusätzlichen Erschließungskosten zu verzichten, fand damals dennoch keine Mehrheit (wir berichteten).

Anfang des Jahres trat das ein, was viele befürchtet hatten: Für die zwölf gemeindlichen Bauparzellen meldeten sich kaum Interessenten, am Ende des Vergabeverfahrens blieb der Markt auf allen Grundstücken sitzen. Es sei alles zusammengekommen: Steigende Baupreise und Zinsen, dazu der Ukraine-Krieg und die schlechte Wirtschaftslage hätten zu einem Einbruch des Immobilienmarkts und sinkender Nachfrage geführt, blickte Geschäftsleiter Stefan Kort in der jüngsten Gemeinderatssitzung zurück.

Ersparnis von rund zwölf Prozent

Genau diese Entwicklung hatte man nun in der Verwaltung zum Anlass genommen, zu überprüfen, ob der festgelegte Verkaufspreis noch „marktgerecht“ ist. Dafür beauftragte man ein Sachverständigenbüro, den aktuellen Verkehrswert der Grundstücke zu ermitteln. Diese Option habe man vor einem Jahr auch gehabt als Alternative zum Bodenrichtwert, erinnerte Kort. Weil jedoch die Gefahr bestand, dass der Preis am Ende noch höher ausfallen würde, nachdem zu diesem Zeitpunkt am freien Markt Grundstückspreise von 800 Euro pro Quadratmeter aufgerufen wurden, habe man sich damals bewusst dagegen entschieden.

Tatsächlich kam der Gutachter nun zu einem anderen Ergebnis. Er errechnete einen Verkehrswert von 524 Euro pro Quadratmeter für die Grundstücke in den beiden Baugebieten Bachfeld I und Bachfeld II. Um den Eigenanteil der Gemeinde an den Erschließungskosten von 85 000 Euro zu decken, lautete der Vorschlag der Verwaltung, den Preis auf 530 Euro zu erhöhen, womit man immer noch mit 70 Euro rund zwölf Prozent unter dem bisherigen Wert von 600 Euro pro Quadratmeter lande.

Im Falle eines kleinen Doppelhausgrundstücks mit 360 Quadratmeter Fläche würden Käufer damit rund 25 000 Euro weniger bezahlen als bisher, bei einer großen 868 Quadratmeter-Parzelle beliefe sich die Ersparnis auf rund 61 000 Euro, rechnete Kort vor. Insgesamt würde die Gemeinde mit der Senkung des Verkaufspreises für die beiden Baugebiete auf rund 862 000 Euro an Einnahmen verzichten. Klar machte der Geschäftsleiter auch: „Der Preis ist immer noch nicht ohne, nur die wenigsten werden das finanzieren können.“

Sechs „ernsthafte Interessenten“ für Baugrundstücke

Thomas Elste (Grüne) war dennoch dagegen, den Preis anzupassen. Bauland sei nach wie vor sehr wertvoll, der Bau eines Einfamilienhauses ohnehin Luxus. Die Ermäßigung mache auf die Gesamtkosten eines Bauprojekts gerechnet nur drei Prozent aus. „Als Gemeinde sind wir angewiesen auf die Einnahmen“, erinnerte er zudem mit Blick auf den klammen Haushalt.

Doch im Gremium stand der Grünen-Politiker damit allein. Sicher sei es schmerzhaft, auf über 800 000 Euro zu verzichten, sagte Michael Deibler (CSU). Doch aktuell seien die Grundstücke totes Kapital. „Wir brauchen zeitnahe Einnahmen.“ Dem pflichtete auch Claudia Steindorf (SPD) bei. Sie sei für das „kleine Goodie“, wenn der finanzielle Anreiz dafür sorge, dass die Grundstücke gekauft würden. Florian Deibler (CSU) konstatierte, dass der Preis immer noch viel zu hoch sei. Er hoffe, dass er weiter sinke, damit sich auch Peitinger wieder Einfamilienhäuser leisten könnten. Am Ende wurde der niedrigere Verkaufspreis mit großer Mehrheit beschlossen. Nur Elste stimmte dagegen.

Bis zum ersten Verkauf dürfte es nun nicht mehr lange dauern. Man habe sechs „ernsthafte Interessenten“ für ein Grundstück im Baugebiet Bachfeld I, mit der Hälfte stehe man kurz vor der Beurkundung, teilte Kort auf Anfrage mit. Das Bewerbungsverfahren für acht Parzellen im Bachfeld II soll im Herbst starten. „Ziel sollte sein, dass wir vielleicht die Verkäufe dort auch noch dieses Jahr beurkunden können.“