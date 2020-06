Peitinger Veteranen lassen Kriegerdenkmal erstrahlen

Das ehrwürdige Kriegerdenkmal am Peitinger Hauptplatz neben der Pfarrkirche St. Michael erstrahlt wieder im frischen Glanz – dank des tatkräftigen Engagements des Veteranenvereins, der schon die letzte Großreinigung im Jahr 2007 vorgenommen hat.

Peiting – Auch wenn heuer aufgrund der Corona-Epidemie auf die große Fronleichnamsprozession verzichtet werden musste, war vor dem Ehrenmal für die Gefallenen und Vermissten ein Prozessionsaltar aufgebaut. Die diesjährige Initiative zur Reinigung ging von Konrad Gruber aus, der auch seinen Hochdruckreiniger zur Verfügung stellte. Unterstützt wurde er bei der Arbeit von den Vereinskameraden Ludwig Rohm, Hans Schlögel und Heiner Schuhmacher.

Die kostenlose Bereitstellung der Hebebühne war für den Malerfachbetrieb Werner Maier Ehrensache. Die Pfarrei St. Michael stellte den Strom zur Verfügung, die Marktgemeinde das Wasser. Vorstand Ludwig Gabel hätte zu gerne selbst mit Hand angelegt. Trotz seiner angeschlagenen Gesundheit ließ er es sich jedoch nicht nehmen, die Aktion mit zu verfolgen. Schließlich steckt sein Herzblut in der im Jahr 2012 vollendeten Anlage.

Damals wurden zum 150-jährigen Jubiläum der Veteranen- und Soldatenkameradschaft Peiting auf Anregung von Kasimir Jocher die Namenstafeln der Toten und Vermissten wieder mit dem Mahnmal zusammengeführt.

Eine nicht ganz leichte Aufgabe, die von den heimischen Künstlern Ernst und Marinus Wirtl aber vorbildlich gelöst wurde. Schließlich war das einzigartige von dem Oberammergauer Bildhauer Hermann Schilcher geschaffene, 6,50 Meter hohe und 28 Tonnen schwere Nagelfluh-Doppelkreuz mit seiner Pieta in Bronze aus dem Jahr 1959 das größte und schwerste Kriegerdenkmal Deutschlands.

„In den vergangenen 13 Jahren hat sich doch wieder allerhand Moos und Schmutz abgelagert“, stellte Vorstand Willi Gabel jetzt bei der Reinigung fest. Gleichzeitig sprach er die Hoffnung aus, dass das mahnende Gedenken am Volkstrauertag wieder stattfinden kann.

Hocherfreut zeigte sich auch Peitings Bürgermeister Peter Ostenrieder über das ehrenamtliche Engagement der Veteranen: „Was hier alles so läuft, ist schon beachtlich.“ Ihm sei besonders wichtig, dass der „Schrecken der Kriege“ nicht in Vergessenheit gerate und es künftige Generationen zum Frieden mahne.

Alles läuft ehrenamtlich

Neben den Einsatz für das Ehrenmal am Hauptplatz liegt den Peitinger Kameraden auch der Gottesacker bei Maria Egg am Herzen. So kümmert sich dort Markus Mayr das ganze Jahr über um das Kriegerdenkmal an der östlichen Friedhofsmauer. Die Gärtnerei Thomas Leinauer pflegt das Grab des damaligen russischen Kriegsgefangenen Nicolai Nowohadskiy. Dies geschieht alles für die Marktgemeinde Peiting auf ehrenamtlicher Basis, ohne dass jemand aus der Verwaltung oder gar der Bürgermeister einen Auftrag erteilen muss.

VON GERHARD HEISS

