An Corona liegt's diesmal nicht: Auch im vierten Anlauf keine Pfaffenwinkel-Gewerbeschau in Peiting

Von: Christoph Peters

In diesem Jahr wird das Dach des Peitinger Eisstadions erneuert. Für die Gewerbeschau steht die Halle deshalb nicht zur Verfügung. © Hans-Helmut Herold

Drei Jahre lang war die Pfaffenwinkel-Gewerbeschau wegen Corona ausgefallen. Nun ist die Pandemie endlich überwunden, doch aus einer Neuauflage in diesem Jahr in Peiting wird dennoch nichts. Die Sanierung der Eishalle macht den Verantwortlichen einen Strich durch die Rechnung.

Peiting – Es ist schon ziemlich lange her, dass die Pfaffenwinkel-Gewerbeschau zum letzten Mal ihre Tore für die Besucher öffnete. 2019 war das, damals richtete die EA Schongau die Regionalmesse in der Lechstadt aus. Die neunte Auflage sollte im Jahr darauf turnusgemäß wieder in der benachbarten Marktgemeinde mit dem EC Peiting als Veranstalter stattfinden. Beide Vereine wechseln sich bekanntlich in der Ausrichterrolle ab. Das Programm stand bereits, 40 Aussteller hatten ihr Kommen schon zugesagt, als Corona alle Pläne zunichtemachte. Niemand konnte damals ahnen, dass die Gewerbeschau auch in den folgenden beiden Jahren wegen des Virus ins Wasser fallen würde.

Nun ist die Pandemie endlich überwunden, strenge Regeln für Großveranstaltungen sind passé. Grünes Licht also für die nächste Auflage der Pfaffenwinkel-Gewerbeschau in Peiting, möchte man meinen. Doch von einer Aufbruchstimmung nach so langer Pause ist bei Gerhard Weyrich nichts zu spüren. Vielmehr muss der Organisator erneut eine schlechte Nachricht überbringen. Auch heuer werde es keine Gewerbeschau in Peiting geben, sagt der 2. Vorsitzende des EC Peiting auf Nachfrage der Heimatzeitung. Das Problem ist diesmal nicht das Coronavirus, sondern der Veranstaltungsort. In diesem Sommer startet wie berichtet die Sanierung der Eishalle. Bis zuletzt hatten Weyrich und seine Mitstreiter gehofft, dass sich beides irgendwie unter einen Hut bringen lassen würde. Doch nach Gesprächen mit der Gemeinde musste man diese Hoffnung begraben. Der Zeitplan für die Erneuerung der Dachkonstruktion sei so eng getaktet, dass man froh sei, wenn die Arbeiten in der eisfreien Zeit geschafft würden, erklärt Bürgermeister Peter Ostenrieder.

Auch alternative Standorte wurden geprüft

Freilich hatte man sich beim EC Peiting auch Gedanken gemacht ob eines alternativen Standorts. Doch die Schloßberghalle ist laut Weyrich zu klein, bei der Dreifachhalle hätte es Probleme mit dem Boden gegeben und auch eine entsprechend geeignete Industriehalle ließ sich nicht finden. Selbst über den Aufbau eines großen Messezelts habe man nachgedacht, sagt Weyrich, wegen der hohen Kosten wurde die Idee wieder verworfen. Dass die Pfaffenwinkel-Gewerbeschau heuer wieder nicht in Peiting stattfinden könne, sei bitter, auch „wenn in meiner Brust zwei Herzen schlagen“, sagt Weyrich. Schließlich kommt die Sanierung der Eishalle seinem Verein zugute. Doch diese wird die Gemeinde noch länger beschäftigen. Im nächsten Jahr soll die Eispiste erneuert werden, die Chancen für eine Gewerbeschau 2024 dürften deshalb nicht sehr hoch stehen, auch wenn Weyrich „von Jahr zu Jahr“ schauen will.

Springt die EA Schongau als Ausrichter ein?

So stellt sich die Frage, wie es mit der Regionalmesse überhaupt weitergeht. Eine Option wäre, dass die EA Schongau für den EC Peiting als Ausrichter in die Bresche springt. Kontakt zwischen den Vereinen habe es aber noch keinen gegeben, sagt Weyrich. Dass man sich über eine entsprechende Nachricht aus der Marktgemeinde durchaus gefreut hätte, will EAS-Chef Franz Andergassen nicht verhehlen. Er höre zum ersten Mal von der Absage, sagt er auf Nachfrage der SN. Auf die Schnelle bis zum Sommer eine Gewerbeschau in Schongau aus dem Boden zu stampfen, hält Andergassen aufgrund der knappen Zeit für „schwierig“. Man werde das Thema im Vorstand besprechen, kündigt er an. Auch in Schongau wirft die Sanierung des Eisstadions bereits seine Schatten voraus, was die Planung erschweren könnte. „Wir müssen schauen, welche Maßnahmen heuer und nächstes Jahr anstehen“, sagt Andergassen.

Trotz der unsicheren Zukunft, als Auslaufmodell sieht man die Gewerbeschau in der Lechstadt nicht. Auch wenn der Besucherzuspruch beim letzten Mal fehlte, „es war von unserer Seite nie angedacht, dass wir die Veranstaltung einschlafen lassen“, betont der Vorsitzende. Auch in Peiting glaubt man fest daran, dass sich die Tore der Gewerbeschau wieder öffnen werden. Nur wann und wo, das bleibt abzuwarten.

