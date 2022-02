Bringt Peitnach-Brücke eine Entlastung für den Peitinger Ortskern? Daten sollen Aufschluss geben

Von: Christoph Peters

Teilen

Viel Verkehr herrscht in der Meierstraße in Peiting. Sehr zum Ärger der Anwohner. Ob der Bau der Peitnach-Brücke Entlastung bringt, soll nun untersucht werden. © Hans-Helmut Herold

Bringt der Bau der Peitnach-Brücke eine Entlastung für den Ortskern? An dieser Frage scheiden sich in Peiting die Geister. Daten, die Antworten liefern könnten, gibt es noch nicht. Das soll sich ändern.

Peiting – Eigentlich war der Fahrplan klar: Noch im ersten Quartal werde der Gemeinderat entscheiden, ob die Pläne für eine Brücke über die Peitnach zwischen Peitnachstraße und Tannheimer Straße weiterverfolgt werden sollen oder nicht, hatte Bürgermeister Peter Ostenrieder Anfang Januar im Gespräch mit der Heimatzeitung angekündigt. Und gleichzeitig betont, dass man weiterführende Untersuchungen, etwa, welche Entlastung die Brücke tatsächlich für das verkehrsgeplagte Ortszentrum bringen würde, im Vorfeld nicht anstoßen werde.

Bei den Anliegern, die seit Bekanntwerden der Überlegungen für einen Brückenbau vor ihrer Tür gegen das Vorhaben protestieren, kam das allerdings weniger gut an. Im Gegensatz zum Bürgermeister bezweifeln sie, dass die Meierstraße durch eine Vernetzung der beiden Wohngebiete nennenswert entlastet würde. Sie verweisen auf Zahlen aus dem Verkehrsgutachten, das die Gemeinde vor drei Jahren erstellen ließ.

Mobilitätsgewohnheiten der Bachfeld-Bewohner sollen genauer beleuchtet werden

Tatsächlich attestierten die Verkehrsexperten darin einer Südspange nur eine geringe Entlastungswirkung für den Ortskern. Das Problem: Die jetzt angedachte Verbindung spielte in der damaligen Untersuchung laut Ostenrieder keine Rolle. Geprüft worden seien eine Trasse in Verlängerung der Losackerstraße, eine weitere noch südlichere Variante sowie eine Verbindung über das zwischenzeitlich gescheiterte Neubaugebiet Basiliwiese. Die Zahlen, so argumentiert der Rathauschef, könne man daher nicht einfach auf den nun angedachten Brücken-Standort übertragen.

Doch eine Grundsatzentscheidung zu fällen, ohne genau zu wissen, wie es um den Nutzen bestellt ist, dürfte manchem Gemeinderat schwer fallen. Das hat auch Ostenrieder erkannt. Bevor ein entsprechender Beschluss gefasst wird, soll das Gremium nun erst einmal ein Planungsbüro damit beauftragen, die Mobilitätsgewohnheiten der Bachfeld-Bewohner genauer zu beleuchten. „Wir wollen das Vorgehen möglichst transparent machen“, betont der Rathauschef. Aus gewonnenen Daten wie Haushaltsgrößen und täglichen Fahrten könne man dann Rückschlüsse auf das Bewegungsverhalten der Bachfeld-Bewohner ziehen. „Dann können wir ergebnisoffen diskutieren, inwieweit eine Vernetzung an dieser Stelle Sinn macht.“

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.

Keine Lösung für die zunehmende Belastung durch den LKW-Verkehr im Ortszentrum

Doch selbst wenn die Brücke am Ende kommen sollte: Eine Lösung für die zunehmende Belastung durch den LKW-Verkehr im Ortszentrum ist sie nicht. Anlieger der Meierstraße und Füssener/Obere Straße sind davon besonders betroffen. Seit 2017 die Vorfahrtsregelung geändert wurde, ist die Zahl der Lastwagen, die vor ihrer Haustür vorbeirollen, nochmals gestiegen. Das zeigen die Daten aus dem Verkehrsgutachten, das 2019 vorgestellt wurde. Demnächst sollen laut dem Rathauschef neue Zählungen durchgeführt werden, dass die Ergebnisse geringer ausfallen, steht nicht zu erwarten. Vor zwei Jahren beschloss der Gemeinderat, mit baulichen Veränderungen zumindest für eine Beruhigung der Meierstraße sorgen zu wollen. Im Gespräch war unter anderem eine Fußgängerampel und der Einsatz von Flüsterasphalt. Umgesetzt wurde davon bislang allerdings nichts.

Mehr Effekt hätten ohnehin andere Maßnahmen, etwa, indem man den Durchgangsverkehr aussperre, sagt Ostenrieder. Doch entsprechende Anläufe seien immer an den Behörden gescheitert. Auch sein Vorschlag, die Papierfabrik in Schongau direkt an die Umgehung anzubinden, sei in der Vergangenheit leider nie weiterverfolgt worden, bedauert der Rathauschef. Gleiches gilt für die Idee, die Bundesstraße zwischen Peiting und Schongau von der LKW-Mautpflicht auszunehmen und so einen Verbleib auf der Umgehung für die Fuhrunternehmen attraktiver zu machen. Ein Ansatz, den Ostenrieder nun wieder aufgreifen will – am liebsten gemeinsam mit seinem Schongauer Amtskollegen. Eines dürfe man aber in der Diskussion nicht vergessen: „Beide Orte wachsen, sowohl was das Wohnen als auch das Gewerbe betrifft. Da gehört LKW-Verkehr ein stückweit dazu.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem der Region rund um Schongau finden Sie hier.