Schocknachricht für alle Wasserratten: Beliebtes Bad in Oberbayern bleibt diesen Sommer geschlossen

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Teilen

Die Becken werden zwar mit Wasser gefüllt, darin planschen kann heuer aber leider niemand. © Foto: Herold/Archiv

Peitings Wellenfreibad bleibt heuer geschlossen: Die Nachricht hat am Oster-Wochenende für Aufregung gesorgt. Gescheitert ist das Ganze am Personal – nur ein Bademeister konnte gefunden werden. Für einen Freibad-Betrieb zu wenig.

Peiting – Die Hoffnung stirbt zuletzt, heißt es. Über Wochen, Monate hinweg, hat man sich im Peitinger Rathaus daran geklammert und sich nahezu überschlagen, um Personal fürs Wellenfreibad zu finden. Vergebens, wie nun feststeht. Nachdem die drei Bademeister im vergangenen Jahr gekündigt hatten, konnte für die Saison 2022 ein neuer eingestellt werden. Weil der Stellenmarkt wie leer gefegt ist, gab es nur eine weitere Bewerbung. Von diesem Bewerber allerdings gibt es seit seiner Vorstellung vorletzte Woche keine Rückmeldung mehr. Und weil so eine Bad-Eröffnung von langer Hand geplant sein will, musste Peitings Bürgermeister Peter Ostenrieder am Karfreitag eine harte Entscheidung treffen: „Unser Wellenfreibad wird in diesem Jahr nicht öffnen.“

Entschieden hat er dies mit der Verwaltung, auch die Gemeinderäte wurden bereits informiert. In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 26. April soll die Bad-Schließung in diesem Jahr noch offiziell beschlossen werden. Freilich ist das kein Grund zum Feiern, räumt er ein. „Aber selbst wenn es Stimmen dagegen gibt: Ich kann ja keinen Bademeister aus dem Hut zaubern.“

Das Wasser wird eingelassen, aber die Menschen müssen draußen bleiben

Fakt ist: Zwei festangestellte Bademeister braucht es mindestens, um den Bäderbetrieb in Sachen Sicherheit, Technik und Instandhaltung am Laufen zu halten. Ein Bewerber, der sich für einen andere Stelle in Niederbayern entschieden hatte, hat zwar angeboten, tageweise auszuhelfen. „Aber das bringt mir ja nichts, wenn ich eine volle Fachkraft brauche.“

Dass bis Ostern eine Entscheidung her muss, das war von vorn herein klar. Schließlich muss das Bad für eine Öffnung weit im Vorfeld hergerichtet werden. Die Becken werden übrigens trotzdem mit Wasser gefüllt. Die Fliesen brauchen den Gegendruck des Wassers, damit sie keine Schäden davon tragen.

Ein weiteres großes Problem hat zumindest ein bisschen Druck aus der weitreichenden Entscheidung genommen: Die Erneuerung der Heizungsanlage ist ins Stocken geraten. Wie bei vielen Bau-Gewerken kommt es auch hier pandemiebedingt zu Lieferungsverzögerungen. So hat sich in der vergangenen Woche herausgestellt: Weil die Anlage erst viel später als geplant installiert werden kann, hätte das Bad ohnehin erst Mitte Juni, Anfang Juli eröffnet werden können. Die halbe Saison inklusive der Pfingstferien wäre da bei einer regulären Bad-Eröffnung im Mai also ohnehin schon gelaufen gewesen.

Bauen statt baden: Damit es 2023 noch viel schöner wird

Der bereits angestellte Bademeister ist deswegen freilich nicht arbeitslos. Er wird die längst überfälligen Umbau- und Sanierungsmaßnahmen begleiten, die man jetzt im Rahmen der Schließung zügig vorantreiben will: Umkleiden, Eingangsbereich, Duschen, Kiosk: Alles soll jetzt erneuert werden, damit die Bade-Saison 2023 um so schöner wird.

„Soll das jetzt ein Witz sein?“, kommentiert eine Userin die Nachricht der Badschließung im Netz. Nein, leider nicht. Aber: „Sollte noch ein Bademeister vom Himmel fallen, werden wir natürlich sofort reagieren“, verspricht Bürgermeister Peter Ostenrieder – ein kleiner Funke Hoffnung bleibt eben doch bis zuletzt.

Weilheim-Penzberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Weilheim und Penzberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.