Annette Schreyer aus Peiting hat Willensstärke bewiesen: Ehemalige Förderschülerin legt besten M-Zug-Abschluss hin

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Teilen

Die Geschichte von Annette Schreyer macht Mut: Einst an der Förderschule, legte sie jetzt einen Bomben-Abschluss am M-Zweig hin. Ausbildung zur Ergotherapeutin © Schreyer

Annette Schreyer aus Peiting ist das beste Beispiel dafür, dass man es mit Willensstärke bis ganz oben schaffen kann, auch wenn die Vorzeichen nicht die besten sind: Die 17-Jährige hat als frühere Förderschülerin den besten Schulabschluss der M-Klasse in Peiting hingelegt.

Peiting – Edelsteine muss man polieren, damit ihr voller Glanz zur Geltung kommt. Beim Polieren werden kleine Unebenheiten des Steins auf der Oberfläche entfernt, der Edelstein wird geschliffen – um schließlich zu strahlen.

Ein solches Strahlen erkennt man bei Annette Schreyer, es ist ihr geradezu ins Gesicht geschrieben: Kein Wunder, schließlich hat die 17-Jährige aus Peiting mit Herzblut und größter Kraftanstrengung gezeigt, dass man alles schaffen kann, wenn man es nur will. Die einstige Förderschülerin hat an der Mittelschule Peiting den besten Abschluss des diesjährigen M-Zweigs hingelegt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.

Dass sie überhaupt einmal eine Mittlere Reife erlangen würde, und dann auch noch mit einer Traumnote von 1,5: Das hätte Annette niemals zu träumen gewagt. Hatte ihre Schullaufbahn doch an der Don-Bosco-Förderschule in Rottenbuch begonnen. „Ich war sehr schüchtern“, erinnert sich Schreyer an diese Zeit zurück. Und auch, wenn die Lehrer super gewesen seien, hätte sie doch immer das Gefühl gehabt: „Förderschüler schaffen es nicht im Leben. Ich aber rwollte schon immer allen zeigen: Es gibt einen anderen Weg.“

Dreimal umgezogen, dreimal in neuer Schule angefangen

Den hat Annette Schreyer dann auch eingeschlagen – auch wenn es für die 17-Jährige nicht immer einfach war. In der Grundschulzeit zog sie drei mal um, drei mal musste sie die Schule wechseln, kam schließlich an die Regel-Grundschule in Peiting. Von dort ging es an die Mittelschule. „Ich hatte nie ganz gute Noten, aber auch nie ganz schlechte, ein Streber war ich auf jeden Fall nicht.“ Vor allem mit dem Fach Deutsch stand Annette immer auf Kriegsfuß. Aufgeben: Für sie aber keine Option. „Ich habe mich richtig reingehängt.“

In der neunten Jahrgangsstufe ging es dann von der Regelklasse an den M-Zweig. Annette eiferte ihrem Bruder nach. Der war schon immer am M-Zug gewesen und ein Jahr vor ihr. Frei nach dem Motto: Was der kann, kann ich auch, gab sie Vollgas – und durfte nach zwei Jahren M-Zweig am vergangenen Freitag fast schon ungläubig das beste Zeugnis der gesamten Peitinger M-Klasse entgegennehmen.

Alle News und Geschichten sind auch auf der Facebook-Seite der Schongauer Nachrichten zu finden.

„Ich wusste zwar nicht genau, was ich will, wo es hingehen soll, aber mir war immer klar: Daheim rumgammeln ist kein Thema.“ Viele Praktika hat sie hinter sich, medizinische Dinge haben sie schon immer interessiert. Alleine das Problem: „Ich kann kein Blut sehen.“ Erst, als sich der Uropa nach einem Schlaganfall in eine ergotherapeutische Behandlung begeben muss, ist Annette Schreyer klar geworden, wo ihr Weg sie hinführen soll – sie will Ergotherapeutin werden.

Wieder eine neue Herausforderung

Wird der Zeugnis-Schnitt dafür reichen? Der bombige Notenschnitt von 1,5 im Abschlusszeugnis jedenfalls kann sich nicht nur sehen lassen, er reicht auch locker, und damit beginnt für die 17-Jährige nun ein völlig neuer Lebensabschnitt. In Augsburg macht sie eine Ausbildung zur Ergotherapeutin.

Damit geht es für die einstige Förderschülerin unter der Woche in die Fuggerstadt, wo sie in einem Jugendwohnheim der Kolpingfamilie wohnen wird. Ist sie aufgeregt? „Das ist natürlich alles spannend, aber ich sehe das mal wieder als eine neue Herausforderung in meinem Leben“, sagt sie, und ihre Stimme lässt dabei keinen Zweifel daran aufkommen, dass sie es auch diesmal schaffen wird.

Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.