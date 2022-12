Peitings Bürgermeister Ostenrieder im Interview: „Wollte mir mit der Brücke kein Denkmal bauen“

Von: Christoph Peters

Teilen

Peitings Bürgermeister Peter Ostenrieder im Eisstadion. Die Sanierung der Einrichtung zählt zu den großen Maßnahmen, die im kommenden Jahr angegangen werden. © Hans-Helmut Herold

2022 neigt sich dem Ende entgegen. Es war auch für die Gemeinde Peiting ein herausforderndes Jahr. Im Interview spricht Bürgermeister Peter Ostenrieder über gescheiterte Brücken-Pläne, Herausforderungen in der Flüchtlingshilfe und die Pläne für eine Tafel in Peiting.

Herr Ostenrieder, am Ende eines Jahres wird immer gern Bilanz gezogen. welches Zeugnis würden Sie sich für das abgelaufene Jahr ausstellen?

Ostenrieder: Ich stelle mir selbst kein Zeugnis aus. Ich bemühe mich den Ort, voranzubringen und gut aufzustellen. Ob’s mir gelungen ist, das zu beurteilen überlasse ich den Peitingern.

Blicken wir zurück: Was ist aus Ihrer Sicht gut gelaufen in diesem Jahr?

Ostenrieder: Die Arbeit im Gemeinderat. Wir haben ein tolles Gremium, das kontrovers diskutieren kann, am Schluss aber das Thema auf den Punkt bringt. Es sind wichtige Entscheidungen für die Entwicklung des Orts auf den Weg gebracht worden. Im Rathaus konnten wir die offenen Stellen gut besetzen. Von daher bin ich mit dem Jahr zufrieden, auch wenn es ein herausforderndes war.

Was hätte besser laufen können?

Ostenrieder: Der nicht beleuchtete Christbaum, der ist medial entglitten. Solche Themen würde ich künftig sensibler angehen oder auch nicht kommunizieren.

Dass das Wellenfreibad heuer geschlossen bleiben musste, war ein Supergau. Viele Peitinger haben Ihnen das angekreidet.

Ostenrieder: Als Bürgermeister ist man generalzuständig. Wenn die Dinge gut laufen, waren es alle, wenn sie schlecht laufen, war es einer. Ohne Personal war ein sicherer Betrieb nicht möglich, doch den muss ich aber gewährleisten, da stehe ich in der Haftung. Aber wir sind auf gutem Weg, dass wir nächstes Jahr wieder öffnen können. Wir haben drei Mitarbeiter gefunden, momentan läuft noch der Umbau. Wir bekommen jetzt noch einige Dinge aus dem Wellenberg-Bad in Oberammergau, das ja schließen musste.

Auch die Überlegungen für eine weitere Brücke über die Peitnach, die Sie angestoßen haben, haben zu vielen Diskussionen geführt. Vor Kurzem hat der Gemeinderat die Pläne beerdigt. Sehen Sie das als persönliche Niederlage?

Ostenrieder: Nein, ich halte die Brücke nach wie vor für sinnvoll, akzeptiere aber natürlich die Entscheidung des Gremiums. Mein Herz hängt weder an der Brücke, noch wollte ich mir damit ein Denkmal bauen.

Auch wegen der Personalrochaden im Rathaus standen Sie unter Beschuss. Hinterfragt man da sein eigenes Handeln?

Ostenrieder: Natürlich, aber wenn nach 24 Jahren der Chef aufhört, ist es auch für viele Mitarbeiter der Zeitpunkt, um über Veränderungen nachzudenken. Das passiert und hängt nicht unbedingt mit der Person des neuen Bürgermeisters zusammen. Ich bin froh, dass wir sehr gute Nachfolger gefunden haben, egal, ob das die Kämmerei, das Marktbauamt, die IT oder das Wellenfreibad ist.

Mehr Verständnis vom Bürgermeister hätte sich auch die Bürgerinitiative in Sachen der geplanten Flüchtlingsunterkunft gewünscht.

Ostenrieder: Ich habe mich den Initiatoren gegenüber von Beginn an klar positioniert und ihnen im persönlichen Gespräch verdeutlicht, dass es sich um ein privates Bauvorhaben handelt. Wenn man sich die Asylzahlen im Landkreis ansieht und was auf uns zukommt, waren wir im Gemeinderat einig, dass die gefundene Lösung eine gute für Peiting ist. Ich sehe da bei mir kein Versäumnis.

Das Thema Asyl dürfte die Gemeinde im neuen Jahr weiter begleiten.

Ostenrieder: Wir rechnen damit, dass die neue Unterkunft im ersten Quartal bezogen wird. Wer einzieht, ist noch unklar. Es gibt aktuell einen intensiven Austausch aller Beteiligten, um eine gute Lösung zu finden, was die Betreuung vor Ort betrifft. So loten wir gerade mit weiteren Trägern aus, ob die Gemeinde hier zusätzlich zum Helferkreis und dem Landratsamt sich einbringen kann, etwa über finanzielle Unterstützung für etwaiges sinnvolles Zusatzpersonal für die Einrichtung.

Welche Projekte stehen für die Gemeinde 2023 im Fokus?

Ostenrieder: Wir wollen das Thema Windkraft nochmal angehen (wir berichteten). Da wir von den großen Gemeinden im Landkreis, jene sind, die am stärksten wächst, steht auch die Schaffung von Wohnraum weiter im Fokus. Im neuen Baugebiet Heimgarten wollen wir mit einem Erbpachtmodell den hohen Bodenpreisen entgegensteuern. 2023 sollen auch endlich die Planungen für den Jugendzentrum-Neubau beginnen, damit möglichst 2024 gebaut werden kann. Sehr konkret sind zudem die Pläne für eine Zweigstelle der Tafel in Peiting in Zusammenarbeit mit Herzogsägmühle. Wir haben viele Tafel-Kunden, die aktuell nach Schongau müssen. Die Anzahl hat sich in der Corona-Zeit verdoppelt. Wenn alles klappt, soll das Angebot im ersten Quartal starten. Die Suche nach ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern läuft aktuell.

An Ostern soll auch endlich der neue Kindergarten an der Jägerstraße eröffnet werden.

Ostenrieder: Der Bau ist in den letzten Zügen, wir hatten vor kurzem die Abnahme durch die Kindergartenaufsicht des Landratsamts. Ab 1. April wird der Umzug stattfinden, damit wir nach den Osterferien mit sechs Gruppen im neuen Gebäude starten können. Aktuell suchen wir noch Personal.

Die Tage des Rathaus-Kindergartens sind damit gezählt. Wie geht es mit dem Gebäude weiter?

Ostenrieder: Es wird nicht lange leerstehen, da wir in der Verwaltung dringend mehr Platz benötigen. Es wird sozusagen Flügel 3 des Rathauses. Wie das Gebäude genau genutzt wird, ob eine ganze Abteilung dorthin umzieht, ist aber noch nicht endgültig geklärt.

Finanziell steht die Gemeinde noch gut da, auch wenn die Reserven knapper geworden sind. Muss man sich darauf einstellen, dass die Gemeinde den Gürtel enger schnallen muss?

Ostenrieder: Momentan kommen wir noch mit den Rücklagen gut klar, aber wir wissen nicht, wo die nächsten Jahre hinlaufen, was die Steuereinnahmen betrifft. Wir werden deshalb den Gürtel enger schnallen müssen, versuchen aber, es so zu gestalten, dass sich die spürbaren Folgen für die Bürger in Grenzen halten.

Zum Schluss: Was würden Sie sich für das kommende Jahr wünschen?

Ostenrieder: Dass nicht alles, was im Rathaus geschieht und im Gemeinderat beschlossen wird, als böse und hinterhältig angesehen wird. Die 24 Leute, die im Gremium sitzen, machen ihre Arbeit ehrenamtlich, da ist es unglaublich frustrierend, wenn jede Entscheidung in massiven öffentlichen Protesten in Frage gestellt, alles gleich zu einem Riesenskandal hochstilisiert wird. Da wünsche ich mir etwas mehr Ruhe, dann geht’s allen besser.