Peitinger Verein sammelt wieder Weihnachtspäckchen für Flüchtlinge

Von: Andreas Jäger

Die ukrainischen Flüchtlingskinder in Zalau (Rumänien), die gerade eine so schwere Zeit mitmachen müssen, freuen sich gewiss über ein kleines Weihnachtsgeschenk. Lebensmittel und Hygieneprodukte © PRIVAT

Der Peitinger Verein „Familien helfen Familien“ startet wieder eine Weihnachtspäckchenaktion. Zu Gute kommen sollen diese heuer ukrainischen Flüchtlingen in Rumänien. Im Landkreis Weilheim-Schongau gibt es zahlreiche Abgabestellen für Spenden.

Landkreis – Waisen, armen Kindern, notleidenden Familien, alten Menschen und Flüchtlingen in Osteuropa an Weihnachten eine Freude bereiten: Diesem wohltätigen Werk hat sich der Peitinger Verein „Familien helfen Familien“ seit 1991 verschrieben. Die Weihnachtspäckchen gehen laut Angaben des Vereins in diesem Jahr nach Zalau im rumänisch-ukrainischen Grenzgebiet, wo ukrainische Flüchtlinge nur mit dem Allernötigsten ausgestattet auf ihre Heimkehr warteten. Wer diesen Menschen etwas Gutes tun möchte, darf sich gerne an der Aktion beteiligen und ein entsprechendes Päckchen vorbereiten.

Verein hat eine lange Vorschlagsliste gemacht

Für den Inhalt hält der Verein eine lange Vorschlagsliste bereit: So wird um die Spende von haltbaren Lebensmitteln wie Mehl, Nudeln, Reis, Grieß, Salz, Haferflocken, Suppenwürfeln, Fertigsuppen oder Speiseöl gebeten. Auch gemahlener Kaffee, Kakao und Tee bieten sich an, ebenso Süßigkeiten, Schokolade, Konserven, Vitamintabletten oder Babynahrung in Pulverform. Gebraucht werden auch immer diverse Hygieneartikel wie Seife, Zahnpasta und Zahnbürsten oder Shampoo. Wobei der Verein darauf hinweist, die Hygieneprodukte aufgrund der Geruchsübertragung auf die Lebensmittel separat in Plastiktüten zu verpacken.

Spielsachen bringen zusätzliche Freude

Eine zusätzliche Freude schafft das Beilegen von kleinen Spielsachen und nützlicher Alltagsgegenstände wie Schulranzen, Blöcke, Stifte, Hefte, Strickwolle oder Handtücher. Der Verein bittet um das Verpacken der Spenden in stabilen Kartons und weist darauf hin, dass die Lebensmittel bis mindestens Juli 2023 haltbar sein müssen. Damit die Wege für die Spender so kurz wie möglich sind, gibt es in zahlreichen Orten in der Region Abgabestellen und -zeiten.

Das sind die Abgabestellen im Überblick Schongau: Parkplatz (Pfarrbüro) Verklärung Christi, Schönlinder Straße 39, Frei-tag, 18. November, 16-18 Uhr; Samstag, 19. November, 10- 12 Uhr.

Hohenfurch: Pfarrheim, Lechstraße 38, Samstag, 19. November, 10-12 Uhr.

Schwabniederhofen: Bei Michaela Demmler, Auf der Insel, Freitag, 18. November, 16-18 Uhr; Samstag, 19. November, 9-11 Uhr.

Altenstadt: Basilika-Parkplatz, Freitag, 18. November, 16-18 Uhr; Samstag, 19. November, 9-11 Uhr.

Schwabsoien: Pfarrhof, Schongauer Straße 7, Freitag, 18. November, 16-18 Uhr.

Sachsenried: Bei Petra Kögel, Hauptstraße 20b, Donnerstag, 17. November, 9- 19 Uhr; Freitag, 18. November, 15-19 Uhr.

Ingenried: Mehrzweckhalle, Freitag, 18. November, 14-17 Uhr; Samstag, 19. November, 8-10 Uhr.

Burggen: Bei Helmut Höfler, Obere-Dorf-Straße 8, Freitag, 18. November, 14-18 Uhr; Samstag, 19. November, 8-11 Uhr.

Steingaden: Eingang alte Grundschule, Freitag, 18. November, 16-18 Uhr; Samstag, 19. November, 9-11 Uhr.

Wildsteig: Grundschule, Freitag, 18. November, 7.30-8.30 Uhr; Samstag, 19. November, 9-10 Uhr.

Prem: Pfarrsaal, Freitag, 18. November, 15-17 Uhr; Samstag, 19. November, 9-11 Uhr.

Bernbeuren: Pfarrstadel, Montag, 14. November, bis Freitag, 18. November, 8-17 Uhr.

Lechbruck: Katholisches Pfarrbüro, Montag, 14. November bis Freitag, 18. November, 9-11.30 Uhr; Kreativ-Werkstatt Gerti Kuhn, Montag, 14. November bis Freitag, 19. November, täglich bis 17 Uhr.

Böbing: Pfarrsaal, Freitag, 18. November, 9-17 Uhr; Samstag, 19. November, 8-10 Uhr. Schönberg: Pfarrhof, Freitag, 18. November, 15-16 Uhr; Samstag, 19. November, 9-10:30 Uhr.

Rottenbuch: Pfarrhof, Freitag, 18. November, 14-17 Uhr; Samstag, 19. November, 9-11 Uhr.Bad Bayersoien: Kunert Steinmetz, Köchelstraße 12, Donnerstag, 17. November, und Freitag, 18. November jederzeit sowie Samstag, 19. November, 8-10 Uhr.

Peiting: Pfarrsaal, Freitag, 18. November, 17-18 Uhr; Samstag, 19. November, 9.30-11 Uhr.

Birkland: Bei Finni Staltmeier, Birkland 31, Freitag, 18. November, 17-18 Uhr; Samstag, 19. November, 9-11 Uhr.

Hohenpeißenberg: Neuer Eingang Pfarrsaal, Freitag, 18. November, 15-17.30 Uhr; Samstag, 19. November, 9-10 Uhr.

Wessobrunn: Pfarrheim-Bücherei, Donnerstag, 17. November, 17-18 Uhr; Freitag, 18. November, 16:30-17:30 Uhr.

Peißenberg: Pfarrbüro, Wörther-Kirch-Straße 28, Montag, 14. November bis Freitag, 18. November jeweils von 8:30-12 Uhr sowie dienstags und donnerstags auch von 14:30-16:30 Uhr.

Forst: Pfarrbüro St. Leonhard, Freitag, 18. November, 14-17 Uhr.

Weilheim: Entenmann Haustechnik, Obere Stadt 141, Montag, 14. November bis Freitag, 18. November, 8-12 Uhr sowie 15-17 Uhr. Helfen kann man dem Verein auch mit einer Geldspende. Per Überweisung auf das Konto: Familien helfen Familien e.V., IBAN DE80 7016 9509 0000 0900 00. Auf Wunsch wird auch eine Spendenquittung ausgestellt.

Der Peitinger Verein hat schon vielen geholfen, seit 30 Jahren wird bereits für Flüchtlinge gesammelt

