Peitinger Wellenfreibad: Betrieb ist bis Saison-Ende gesichert – aber mit Einschränkungen

Von: Theresa Kuchler

Viele Wasserratten sind dieser Tage bereits ins Peitinger Wellenfreibad gehüpft. Nun ist die Freude groß, dass die Einrichtung bis zum Ende des Sommers offen bleibt. © Hans-Helmut Herold

Es gibt Neuigkeiten aus dem Peitinger Wellenfreibad: Der Badebetrieb ist bis zum Ende der Saison gesichert. Die personelle Situation wirkt sich jedoch weiterhin deutlich auf die Öffnungszeiten aus.

Peiting – Eine gute Nachricht hatte Peter Ostenrieder am vergangenen Donnerstag allen Peitinger Schwimmern und Wasserratten zu verkünden: Das Wellenfreibad kann über die Pfingstferien hinaus geöffnet bleiben. „Wir haben bis zum Ende der Saison eine feste Regelung gefunden“, sagte der Peitinger Bürgermeister unserer Zeitung. Auch Saisonkarten gibt es wieder zu kaufen – am Donnerstag startete der Verkauf.

Wie berichtet, hatten mehrere Kündigungen von Fachkräften dazu geführt, dass die Badesaison im Wellenfreibad erneut auf der Kippe stand. Nachdem die Gemeinde mit Markus Häringer jedoch kurzfristig einen Fachangestellten für Bäderbetriebe finden konnte und Rettungsschwimmer sowie Wasserwacht bei der Badeaufsicht unterstützen, ist die Einrichtung seit 20. Mai zumindest eingeschränkt geöffnet. Wie es nach den Pfingstferien weiter gehen sollte, war bislang unklar.

Wellenfreibad in Peiting bleibt geöffnet, aber Öffnungszeiten sind reduziert

Nun steht fest, dass das Wellenfreibad bis zum Ende der Saison am 10. September offen bleibt – allerdings nicht täglich und weiterhin nicht durchgehend. So sagte Ostenrieder, dass das Bad ab 12. Juni an Dienstagen geschlossen bleibt. „Dienstags legen wir einen Ruhetag ein.“ Anders wäre es nicht möglich, die Stunden einzuhalten, die das Personal am Beckenrand maximal aufbringen kann. In Ausnahmefällen – „bei einer Hitzewelle und wenn es organisatorisch möglich ist“ – will man sich aber darum bemühen, dass die Besucher auch dienstagnachmittags ins Bad können. „Das würden wir dann kurzfristig über Facebook und die Gemeinde-Homepage bekannt geben“, erklärte der Peitinger Bürgermeister.

Komplett geschlossen bleiben muss das Wellenfreibad voraussichtlich vom 30. Juni bis 2. Juli und in der Woche vom 10. bis 15. Juli. Der Grund ist, dass in diesen Zeiträumen urlaubsbedingt keine Fachkraft zur Verfügung steht. Ostenrieder bedauert das, hofft aber das Beste: „Wir hoffen, dass diese Zeit in eine Schlechtwetterphase fällt.“

Vergünstigte Eintrittspreise sollen eingeschränkten Betrieb ausgleichen

Ansonsten hält die Einrichtung an den aktuellen Öffnungszeiten fest. Werktags wird von 8 bis 10 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr aufgesperrt, an Wochenenden und Feiertagen ist das Wellenfreibad von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Bei guter Wetterlage – und wenn es die personelle Lage zulässt –, bestehe die Möglichkeit, die Öffnungszeiten am Abend spontan bis 20 Uhr zu verlängern, erklärte Ostenrieder.

Dafür, dass der Badebetrieb nur eingeschränkt möglich bleibt, sind die Eintrittspreise günstiger. „Da haben wir ordentlich Luft rausgelassen“, sagte der Bürgermeister. So kosten die Saisonkarten für Erwachsene in diesem Jahr 60 Euro (früher waren es 75 Euro), Kinder zahlen 30 Euro (früher 45 Euro). Eine Familienkarte für zwei Erwachsene mit Kindern kostet 145 Euro. Die Preise seien so kalkuliert, dass sich die Karte schon bei zwölf Besuchen rechne, sagt Ostenrieder. „Das schafft man auf jeden Fall.“

Der Bürgermeister weist darauf hin, dass beim Kauf einer Saisonkarte ein Lichtbild mitgebracht werden muss. Und wer schon eine Zehnerkarte gekauft hatte, kann diese an der Kasse verrechnen lassen. Für Einzelkarten zahlen erwachsene Besucher fünf Euro, für Kinder fallen 2,50 Euro an. Die reinen Frühschwimmerkarten gibt es seit 1. Juni nicht mehr.