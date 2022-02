Kostenlos von A nach B in Peiting: Lieferprobleme verzögern Start des „Peitingmobils“

Von: Christoph Peters

Mit einem Hochglanzprospekt hatte Bürgermeister Peter Ostenrieder sein Transport-Konzept damals vorgestellt. © Ostenrieder

Seit Ausbruch der Pandemie kämpfen vielen Branchen mit Lieferschwierigkeiten. Die Folgen bekommt auch die Gemeinde Peiting zu spüren: Der Start des Peitingmobils muss verschoben werden.

Peiting – Es ist ein bayernweites Pilotprojekt, das in Peiting Fahrt aufnehmen soll. Mitte 2021 hatte der Gemeinderat bekanntlich grünes Licht für das von Bürgermeister Peter Ostenrieder ersonnene Konzept des Peitingmobils gegeben, das den Nahverkehr im Ort revolutionieren soll. Kein starres Bus-Netz mit festen Linien, sondern ein flexibles Transportsystem aus einer kleinen Flotte Elektroautos soll die Bürger innerhalb der Gemeinde ans gewünschte Ziel bringen, und das kostenlos.

Eigentlich sollte noch in diesem Frühjahr der Startschuss fallen, doch daraus wird nichts. Denn die Gemeinde kämpft mit dem gleichen Problem, das auch alle anderen Käufer von Neuwagen derzeit trifft. Im vergangenen November hatte man bei regionalen Autohäusern die Bestellungen für drei Elektroautos – zwei Volkswagen ID3 und ein Mazda MX-30 – aufgegeben. In normalen Zeiten durchaus rechtzeitig genug für den angepeilten Starttermin. Doch in der Corona-Krise sind die Wartezeiten für bestellte Neuwagen drastisch gestiegen. Die Produktion in den Werken der Autohersteller stockt, es fehlt vor allem an Mikrochips. Dazu kommt die starke Nachfrage nach E-Autos. In Peiting hat man nun notgedrungen den Start des Pilotprojekts auf den 1. Juli verschoben. „Ich bin zuversichtlich, dass wir den Termin halten können“, sagt der Rathauschef, der aktuell von einer Lieferung der drei bestellten Fahrzeuge bis Juni ausgeht.

Freistaat soll das Projekt fördern

Bis dahin dürfte wohl auch feststehen, ob der Freistaat der Gemeinde bei der Finanzierung des Projekts unter die Arme greift und die Hälfte der Kosten von 400 000 Euro während der zweijährigen Testphase übernimmt. Noch liege der Förderbescheid nicht vor, sagt Ostenrieder, der deshalb jüngst den Stimmkreisabgeordneten Harald Kühn (CSU) bei dessen Besuch im Peitinger Rathaus gebeten hat, sich in München nach dem Stand der Dinge zu erkundigen.

Gut läuft es derweil bei der Suche nach Fahrern, die die Peitingmobile werktags von 8 bis 17 Uhr durch den Ort steuern sollen. Eine Vollzeit- und eine Teilzeitstelle sowie fünf Minijob-Stellen hat die Gemeinde seit vergangener Woche ausgeschrieben. Die Zahl sei ausreichend, um in einem ersten Schritt zwei Autos gleichzeitig betreiben zu können, erklärt Ostenrieder. Das dritte diene zu Beginn als Ersatz, bei genügend Nachfrage könne man aber jederzeit weitere Fahrer einstellen. „Da müssen wir abwarten, wie es sich entwickelt.“

Fahrer können sich noch bis 28. Februar bewerben

Erste Bewerbungen sind laut dem Bürgermeister bereits eingegangen, bis zum 28. Februar können noch weitere Kandidaten ihren Hut in den Ring werfen. Die Stellen sind auf ein Jahr befristet. Damit die Fahrer ab dem 1. Juli loslegen können, muss freilich nicht nur der fahrbare Untersatz rechtzeitig kommen. Um die E-Autos laden zu können, müssen am Bauhof noch entsprechende Wallboxen installiert werden. Das werde in den nächsten Wochen geschehen, kündigt der Bürgermeister an. Bleibt nur zu hoffen, dass nicht auch hier Lieferprobleme den Zeitplan weiter durcheinanderbringen.

