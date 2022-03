Statt Wechsel zur Musikschule Pfaffenwinkel: Peitinger Musiklehrer starten lieber neu durch

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Die Peitinger Musiklehrer haben sich in der alten Besetzung neu firmiert. © Hans-Helmut Herold

Die Peitinger Musiklehrer sind nicht unterzukriegen. Kurz nachdem sich der Verein „Musik in Peiting“ offiziell aufgelöst hat, präsentieren sich die Musiklehrer neu vereint.

Peiting – Auch wenn die Gemeinde Peiting die musikalische Zukunft ihrer Kinder bei der Musikschule in Schongau sieht: Die Peitinger Musiklehrer lassen sich nicht einfach so unterkriegen. „Wir wollen sagen: Uns gibt’s noch“, sagt Andreas Fuchs, einst Koordinator der Peitinger Musiklehrer, als es noch den Förderverein „Musik in Peiting“ gab.

Und die Peitinger Musiklehrer gibt es weiter. Neun Lehrer sind es insgesamt. Mit weiteren Kandidaten sei man im Gespräch, so Fuchs. Alles bekannte Gesichter. Zur Musikschule Schongau hat offensichtlich kaum einer gewechselt.

Und auch die Schüler halten an ihren Musiklehrern fest: Keiner der Schüler, die bereits Unterricht bei den Peitinger Lehrern hatten, ist nach Schongau gewechselt. 140 Kinder alleine aus der Gemeinde Peiting werden derzeit von den Peitinger Musiklehrern unterrichtet. Hinzu kommen 20 aus anderen Orten.

So einen Musiklehrer wechselt man halt einfach nicht so schnell, wenn man zufrieden ist. „Der Unterricht ist einfach lehrerbezogen“, erklärt Gitarrenlehrer Thomas Härtel, der den neuen Zusammenschluss in die Hand genommen hat. Sein Motto: „Make the Peitinger Musiklehrer great again“, sagt er mit einem Augenzwinkern. Die Resonanz bei den Kindern und den Eltern sei „großartig“.

So geht es bei den Peitinger Musiklehrern jetzt weiter

„Warum sollten wir uns wegrationalisieren lassen?“ Thomas Härtel betont: Warum soll man nicht gemeinsam weitermachen, wenn immer alles gut gelaufen ist? „Von unserer Seite aus gab es keinen Grund, das Ganze zu beenden“, blickt er zurück auf die Entscheidung der Gemeinde Peiting, den Förderverein „Musik in Peiting“ einzustampfen und den Musikunterricht der Musikschule Pfaffenwinkel zuzuschlagen. Härtel: „Die Idee war: Wir stellen uns neu auf. Wir sind ja nach wie vor vor Ort.“ Gesagt, getan.

Weiter unterrichten die selbstständigen Musiklehrer und wollen auch weiterhin gemeinsame Veranstaltungen anbieten – der Peitinger Pfarrsaal wurde ihnen dafür bereits zugesichert. Gemeinsame Konzerte soll es geben, für 6. April ist ein Tag der offenen Tür zum Kennenlernen und Schnuppern geplant – ähnlich hatte einen solchen jetzt die Musikschule Pfaffenwinkel in der Peitinger Schloßberghalle abgehalten.

Lange Listen und Vorschriften gibt es bei den alten/neuen Peitinger Musiklehrern nicht. Auch sie bieten freilich Geschwisterrabatte und Ähnliches an. „Bei uns läuft das alles unbürokratisch und kann individuell vereinbart werden“, so Andreas Fuchs.

Er betont, dass man den Schongauer Kollegen freilich nicht auf den Schlips treten möchte. Dass er sich allerdings durchaus auf den Schlips getreten gefühlt hat, als „Musik in Peiting“ platt gemacht worden ist: Daraus macht Musiklehrer Wilhelm Binder keinen Hehl. Er war derjenige, der 2004 das Projekt „Musik in Peiting“ – auch als Dirigent der Peitinger Knappschafts- und Trachtenkapelle – angeregt hatte.

Blick zurück: Beim Binder-Konzept von damals mit Förderverein, sind die Musiklehrer nicht wie an der Musikschule fest angestellt, sondern arbeiten freiberuflich. Der Förderverein sollte neue Lehrer suchen und Veranstaltungen, den Instrumentenverleih und den Ensembleunterricht organisieren. Der Vorteil für die Gemeinde damals: Statt 40 000 Euro Zuschuss zur Schongauer Musikschule zu leisten, kam Binders „Musik in Peiting“ mit 8000 Euro aus. Die Kosten waren gestiegen. Zuletzt hat die Gemeinde „Musik in Peiting „ mit 29 000 Euro unterstützt.

Künftig werden es knapp 50 000 Euro sein, die die Gemeinde Peiting jährlich an die Musikschule Pfaffenwinkel überweist, im Übergangsjahr 2022 halbiert sich der Betrag. Alleine: Von diesen Geldern profitieren Nachwuchs-Musiker der Marktgemeinde derzeit nicht. Kaum ein Kind hat zur Musikschule gewechselt.

Peitinger Musiklehrer werben jetzt um Schongauer Schüler

Tatsächlich zahlt die Gemeinde Peiting derzeit für „Geister“-Ensemble-Unterricht. Der findet zwar in Schongau statt. Peitinger sind trotz fließender Gelder allerdings nicht dabei. Die machen das weiter in Peiting mit ihren Musiklehrern. Fuchs: „Wir machen das jetzt unentgeltlich – aus Liebe zur Musik und zum Musikunterricht.“

Überschattet wird die Liebe zur Musik, dem Weitergeben dieser Gabe, bei Wilhelm Binder von dem, was in Peting vorgefallen ist: „Schongau ist eingedrungen in unser Revier. Man wollte uns die Grundlage unserer Existenz entziehen.“ Nicht zuletzt deshalb müsse man sich weiter orientieren und auch nach anderen Einnahmequellen suchen – dabei auch mal über den Tellerrand schauen. Nach Schongau zum Beispiel.

Dass die Schongauer Musikschule nicht zuletzt beim Tag der offenen Tür in Peiting mit „Dumping-Preisen“ für den Unterricht geworben hatte: Das ärgert nicht nur Musiklehrerin Katja Brandl-Koehlen. „Wie auf dem Basar“ hätte sie das empfunden. Deshalb macht jetzt auch Wilhelm Binder ein nahezu unmoralisches Angebot: Schongauer Schüler werden bei ihm in Peiting im ersten halben Jahr kostenfrei unterrichtet.

Dass die Peitinger Musiklehrer auf ihrer neuen Homepage neben den Adjektiven „kompetent“ und „modern“ auch mit dem Schlagwort „unabhängig“ werben, lässt tief blicken. Bewusst sei man in Peiting keine Musikschule im herkömmlichen Sinn – was Flexibilität und viele andere Vorteile biete – nicht zuletzt die Kompetenz vor Ort in Peiting.

Alle Informationen zu den Peitinger Musiklehrern gibt es auf der neuen Homepage unter www.peitingermusiklehrer.de.

So reagiert man bei der Musikschule Pfaffenwinkel auf neuen Zusammenschluss der Peitinger Musiklehrer

Dass sich die Peitinger Musiklehrer wieder neu firmieren: Es ist für den Leiter der Schongauer Musikschule, Marcus Graf, erst mal ein Schock. „Das ist mir total neu, es macht mich sprachlos.“ Die Ausgangssituation war eine andere. Marcus Graf und Peitings Bürgermeister Peter Ostenrieder hatten sich das so vorgestellt: Die Peitinger Musiklehrer wechseln zur Musikschule Pfaffenwinkel nach Schongau, die Schüler irgendwann mit – und alles wird sich schon fügen.



Gefügt haben sich aber weder Eltern noch Kinder. Nach einem Vorstellungswochenende in der Peitinger Schloßberghalle verzeichnet die Musikschule Pfaffenwinkel kaum neue Schüler aus Peiting. Immerhin: Die musikalische Früherziehung der Musikschule Pfaffenwinkel in Peiting läuft an: Zwei Gruppen finden bereits im Therese Peter-Haus für Kinder statt. Eine weitere startet im April im Forsthaus-Kindergarten. So viel zu den guten Nachrichten des neuen Musikschul-Bündnisses zwischen Peiting und Schongau.



Es ist total kurios, ich kann es gar nicht glauben.

Marcus Graf indes, der an einen Zusammenschluss geglaubt hatte, ist regelrecht schockiert. „Es ist total kurios, ich kann es gar nicht glauben.“ Ihm fehlen die Worte. Die Vorzeichen waren da: Nur eine Peitinger Musiklehrerin hat von den Peitinger Musiklehrern in eine Festanstellung an die Musikschule Pfaffenwinkel gewechselt. Hätte Marcus Graf (ganz ehrlich) nicht gedacht, dass mehr Musiklehrer überlaufen? „Ich hätte das schon gedacht, aber das ist jedem frei gestellt.“



Die erste Reaktion seitens der Musikschule: „Ich finde, das ist die ungünstigste Entwicklung, die jetzt zu diesem Zeitpunkt überhaupt stattfinden könnte.“ Graf erzählt auf Nachfrage, dass der Vorstoß auf die Zusammenführung des Musikunterrichts nicht in Schongau zu suchen ist, sondern auf Peitinger Initiative erfolgt sei.



Marcus Grafs Hoffnung: „Es kann durchaus sein, dass Peiting beides verträgt.“ Die Peitinger Musiklehrer und die Musikschule Pfaffenwinkel, die dann gemeinsam das musikalische Schüler-Feld beackern. „Vielleicht war es ein Wunsch-Gedanke, dass sich beides integrieren lässt. Aber vielleicht klappt das nicht. Vielleicht sind die unterschiedlichen Auffassungen zu groß.“ Graf weiter: „Ich sehe das als völlig unnütze Aktion.“ Jetzt hatte das Ganze doch erst angefangen zu laufen. „Aber mit der Aktion wird Öl ins Feuer gegossen.“

