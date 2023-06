Erste Demo in der Marktgemeinde: Peitinger unterschreiben fürs Schongauer Krankenhaus

Bürgerinnen und Bürger hatten in Peiting die Möglichkeit, mit ihrer Unterschrift auf einem großen Banner ihre Unterstützung für das Schongauer Krankenhaus zu zeigen. © Hans-Helmut Herold

Das Aktionsbündnis „Pro Krankenhaus Schongau“ hat am Wochenende zu einer weiteren Demo aufgerufen. Am Samstag trafen sich um die 250 Demonstranten erstmals vor dem Peitinger Rathaus.

Peiting – Einmal mehr konnte man seine Unterschrift auf das große Banner setzen und damit seine Solidarität bekunden, zum anderen zeigten Redner ihren Unmut über die aktuelle Krankenhauspolitik.

Schon vor der offiziellen Eröffnung der Demo suchten sich viele der Demonstranten ein schattiges Plätzchen am Barbara-Brunnen. Bemerkenswert war, dass gerade Bürgerinnen und Bürger älteren Semesters den Weg zur Demo nicht scheuten. Zum Teil auf ihrem Rollator sitzend, zeigten sie Flagge. Dabei war Kritik an der Jugend nicht zu überhören. „Wenig Junge sind da. Aber wenn sie dann Hilfe brauchen, soll alles ganz flott laufen“, so ein Teilnehmer. „Bei Fridays for Future bangen sie alle um ihre Zukunft, hier bangen wir um unser Krankenhaus. Da könnten wir auch Unterstützung brauchen“, ergänzte eine weitere Demonstrantin.

Fürs Aktionsbündnis sprach Walter Popp, der den Erhalt einer Notfallversorgung in Schongau und die Wiederinbetriebnahme der Geburtenstation forderte. Klartext hätte er sich auch von den Peitinger Gemeinderäten gewünscht. „Was herausgekommen ist, ist eine Pseudoresolution, die mit viel Konjunktiv verfasst wurde und in der kein Wort von unserer Geburtenstation im Krankenhaus Schongau steht“, kritisierte Popp die vom Gremium mit großer Mehrheit verabschiedete Resolution.

Kritik an Entscheidungsträgern

Nicht für die angesprochene Variante hatte der Peitinger Gemeinderat Alfred Jocher gestimmt, der mit seiner Fraktion der Unabhängigen Peitinger erfolglos einen eigenen Resolutionsentwurf eingebracht hatte (wir berichteten). In seiner Rede kritisierte Jocher, dass politische Entscheidungsträger durch ihren selbstherrlichen Politikstil das Vertrauen der Bürger verloren hätten. Auch sein Fraktionskollege Christian Lory machte seinem Unmut über die verabschiedete „Wischiwaschi-Resolution“ noch einmal Luft. „Es wurde eine Resolution verabschiedet, die überhaupt nicht dem Bürgerwillen nachkommt.“

Einer der die Abläufe im Rettungsdienst genau kennt, ist Andreas Hörner. Er arbeitete 17 Jahre lang in der Integrierten Leitstelle Oberland. Hörner zeigte an Bürgermeister Peter Ostenrieder gerichtet sein Unverständnis darüber, dass ein Rettungswagen für Peiting gewünscht werde, aber das Krankenhaus Schongau, wohin die meisten Patienten gebracht werden könnten, in seinem Leistungsspektrum so eingeschränkt werden solle, dass von einer Schließung gesprochen werden müsse. „Das verstehe ich nicht und auch nicht die Bürger von Peiting.“

Von Hans-Helmut Herold

