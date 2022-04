Umstrittene Peitnach-Brücke: Peitinger Gemeinderat trifft knappe Entscheidung

Von: Christoph Peters

Volle Hütte: Rund 40 Zuschauer verfolgten am Dienstagabend gespannt die Diskussion des Gemeinderats über den möglichen Bau einer Peitnach-Brücke. Viel pro, viel kontra © Christoph Peters

Über den möglichen Bau einer Brücke über die Peitnach zwischen Peitnachstraße und Tannheimer Straße wird seit Wochen in Peiting kontrovers diskutiert. Jetzt hat der Marktgemeinderat sich erstmals mit dem Thema befasst und eine knappe Entscheidung getroffen.

Peiting – Groß war der Andrang am Dienstag auf den Besucherstühlen im Sparkassensaal, in dem der Gemeinderat erstmals seit dem coronabedingten Umzug in die Schloßberghalle wieder tagte. Die rund 40 Zuhörer waren vor allem wegen eines Tagesordnungspunkts erschienen. Erstmals seit im Dezember die Überlegungen für den Bau einer Brücke über die Peitnach laut geworden waren, sollte sich der Gemeinderat mit dem Thema befassen.

Vielen Anwohnern ist das Projekt ein Dorn im Auge. Für ihren Protest und ihre Sorgen vor den Auswirkungen auf das ruhige Wohn- und Naherholungsgebiet zeigte Bürgermeister Peter Ostenrieder in der Sitzung Verständnis. Gleichwohl gebe es auch gute Argumente für die Verbindung, betonte der Rathauschef. Das schlagendste: Durch die Brücke müssten Bachfeld-Bewohner nicht mehr durch das Ortszentrum fahren, um zum Gewerbegebiet an der Ammergauer Straße zu gelangen. Bislang freilich würden alle Argumente auf persönlichen Empfindungen beruhen, sagte Ostenrieder. Um das zu ändern, lautete der Vorschlag der Verwaltung, eine Mobilitätsverhaltensbefragung der Bewohner im Bachfeld in Auftrag zu geben. Die nötigen Grundstücksgeschäfte für den Bau seien bereits getätigt. „Wenn die Mehrheit hier heute allerdings sagt, wir brauchen keine Brücke, dann müssen wir darüber nicht mehr diskutieren.“

Brücken-Thema spaltet Gemeinderat

Diskutiert wurde anschließend freilich dennoch. Dabei zeigten sich schnell, dass das Thema Peitnach-Brücke auch das Gremium spaltete in Befürworter und Gegner. Zu letzteren zählte die SPD-Fraktion. Die Befragung sei unnötig, es gebe bereits drei Gutachten zur Verkehrssituation im Ort, sagte Herbert Salzmann. Die Quintessenz: Eine nennenswerte Entlastung der Meierstraße, wie es sich die dortigen Anwohner erhofften, sei durch die Brücke nicht zu erzielen. „Das rechtfertigt kein mehrere Millionen-Euro-Projekt“, betonte der SPD-Fraktionschef. Überhaupt wähnte sich Salzmann „im falschen Film“. Statt neue Wege für Autos zu schaffen, müsse das Ziel sein, den Verkehr zu reduzieren. Dafür habe man extra ein Radkonzept erarbeiten lassen, erinnerte er.

Auch die Grünen konnten den Plänen nichts abgewinnen. „Die Brücke ist überflüssig wie ein Kropf“, sagte ihr Sprecher Günter Franz. Das Geld sei woanders besser investiert, zumal sich die finanzielle Situation der Gemeinde in den nächsten Jahren verschlechtern dürfte. Alfred Jocher (Unabhängige) forderte, zuerst das Hochwasserkonzept umzusetzen, ehe man sich Gedanken über eine Brücke machen könne. Und auch Marion Gillinger (ÖDP) sah in der Brücke „keine Notwendigkeit“. Man brauche eine andere Lösung für die Meierstraße.

Deutlich positiver stand man dem Projekt dagegen bei CSU und BVP gegenüber. Man müsse der Entwicklung des Orts gerecht werden, er halte eine zusätzliche Querungsmöglichkeit für sinnvoll, sagte Franz Seidel (BVP). Es sei schon komisch, dass die Brücke auf der einen Seite kaum Entlastung bringen solle, auf der anderen Seite viel mehr Verkehr im Wohngebiet befürchtet werde. Die Befragung durchzuführen, sei auf jeden Fall vernünftig. Ähnlich sah es Stephan Walter (CSU). Es gehe darum, eine bessere Entscheidungsgrundlage zu schaffen, alte Gutachten würden dafür nicht reichen.

Vorwurf an frühere Bürgermeister

Sein Fraktionskollege Norbert Merk forderte, endlich Nägel mit Köpfen zu machen. Jeder wisse, dass es die Brücke nur deswegen bislang nicht gebe, weil die letzten drei Peitinger Bürgermeister selbst dort gewohnt und keinen Unfrieden in ihrem Wohngebiet gewollt hätten. Das freilich wollte Salzmann so nicht stehen lassen. 1972 habe der damalige Gemeinderat mit 15:3-Stimmen sich gegen die Brücke ausgesprochen und den Bebauungsplan entsprechend geändert. „Von denen hat nicht jeder dort draußen gewohnt.“

Andreas Schmid (BVP) brachte noch die Option ins Spiel, die Brücke weiter südlich in Verlängerung der Losackerstraße zu verwirklichen. Doch das war für Ostenrieder keine Option. Nicht nur fehlten dafür Grundstücke, man müsste dort auch eine ganz neue Straße auf der grünen Wiese bauen.

Am Ende setzten sich die Befürworter des Brücken-Projekts durch, wenn auch hauchdünn. Mit jeweils 12:11 Stimmen wurde entschieden, das Vorhaben weiterzuverfolgen und die Befragung in Auftrag zu geben.

