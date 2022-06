Peitingmobil: Letzte Vorbereitungen für den kostenlosen Shuttledienst laufen - „So langsam wird es ernst“

Von: Christoph Peters

Teilen

Willkommene Unterstützung: Andreas Bayer von den Lechwerken (re.) übergab Bürgermeister Peter Ostenrieder an der Ladestation vor dem Peitinger Rathaus drei Chipkarten, die das kostenfreie Laden der Peitingmobile ermöglicht. © Gemeinde Peiting

Anfang Juli soll der Startschuss für das Peitingmobil fallen. Mit dem Pilotprojekt, das Bürgern per Shuttledienst kostenlose Fahrten im Ort ermöglicht, sind große Hoffnungen verbunden.

Peiting – Viel ist in diesen Tagen vom Neun-Euro-Ticket die Rede. Wer es kauft, kann einen Monat lang den öffentlichen Personennahverkehr in ganz Deutschland zum günstigen Festpreis nutzen. So sollen Bürger zum einen wegen der hohen Energiekosten entlastet werden, zum anderen soll den Menschen der Umstieg auf Zug und Bus schmackhaft gemacht werden.

Das Problem: Gerade auf dem Land ist das mit dem ÖPNV-Angebot so eine Sache. Bus und Bahn fahren oftmals zu selten, als dass sie eine echte Alternative zum Auto wären. Da hilft auch ein günstiges Ticket nichts. In Peiting hat man sich deshalb für einen anderen Weg entschieden, um den innerörtlichen Nahverkehr attraktiver zu machen. Nach einem Jahr der Vorbereitungszeit soll ab Juli das Peitingmobil Fahrt aufnehmen und die Bürger kostenlos innerhalb des Orts von A nach B bringen.

Kostenloser Shuttleservice mit dem Peitingmobil: „So langsam wird es ernst“

„So langsam wird es ernst“, sagt Bürgermeister Peter Ostenrieder. Der Rathauschef ist besonders gespannt, ob das Projekt auch in der Praxis hält, was es in der Theorie verspricht. Schließlich ist das Peitingmobil seine Idee, für die er schon im Kommunalwahlkampf emsig warb und von der er vor einem Jahr auch den Gemeinderat überzeugte – trotz nicht unbeträchtlicher Kosten.

Mit 400 000 Euro schlägt der zweijährige Probebetrieb zu Buche, die Chancen stehen allerdings gut, dass sich der Freistaat mit 200 000 Euro am Pilotprojekt beteiligt. Entsprechende Signale gibt es dem Vernehmen nach aus München, einzig eine schriftliche Zusage fehlt noch.

Geduld gefragt: Die georderten Elektroautos für das Peitingmobil lassen auf sich warten

Doch nicht nur das Geld lässt auf sich warten, auch bei den Elektroautos, die die Gemeinde für den Shuttlebetrieb geordert hat, ist Geduld gefragt. Bislang ist erst ein Mazda MX30 in Peiting eingetroffen, ob die beiden ID3 von VW rechtzeitig bis zum geplanten Start geliefert werden, ist noch offen – die hohe Nachfrage und ein Mangel an Bauteilen durch Corona-Krise und Ukraine-Krieg sorgen beim größten deutschen Autobauer für Verzögerungen. Sollte es mit der rechtzeitigen Lieferung nicht klappen, werde das Autohaus aber mit einem Leihwagen aushelfen, damit man zumindest mit zwei Autos starten könne, sagt Ostenrieder.

Die nötigen Fahrer, die die Peitingmobile durch die Straßen der Marktgemeinde lenken sollen, stehen dagegen bereits parat. Eine Vollzeit- und eine Halbtagsstelle, sowie fünf Minijobstellen hatte die Gemeinde in den vergangenen Monaten erfolgreich ausgeschrieben. Noch im Juni sollen die Fahrer mit den Autos vertraut gemacht werden, kündigt Ostenrieder an.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.)

Bis Juli soll auch die nötige Technik stehen, damit Anrufe von Bürgern, die über die zentrale Nummer 599599 ein Peitingmobil rufen wollen, direkt bei den Fahrern landen. Freilich sei es auch möglich, ein freies Auto einfach an der Straße heranzuwinken oder den Fahrer direkt anzusprechen, wenn dieser etwa vor dem Rathaus stehe, erklärt der Bürgermeister.

Welche Verbindungen in Peiting sind besonders gefragt? - GPS und Fahrtenbuch sollen Erkenntnisse liefern

Im Einsatz sollen die Peitingmobile montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr sein. Jede Fahrt wird dabei per GPS und Fahrtenbuch dokumentiert. Die gesammelten Daten sollen später Erkenntnisse darüber liefern, welche Verbindungen innerhalb des Orts besonders gefragt sind.

Für Kopfzerbrechen sorgte zuletzt allerdings noch, wie die E-Autos geladen werden sollten. Zwar hat der Gemeinderat jüngst den Weg für den Bau einer neuen Bauhofhalle freigemacht, in der auch Wallbox-Anschlüsse für die drei Peitingmobile vorgesehen sind. Doch eine Umsetzung noch in diesem Jahr sei wenig wahrscheinlich, sagt Ostenrieder. Geladen werden müssen die Autos deshalb vorerst an öffentlichen Ladesäulen.

LEW liefern kostenlosen Strom für die Ladesäulen

Da tröstet es zumindest, dass die Lechwerke, die bekanntlich bereits zwei Ladestationen direkt vor dem Rathaus betreiben, den Strom kostenlos zur Verfügung stellen. Am vergangenen Montag übergab LEW-Kommunalkundenbetreuer Andreas Bayer drei Chipkarten für die Nutzung der Ladesäulen an den Peitinger Bürgermeister. Auch LEW setze damit ein Zeichen für innovative Projekte in der Region, freute sich Ostenrieder über die Unterstützung.

Bis zum Start des Peitingmobils bleibt nun nur noch zu klären, wie auch die Bürger in den Ortsteilen Birkland und Herzogsägmühle in den Genuss der kostenlosen Shuttles kommen können. „Daran arbeiten wir gerade noch.“