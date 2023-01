Eineinhalb Jahre nach dem Start: Peitinger Sicherheitswacht braucht dringend Verstärkung

Von: Christoph Peters

Für die Sicherheitswacht in Peiting wird Verstärkung gesucht (Symbolbild). © DPA/Claus Schunk

Anderthalb Jahre nach ihrem Start kämpft die Peitinger Sicherheitswacht mit einem großen Problem. Es fehlt an Ehrenamtlichen, die sich für die Einrichtung engagieren. Verstärkung wird deshalb dringend gesucht.

Peiting – Schon im vergangenen Mai, als Peter Gast im Gemeinderat eine erste, durchaus positive Bilanz nach knapp einem Jahr Peitinger Sicherheitswacht zog, hatte der ehemalige Polizist und Gemeinderat mahnend den Zeigefinger gehoben. Wenn nach Corona die Zahl der Feste wieder zunehme und die Sicherheitswacht mehr gefordert sei, brauche man personelle Verstärkung, sagte er.

Gefruchtet hat der Appell offensichtlich nicht, vielmehr hat sich die Situation seitdem eher verschlechtert. Nur noch vier aktive Mitglieder zählt die Peitinger Sicherheitswacht derzeit, nachdem Ende vergangenen Jahres ein Ehrenamtlicher aus beruflichen und familiären Gründen ausgeschieden sei, wie Maximilian Stemmler erklärt. Der Polizeioberkommissar ist bei der Polizeiinspektion Schongau zuständig für die Sicherheitswacht. Dazu kommt: Nur zwei der verbleibenden Mitglieder gehen regelmäßig in Peiting auf Streife, die beiden anderen arbeiten im Wechsel auch noch für die Sicherheitswacht in Schongau.

Sicherheitswacht kann kleinere Verstöße oft vor Ort klären

Trotz der dünnen Personaldecke hat das Team der Sicherheitswacht laut Stemmler im vergangenen Jahr wertvolle Arbeit geleistet, indem es regelmäßig bekannte Brennpunkte kontrollierte. Weil es immer weniger Kneipen im Ort gebe, lägen diese immer öfter im Außenbereich, erklärt Stemmler, der von einer „tragischen Entwicklung“ spricht. Denn bei den „wilden Partys“ seien Sachbeschädigungen, unerlaubtes Entsorgen von Müll und Ruhestörungen ein ständiges Ärgernis. Vor allem der Kalvarienberg und der Bereich um das Windrad am Bühlach haben sich laut dem Polizeioberkommissar zu beliebten Treffpunkten für Jugendliche entwickelt, um Partys zu feiern. Aber auch die Mittelschule und der Gumpen seien ähnlich angesagte Orte, wo gerne mal Alkohol konsumiert werde.

Dadurch, dass die Sicherheitswacht an den neuralgischen Stellen bei ihren abendlichen Streifgängen nach dem Rechten sehe, unterstütze sie die Polizei sehr, betont Stemmler. Die Präsenz wirke nicht nur abschreckend auf mögliche Störer, oft hätten kleinere Verstöße direkt vor Ort geklärt werden können, ohne dass seine Kollegen hinzugerufen werden mussten, berichtet er.

Unter dem Strich zieht Stemmler deshalb eine positive Bilanz der Peitinger Sicherheitswacht. Seit ihrer Einrichtung sei die Zahl der Sicherheits- und Ordnungsstörungen im Ort – besonders, was den Vandalismus durch Graffitischmierereien betreffe – deutlich zurückgegangen, lobt er.

Gemeinde steht hinter der Sicherheitswacht

Damit das so bleibt, muss sich freilich die Personallage verbessern. Wegen der wenigen Mitglieder, die die Sicherheitswacht aktuell zählt, können zwar die Brennpunkte laut Stemmler regelmäßig kontrolliert werden. Doch um mehr Präsenz im Ort zu zeigen, reicht die Größe des Teams nicht aus. Neue Leute für die Sicherheitswacht zu gewinnen, ist deshalb dringend nötig. Keine leichte Aufgabe, weiß auch der Polizeiobermeister. In Zeiten von Corona, dem Krieg in der Ukraine und der Energie-Krise gebe es immer weniger Menschen, die bereit seien, ein Ehrenamt auszuführen, bedauert er. „Auch die steigenden Kosten für Strom oder Gas führen wohl dazu, dass so mancher lieber einen bezahlten Nebenjob annimmt, als lediglich eine Vergütung zu erhalten.“

Eine Entwicklung, die auch Bürgermeister Peter Ostenrieder Sorge bereitet. Als Gemeinde stehe man nach wie vor voll hinter der Sicherheitswacht, betont der Rathauschef. „Es wäre schade, wenn sie mangels Personal wieder eingestellt werden müsste.“

Informationen zur Sicherheitswacht in Peiting und wie man Mitglied wird, gibt es bei der Polizeiinspektion Schongau unter Tel. 08861/23460.

