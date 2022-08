Peitinger beim „Stadtradeln“ immer noch vor Schongau

Von: Elena Siegl

Ziel des Stadtradelns ist es, mehr Menschen dazu zu bewegen, gerade kleinere Alltagsstrecken mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zu bewältigen. © Felix Kästle/dpa

Fleißig in die Pedale getreten haben heuer wieder zahlreiche Peitinger bei der Aktion „Stadtradeln“. In Sachen geradelter Kilometer konnte deshalb sogar ein neuer Rekord aufgestellt werden.

Peiting – Schon im vergangenen Jahr war man in der Marktgemeinde Peiting sehr zufrieden mit den Ergebnissen beim „Stadtradeln“. Heuer, bei der vierten Teilnahme an der Aktion, wurden nun sogar noch mehr Kilometer auf dem Rad zurückgelegt. Kein Wunder also, dass das Fazit erneut „absolut positiv“ ausfällt, wie Theda Smith-Eberle, die für die Organisation zuständig war, gegenüber der Heimatzeitung erklärt. „Wir sind auf einem guten Weg.“

Knapp 10 000 Kilometer mehr als im vergangenen Jahr haben die Teilnehmer in den drei Aktionswochen zurückgelegt. 57 535 Kilometer waren es heuer insgesamt. 2021 waren es 47 456 Kilometer.

Weniger Teilnehmer radeln mehr Kilometer

Es fällt auf, dass die Steigerung erreicht wurde, obwohl sogar etwas weniger Teilnehmer gemeldet waren: Im vergangenen Jahr waren es noch 377, heuer wurden 363 verbucht. „Wir freuen uns, dass die Radler so fleißig waren“, sagt Smith-Eberle. Dass weitere Strecken zurückgelegt wurden, macht sie auch am Aktionszeitraum fest. Denn während heuer wieder im Sommer, vom 25. Juni bis 15. Juli, in die Pedale getreten wurde, war die Aktion im vergangenen Jahr Corona-bedingt erst im Herbst gestartet.

Ziel des Stadtradelns ist es, mehr Menschen dazu zu bewegen, gerade kleinere Alltagsstrecken mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zu bewältigen. Das habe nicht nur Vorteile für die Umwelt, sondern auch für die Gesundheit.

Durchschnittsalter bei 41 Jahren

Bei der Marktgemeinde freut man sich, dass die Aktion weiterhin gut angenommen wird. Besonders „ältere Semester“ hätten viele Kilometer beigesteuert. Das Durchschnittsalter der Teilnehmer lag bei 41 Jahren. Die meisten Kilometer allerdings haben wieder die Mittelschüler sowie einige ihrer Lehrer zur Gesamtsumme beigetragen. Insgesamt 22 233 Kilometer weit sind die 182 Gruppenmitglieder geradelt.

Smith-Eberle hebt außerdem die Firmengruppe „Wechner Wärmepumpen“ hervor: 42 Radler sowie insgesamt 12 477 Kilometer hatte das Team gemeldet (pro Kopf sind das 297 Kilometer). Auch Peitings fleißigster Radler gehört dem Team an, verrät Smith-Eberle. Aus Datenschutzgründen darf sie keine Namen nennen, aber: 1600 Kilometer hat der Einzelradler geschafft – „eine schöne Größenordnung“.

Im landkreisweiten Vergleich immer noch vor Schongau

Er hatte damit einen großen Vorsprung auf die anderen Radler. Auf Platz zwei schaffte es ein Mann – „schon über 70 Jahre alt“ – mit 1042 Kilometern, was auch „echt super“ sei, so Smith-Eberle. Die beste Frau war insgesamt fast 900 Kilometer geradelt.

Im landkreisweiten Vergleich liegt Peiting hinter Weilheim, Penzberg und Peißenberg wieder auf Platz vier. Dicht dahinter folgt Schongau (54 201 Kilometer). Dass der Abstand zur Lechstadt geringer wird, dürfte für manche im kommenden Jahr ein Ansporn sein, sagt Smith-Eberle und lacht. Sie sehe es humorvoll, könne sich aber durchaus vorstellen, dass es bei manchem einen Konkurrenzgedanken gibt und der Vorsprung künftig gehalten werden will.

Siegerehrung folgt noch

Für die Bestplatzierten in Peiting ist heuer noch eine Siegerehrung geplant, voraussichtlich Anfang September. Auch Urkunden soll es wieder geben.

