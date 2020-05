Peitinger nehmen Abschied von Altbürgermeister Klement Sesar

Im kleinen Kreis ist Peitings Altbürgermeister Klement Sesar am Freitagnachmittag in seiner Heimatgemeinde bestattet worden. Wegen der Corona-Beschränkungen durften dem früheren Rathauschef nur die Familie, nahe Verwandte und enge politische Weggefährten die letzte Ehre erweisen

Peiting – „Probleme müssen zügig gelöst und nicht auf die lange Bank geschoben werden“: Das war einer der Grundsätze von Klement Sesar. Mit diesem Ausspruch von ihm und den Worten „er war der beste Ehemann, Vater und Großvater für uns“, erinnerte Tochter Andrea am Freitagnachmittag in einer persönlichen und bewegenden Ansprache am aufgebahrten Sarg an Peitings Altbürgermeisters. Sesar war am vergangenen Dienstag im Alter von 85 Jahren gestorben.

Der Abschied fiel gleich in doppelter Weise schwer: Sehr gerne hätten sich auch Freunde und Bekannte von Klement Sesar verabschiedet, aber wegen Corona war nur eine Zahl von 50 Trauernden zur Beerdigung geladen. Nur die Familie, nahe Verwandte und enge politische Weggefährten durften ihm so die letzte Ehre erweisen. Darunter Landrätin Andrea Jochner-Weiß, Altbürgermeister Michael Asam, Bürgermeister Peter Ostenrieder und Herweg Skalitza.

Die Musiktitel waren von Sesar selbst ausgewählt: „Freude zur Musik“, das „Steigerlied“ und das „Danklied“ aus der Bauernmesse. Kraftvolle, traditionelle und würdevolle Töne. Gerne hätte ihm das letzte Lied der Bergsteigerchor dargebracht, aber das war nicht möglich.

Trotzdem, Klement Sesar wird in Erinnerung bleiben. So, wie er auf dem großen Gemälde, das neben seinem Sarg aufgestellt war, treffend gemalt ist. Mit unverwechselbarem Lächeln und der geliebten Angelrute in der Hand.

Im Klösterle liegt ein Kondolenzbuch aus

Damit die Peitinger Abschied nehmen können von Sesar, liegt kommende Woche ein gemeindliches Kondolenzbuch im Klösterle aus. Zugänglich ist es Montag bis Freitag von 14 bis 17 Uhr. hh