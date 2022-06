Ein Stück historischer Handarbeit: Peitings altes Kirchturm-Uhrwerk kommt ins Klösterle-Museum

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Das alte Uhrwerk der Kirchturmuhr der Pfarrkirche St. Michael in Peiting soll bald im Museum im Klösterle zu sehen sein. Für den Transport muss der 300 Kilo-Koloss auseinandergebaut werden. © Hans Wörnzhofer

Ein Stück Geschichte, ein Stück historischer Handarbeit: Das alte Uhrwerk der Peitinger Pfarrkirche St. Michael wird im Zuge der Turmsanierung für die Bevölkerung erhalten. Nach immerhin 195 Jahre soll es den Weg vom Kirchturm ins Heimatmuseum finden.

Peiting – Hans Wörnzhofer erinnert sich noch heute daran, wie er als Ministrant das Uhrwerk der alten Kirchturmuhr der Peitinger Pfarrkirche St. Michael aufgezogen hat. Von Hand, wohl gemerkt. Einmal am Tag musste das erledigt werden.

Vier Seile hingen unter der Kurbel, daran befestigt jeweils ein Gewicht. Beim Kurbeln drehte sich das Seil wieder um die Winde, das Gewicht unten am Seil sorgte dafür, dass das Schlagwerk und die Uhr am Kirchturm im Herzen Peitings wieder in Betrieb gesetzt wurden.

Schon lange hat das alte Uhrwerk ausgedient, steht oben im Kirchturm herum und ist längst durch ein neues elektrisches ersetzt worden. Das alte Uhrwerk ist fast 200 Jahre alt und stammt aus dem Jahr 1837. Ein echtes handwerkliches Highlight. Es ist zirka einen Meter auf einen Meter groß und wiegt geschätzt an die 300 Kilogramm. Ein echter Brummer also, wenn man den äußerst weltlich-elektrischen Nachfolger begutachtet: Der lässt sich in zwei Händen fassen, ist klein, kompakt – und funktioniert auf Knopfdruck.

Museumsverein zeigt sich begeistert

So ein altes Uhrwerk: Das ist natürlich ein Schmankerl, ein historisches Schmuckstück, das der Gemeinde Peiting bereits einmal entgangen ist. Bei der Sanierung der Wallfahrtskirche Maria Egg sei das alte Uhrwerk einfach mitgenommen worden, moniert Hans Wörnzhofer mehr als zehn Jahre später.

Als der Museumsverein Klösterle davon erfahren habe, sei die Sache schon gelaufen gewesen. Neue Uhr da, altes Uhrwerk weg. „Das darf nicht mehr passieren“, sagt Hans Wörnzhofer, zweiter Vorsitzender des Kultur- und Naturmuseums Klösterle.

Dann wird allerdings fachkundiger Rat benötigt: Das Uhrwerk soll gereinigt und überholt werden, so Wörnzhofer. Noch ist unklar, wer diese Arbeiten übernehmen kann.

Größenvergleich: Das ist das neue Uhrwerk im Kirchturm der Peitinger Pfarrkirche St. Michael. Es ist klein, leise und wird elektrisch betrieben. © Hans Wörnzhofer

Freilich hat Peitings Kirchenpfleger Erwin Walk beim Museumsverein offene Türen eingerannt, als es um das alte Uhrwerk ging. „Es wird wenige geben, die noch eine Vorstellung haben, wie früher so eine Kirchturmuhr funktioniert hat“, so Walks Gedanke. Ein Leih-Vertrag soll die Leihgabe fürs Museum besiegeln.

Dass das alte Uhrwerk so schwer ist, hält die Verantwortlichen des Museumsvereins nicht davon ab, ein solches Schmuckstück der Ortsgeschichte für immer für die Bevölkerung zu erhalten. „Das ist eine einmalige Sache“, befindet Hans Wörnzhofer, zweiter Vorsitzender des Museumsvereins.

Abtransportiert wird das Uhrwerk in Einzelteilen

Mit Hilfe des Bauhofs soll das Uhrwerk oben im Turm zerlegt werden. Am Stück würde es auf keinen Fall den Weg vom Kirchturm nach unten schaffen. Die Ausmaße sind zu wuchtig, das Gewicht zu enorm. So werden dann die Einzelteile nach unten transportiert und kommen erst mal aus Platzgründen zum Bauhof.

Wenn das Uhrwerk am Ende im Bauhof wieder zusammengesetzt wird, dürfte das Schmuckstück fertig für den Transport ins Museum im Klösterle sein. Eine Vitrine mit Steinen aus Calvi, die vor einer Schauwand an der Treppe steht, muss dafür weichen. Dort kann das alte Uhrwerk eine neue Museums-Attraktion werden und an die Zeiten erinnern, in denen so mancher Ministrant, der heute selber schon in die Jahre gekommen ist, seinerzeit noch die Schnüre ziehen musste, damit die Kirchturmuhr in Peiting pünktlich läuten kann.

