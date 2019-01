„Sympathie per Empfehlung gibt’s nicht“

Im Interview zum Jahreswechsel zieht Peitings Bürgermeister Michael Asam Bilanz und gibt einen Ausblick auf das Jahr 2019. Es geht um Bauen, Verkehr und seinen Abschied.

Peiting – Der Jahreswechsel bietet sich an, um Bilanz zu ziehen und einen Ausblick zu wagen. Im Interview mit den SN spricht Peitings Bürgermeister Michael Asam über widerspenstige Baugebiete, die schwierige Suche nach einer Lösung für das Verkehrsproblem und seine eigene Abschieds-Tournee.

Herr Asam, was war für Sie der Höhepunkt im abgelaufenen Jahr?

Da gibt es immer positive und negative. Negativer Höhepunkt ist für mich die leidige Geschichte Basiliwiese, die zeigt, dass die Gesetzgebung im Bereich Emissionsschutz sehr übertrieben wird. Der Schutz des Bürgers ist vollkommen in Ordnung. Aber das man ein Baugebiet möglicherweise verhindert, weil eine Woche im Jahr die Lautstärke des Freibads jemanden stören könnte, ist etwas, das ich nach wie vor schwer akzeptieren kann. Aber wir kommen in dieser Beziehung nicht aus. Auch wenn der Aufwand mit einer vier Meter hohen Lärmschutzwand mit 500 000 Euro gewaltig ist.

Kommen wir zum Positiven.

Das ist ganz klar die Entwicklung des Haushalts der Gemeinde. Sieben Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen gab es noch nie. Das hilft uns natürlich enorm bei den vielen dringlichen Maßnahmen, die wir angehen müssen. Ich denke dabei an die Erweiterung der Alfons-Peter-Schule, das Jugendzentrum oder den Kindergarten-Neubau.

Damit sind wir schon beim Thema Bauen. Viele Peitinger warten sehnsüchtig auf ein Grundstück. Warum tut sich die Gemeinde abseits der Basiliwiese so schwer, Bauland zu schaffen?

Da gibt es eine einfache Erklärung: Die Grundstücke stehen einfach nicht zur Verfügung. Kein Landwirt verkauft Grund bei der aktuellen Zinslage außer er muss in seinen Betrieb investieren. Dazu kommt, dass die Bauern ihre Flächen selber zur Bewirtschaftung brauchen. Der nächste Gemeinderat muss sich deshalb unbedingt darüber unterhalten, wie es weitergehen soll. Ob es überhaupt sinnvoll ist, zu erweitern, egal ob Wohn- oder Gewerbebauland.

Das dürften die Bauwerber nicht gern hören.

In kleinen Teilen ist eine Nachverdichtung sicher noch denkbar. Aber man braucht nur auf die Karte zu schauen, um zu sehen, dass das Wachstum nur begrenzt möglich ist. Je näher wir an viel befahrene Straßen wie die Umgehung heranrücken, umso größer ist das Problem mit dem Emissionsschutz. Im Norden kommen die Wälder und das unwegsame Gelände bis Herzogsägmühle. Einzig an der Drosselstraße könnte ich mir noch ein größeres Wohngebiet vorstellen. Dazu kommt, dass viele Flächen im Randbereich noch landwirtschaftlich genutzt werden und die die Bauern für ihre Existenz auch brauchen.

Selbst wenn die Basiliwiese in naher Zukunft bebaut werden kann, für alle Interessenten wird der Platz nicht reichen. Muss die Gemeinde sich nicht gleichzeitig auch im Wohnungsbau verstärkt engagieren?

Da passiert gerade viel. 56 neue Wohneinheiten sind genehmigt und zum Teil bereits im Entstehen. Dazu kommen die 55 geförderten Wohnungen an der Bahnhofstraße. Mit der Herzogsägmühle sind wir außerdem dabei, am Roten Berg weiteren geförderten Wohnungsbau mit 13 Einheiten voranzubringen. Und auf der Basiliwiese sind ebenfalls drei Mehrfamilienhäuser vorgesehen. Da sind wir gut gerüstet.

Bleiben wir noch kurz bei der Basiliwiese. Dort soll auch ein neuer Kindergarten gebaut werden als Ersatz für den alten Rathaus-Kindergarten. Wie lange kann die Gemeinde mit dem Projekt noch warten?

Wir sind ja aktuell in Verhandlungen mit der Grundstückseigentümerin der Basiliwiese. Sollten wir da nicht weiterkommen, brauchen wir sicher eine Alternative. Doch das ist im Zentrum nicht einfach, da bleiben nicht viele Möglichkeiten. Im Notfall sind wir gezwungen, das alte Gebäude zu sanieren. Da besteht Handlungsbedarf. Es wäre allerdings schade, denn damit wäre wohl auch die Vision von einem größeren Rathaus Geschichte.

Es gibt weitere Projekte, die schon eine ganze Weile im Gespräch sind. Eines ist das Jugendzentrum. Wird sich da 2019 endlich etwas tun?

Ich gehe davon aus, dass wir das im ersten Vierteljahr beschlussreif bekommen und dem Gemeinderat vorstellen können.

Still ist es auch nach wie vor auf dem ehemaligen Netto-Grundstück. Noch nicht einmal der Bauantrag für den angekündigten Neubau das Fachmarktzentrums wurde bislang behandelt.

Stimmt. Aber da sieht es gut aus, im September war der Investor bei mir und hatte angekündigt, dass man jetzt die Verträge mit den Firmen schließen werde, die sich beworben haben. Ich gehe davon aus, dass es mit dem Bau 2019 losgeht. Dann haben wir endlich das Thema Drogeriemarkt vom Tisch. Der verfolgt mich auch schon Jahrzehnte (lacht).

Das Thema Bahnhof Ost bleibt Ihnen dagegen erhalten.

Ich hoffe, dass es 2022 endlich losgeht. Das hätte ich gern noch als Bürgermeister miterlebt. Die Planung gibt es ja bereits, die Firma Haseitl steht nach wie vor dazu. Ihr Geschäftsführer Peter Schrehardt hat mir erst kürzlich versichert, dass auch das Interesse des Kino-Betreibers wie auch des Unternehmers für den Verbrauchermarkt weiter vorhanden ist. Letztere ist wirklich notwendig dort und seit langem ein ausdrücklicher Wunsch der Bürger.

Kommen wir zum Thema Verkehr. 2019 soll die Entscheidung fallen, wie es weitergeht in der Ortsmitte. Eine heikle Frage, oder?

Es wird sicher Diskussionen geben. Am Hirschvogeleck klappt die neue Regelung wunderbar. Das Problem ist dagegen der Bereich Obere Straße und natürlich die Meierstraße. Das kann man nur lösen, wenn man den Verkehr im ganzen Ort betrachtet. Dabei wird sicher auch über eine Verbindung vom Losacker-Gebiet zur Ammergauer Straße gesprochen.

Als Entlastung für die Anwohner im Zentrum sozusagen?

Ja. Dem vorausgehen wird eine Zählung des Verkehrs in der Meierstraße und auch eine Befragung der Autofahrer, die dort unterwegs sind, um verlässliche Aussagen über die Verkehrsströme zu gewinnen.

Ganz verbannen lässt sich der Verkehr aus der Ortsmitte nicht.

Das ist natürlich richtig. Wir haben nun mal drei ehemaligen Bundesstraßen durch den Ort führen, die immer noch stark befahren sind. Da spielt die Musik. Wenn ich eine Straße beruhige, führt das zu mehr Verkehr in einem anderen Bereich. Den Spagat zu schaffen, ist nicht einfach.

Ende 2018 ist mit der Beförderung von Fabian Kreitl zum Marktbaumeister eine wichtige Stelle der Verwaltung endlich wieder besetzt worden. Viel Verantwortung für einen jungen Mann frisch von der Uni.

Ich bin da guter Dinge. Warum soll man einem jungen Menschen nicht die Chance geben? Sicher braucht er noch Zeit, bis er in dem Geschäft so drin ist wie man es sich erwartet. Er ist fleißig, saugt alles auf, was er an Informationen bekommt und hat auch das Rückgrat für solch eine Stelle. Ein Glücksfall ist zudem, das darf man auch nicht vergessen, dass er hier aufgewachsen und mit dem Ort verbunden ist.

2019 dürfte aus kommunalpolitischer Sicht ein spannendes Jahr werden. 2020 wird schließlich der neue Peitinger Bürgermeister gewählt. Wird der Wahlkampf die Arbeit im Gemeinderat beeinflussen?

Das tut er immer. Ich hoffe aber, dass man trotz aller politischer Ambitionen vernünftig weiter miteinander arbeiten kann. Die Kandidaten, die zur Debatte stehen, sind erfahrene Kommunalpolitiker, die wissen, was es bedeutet, wenn man durch einen Wahlkampf Unfrieden in ein Gremium bringt. Das zahlt sich nicht aus.

Was wird Ihre Rolle im Wahlkampf für die SPD sein?

Ich werde mich da raushalten. Ich halte nichts davon, einen Nachfolger bekannt zu machen und zu empfehlen. Der Kandidat oder die Kandidatin muss sich selber im Ort profilieren. Sympathie per Empfehlung gib’s nicht.

Sie werden 2019 einige Termine haben, die Sie zum letzten Mal als Bürgermeister wahrnehmen. Ein Rathauschef auf Abschieds-Tournee könnte man es salopp formulieren. Wie gehen Sie damit um?

Es ist tatsächlich wie eine kleine Abschiedstour. Bei den Kleintierzüchtern, die ihre Schau nur alle zwei Jahre haben, hab’ ich mich schon verabschiedet. Beim Volkstrauertag in Birkland war ich ebenfalls zum letzten Mal. Da wird man schon wehmütig. Das sind Dinge, die dir über die Jahrzehnte ans Herz wachsen. Man kriegt immer mehr ins Bewusstsein: Bald ist Schluss, du bist nicht mehr dabei.

Klingt nach richtigem Abschiedsschmerz.

So schlimm ist es nun auch wieder nicht. Ich freue mich schon darauf, dass es ein bisschen ruhiger wird. Das Amt ist nicht leicht und bringt eine hohe Belastung mit sich. Mit dem Bezirkstag hab ich ja noch etwas, wo ich mich weiter austoben kann. Auch im Kreistag möchte ich weitermachen, wenn die SPD das will. Von jetzt auf gleich gar nichts mehr zu machen, das wäre sicher nicht so gut.

