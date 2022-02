Wenn Google Maps in die Irre führt: Alles Peitnach oder was?

Bachname sorgt für Diskussionen

Die Peitnach heißt Peitnach – zumindest für die Peitinger. Wer dagegen auf den Karten von Diensten wie Google Maps oder dem Bayernatlas nachsieht, kommt zu einem anderen Ergebnis. Denn dort ist meist vom Mühlbach die Rede. Da stellt sich die Frage: Wer hat Recht?

Peiting – Nichts weniger als den „Schicksal-Strom von Peiting“ nannte der Schongauer Geologe Manfred Müller die Peitnach, als er im vergangenen Jahr seine Arbeit über das Peitinger Gewässer vorstellte. Denn nicht Ammer und Lech, sondern sie sei ausschlaggebend gewesen, dass sich an dieser Stelle das dörfliche Leben entwickelt habe. Der Bedeutung des Bachs für den Ort ist man sich in der Gemeinde wohl bewusst. Das zeigte sich, als es jüngst im Gemeinderat um die Benennung der Straße für das neue Baugebiet am Bachfeld ging (wir berichteten).

Aufgrund der Nähe zum vorbeifließenden Gewässer hatte die Verwaltung in der Sitzungsvorlage als Name „Am Mühlbach“ angeregt. Doch wieso Mühlbach? „Ich hab’ mal in der Schule gelernt, dass das die Peitnach ist“, zeigte sich Franz Seidel (BVP) irritiert. „Diese Bezeichnung sollten wir auch aufrechterhalten“, forderte er.

Wer bei Google Maps nach der Peitnach sucht, sucht vergeblich

Freilich, ausgedacht hatte sich die Verwaltung den Mühlbach nicht. Im Onlinekartendienst Google Maps sucht man vielmehr vergeblich nach der Peitnach. Dort trägt der Bach in seinem Oberlauf die Bezeichnung Deutenseebach, ab dem Weiler Lamprecht wird daraus der Peitinger Mühlbach, der er auch auf seinem weiteren Weg durch Peiting bis vor Herzogsägmühle bleibt. Ab dort bis zur Einmündung in den Lech ist nur noch vom Mühlbach die Rede. Nun handelt es sich bei googlemaps um einen amerikanischen Internetkonzern und keine behördliche Einrichtung, doch auch im Bayernatlas, dessen Daten vom bayerischen Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung stammen, sieht es nicht anders aus. Erst auf der topografischen Ansicht wird der Mühlbach zumindest im Ort zur Peitnach.

Dass man die Peitnach nur bei genauem Hinsehen finde, sei ihm auch schon länger ein Dorn im Auge, sagte Herbert Salzmann (SPD). Man müsse sich dafür einsetzen, dass das geändert werde. „Sonst kommt später mal die Frage von den Jungen, warum wir eine Peitnachstraße haben.“ Dem pflichtete Bürgermeister Peter Ostenrieder bei. „Es wäre natürlich auch mein Wunsch, dass die Peitnach offiziell Peitnach heißt.“

Landesamt erklärt Herkunft der unterschiedlichen Namen

Doch wie kommt es, dass das Gewässer drei unterschiedliche Bezeichnungen trägt? Und welche ist nun die richtige? Nachfrage beim Bayerischen Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung. Dort verweist man zur Erklärung auf unterschiedliche Kartenarten. So müsse man zwischen topografischer Karte und Katasterkarte unterscheiden, die seit über 200 Jahren mit unterschiedlichen Ansprüchen geführt werden, erklärt Pressesprecherin Barbara Hindinger. Während die topografischen Karten das Landesgebiet großräumig und übersichtlich darstellen, diene die Katasterkarte, die im Zuständigkeitsbereich des Amts für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Weilheim geführt werde, dem Eigentumsnachweis.

+ Auf der topografischen Karte des Bayernatlas trägt die Peitnach ihre korrekte Bezeichnung. © Bayernatlas

In den topografischen Karten, auf der die Darstellung im Bayernatlas beruhe, lasse sich der Name des „Peitinger Mühlbachs“ zurückverfolgen bis zur topografischen Uraufnahme, die im Bereich des Markts Peiting um 1893 stattgefunden habe, so die Pressesprecherin. Mit Aktualisierung und Neuauflage der Karten sei jeweils dieser Name übernommen worden. Auf dem Gebiet der Gemeinde Steingaden, wo das Gewässer beginne, sei dagegen der Name „Deutenseebach“ verwendet worden.

Bei der Aufstellung des Grundsteuerkatasters um 1820 dagegen sei für den kompletten Gewässerverlauf der Name „Der Achen- oder Peitingerbach“ angegeben worden. „Dieser hatte bis in die 1950er Jahren Bestand und wurde dann zur heutigen Peitnach bzw. im Bereich des Gumpen zum Mühlbach umbenannt“, so Hindinger.

Kartenmaterial wird aktualisiert

Den Wunsch aus Peiting nach einer einheitlichen Bezeichnung hat man im Landesamt zwischenzeitlich schon vernommen und auch bereits entsprechend reagiert. Auf der topografischen Karte des Bayernatlas heißt die Peitnach nun vom Deutensee bis zur Mündung durchgehend Peitnach. Nur beim Nebenarm am Gumpen, wo einst Mühlen die Wasserkraft nutzten, bleibt es sinnigerweise beim Namen Mühlbach. Auch auf der von vielen wohl am häufigsten genutzten Web-Karte soll in naher Zukunft der Name Peitnach auftauchen. Normalerweise erfolge hier die Aktualisierung im vierteljährlichen Rhythmus, erklärt Hindinger. Wegen einer technischen Umstellungsphase könne im Moment jedoch noch kein genauer Zeitpunkt genannt werden.

Ob auch in Google Maps das Kartenmaterial in naher Zukunft entsprechend angepasst wird, kann man im Landesamt nicht sagen. Google beziehe seine Kartendaten unter anderem vom Bundesamt für Kartografie und Geodäsie und damit indirekt von der Bayerischen Vermessungsverwaltung. „Auf welche Weise die Kartengrundlage in Google Maps aktuell gehalten wird, ist uns jedoch nicht bekannt.“

