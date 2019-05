Peitinger Radweg zum Lamprecht gesperrt - das steckt dahinter

Wer von Peiting mit dem Fahrrad zum Gasthof Lamprecht fahren will, der nutzt dafür im Normalfall nicht die Bundesstraße, sondern den ausgeschilderten Radweg. Schließlich verläuft der von Kurzenried über Feldwege und bietet so Natur pur statt lärmender Autos. Doch seit zwei Wochen ist die beliebte Strecke gesperrt. Was dahinter steckt.

Peiting – Ein weiß-rotes Flatterband blockiert am Gasthof Lamprecht Radlern die Weiterfahrt. Ein Schild warnt: „Befahren und Begehen der Straße auf eigene Gefahr“. Aufgestellt hat es Andreas Hedderich. Ein weiteres steht am anderen Ende des Wegs nahe Kurzenried. Hedderich betreibt den Bauernhof neben dem Gasthof Lamprecht. Ihm gehört der Weg, der an der alten Kiesgrube vorbeiläuft.

Sie ist auch der Anlass, weshalb Hedderich die Verbindung, die von der Gemeinde Peiting als offizieller Radweg geführt wird, gesperrt hat. Weil die alte Grube nach und nach verfüllt wird, müsse man den vorbeilaufenden Weg höher legen, erklärt der Landwirt. Raupen, Bagger und Kipper sind deshalb auf der Strecke im Einsatz – eine gefährliche Mischung für Radfahrer. „Sicherheit geht vor“, sagt Hedderich, der die Sperrung mit der Gemeinde abgesprochen hat.

Nicht jeder freilich hält sich an das Verbot. Manch einer habe seinem Ärger darüber bei den Bauarbeitern Luft gemacht, berichtet der Landwirt. Er könne den Unmut zu einem gewissen Teil verstehen, schließlich nutzten viele den Weg für eine Radrunde von Peiting über Kurzenried und Kreut. Doch Hedderich appelliert an den gesunden Menschenverstand. „Wenn was passiert, ist der Aufschrei groß.“ Zumal die Dauer der Sperrung überschaubar ist: Ende Mai sollen die Arbeiten beendet sein. Und an Wochenenden und Feiertagen gilt bis dahin freie Fahrt.





