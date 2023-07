Pfaffenwinkel-Radwanderfahrt 2023: 1250 Teilnehmer strampelten mit

Von: Roland Halmel

In Rottenbuch teilten sich die Strecken. Entweder ging es weiter über Wildsteig und Steingaden oder wieder zurück. © Roland Halmel

Bei der diesjährigen Pfaffenwinkel-Radwanderfahrt haben sich rund 1250 Teilnehmer in Peiting in den Sattel geschwungen. Die Bedingungen für die Tour waren ideal.

Peiting – Wandertage mit vierstelligen Teilnehmerzahlen gab es in der Region noch vor gut zehn Jahren. Das gemeinsame Wandern ist jetzt aber nicht mehr in Mode. Dagegen erfreut sich das „Radwandern“ weiterhin großer Beliebtheit. Das zeigte die Pfaffenwinkel-Radwanderfahrt in Peiting, an der in diesem Jahr rund 1250 Teilnehmer aus Nah und Fern mitmachten.

„Damit sind wir sehr zufrieden“, urteilte Uwe Flad von den Radsportfreunden Pfaffenwinkel, dem Zusammenschluss der Vereine RC Altenstadt, RC Peiting, SC Huglfing und SV Söchering, die die Traditionsveranstaltung bereits zum 38. Mal durchführten. „Das Gros der Teilnehmer kommt aus der Region, dem Großraum München und Augsburg und dem Allgäu“, erklärte Flad mit Blick auf die Starterliste.

Einige Radler scheuten aber auch nicht eine weitere Anreise, wie die Autokennzeichen auf dem Parkplatz beim Eisstadion in Peiting bewiesen. Frankfurter, Düsseldorfer und auch ein Berliner Fahrzeug waren dort zu finden. „Die Berliner reisten schon am Vortag an“, meinte Flad, der mit fast 100 Helfern für einen reibungslosen Ablauf und die Verpflegung der Teilnehmer sorgte. Dazu richteten die Radsportfreunde unter anderem drei Verpflegungsstationen in Obersöchering, Wildsteig und Bernbeuren ein, bei denen die Zweiradfreunde eine Pause einlegen und sich stärken konnten.

Knotenpunkt in Rottenbuch: Hier teilten sich die Strecken

Die kürzeste Runde über 55 Kilometer, die vor allem für Familien gedacht war, führte über Schongau, Schwabbruck nach Bernbeuren. Von dort ging es am Lech entlang zurück nach Peiting.

Die längeren Routen über 80, 130 und 160 Kilometer gingen zunächst Richtung Nordwesten über Herzogsägmühle nach Forst, Weilheim und Obersöchering. Danach machen sich die Radler auf dem Weg zum Knotenpunkt nach Rottenbuch, wo sich die Strecken verzweigten.

Letzte Vorbereitungen vor dem Start: Viele Radler waren von weit her angereist. © Roland Halmel

Entweder hieß es weiter über Wildsteig und Steingaden zu radeln oder den Rückweg nach Peiting anzutreten. „Weil an der B472 in Richtung Bertoldshofen eine Unterführung bei Ob gesperrt war, mussten wir die Strecke etwas ändern“, meinte Flad. Die längste Runde, auf die sich mit 510 die meisten Teilnehmer machten, fiel so rund zehn Kilometer kürzer aus.

„Das Wetter ist ideal“, freute sich eine sechsköpfige Gruppe aus der Nähe von Augsburg gut gelaunt, ehe sie die 80-Kilometer-Runde in Angriff nahm. In der Tat meinte es der Wettergott gut mit den Radlern. Nach noch 35 Grad am Vortag herrschten bei der Radwanderfahrt angenehme Temperaturen von um die 20 Grad.

Unmittelbar vor dem Start um 6 Uhr in der Früh gab es noch einen heftigen Schauer. „Und da wollten wir gerade den Startbogen aufstellen, das hat dann leider nicht geklappt“, bedauerte Flad. Das fast schon obligatorische Beweisfoto der Teilnehmer unter diesem Bogen musste deshalb ausfallen. Stattdessen wurde beim Verpflegungspavillon im Start- und Zielbereich fleißig geknipst, mit den Sanitätern als helfende Fotografen. „Weil wir ansonsten nichts zu tun hatten“, berichteten die Rot-Kreuzler, dass die Wanderfahrt ohne größere Blessuren über die Bühne ging.