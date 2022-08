Herzogsägmühle: Pflegezentrum-Neubau nimmt Gestalt an

Von: Christoph Peters

So sieht der Siegerentwurf für das geplante Pflegezentrum aus. Bevölkerung wird immer älter Baukosten von rund 16 Millionen Euro © Herzogsägmühle

Gerade erst ist in Herzogsägmühle das neue Förderzentrum eingeweiht worden. In direkter Nachbarschaft soll für einen zweistelligen Millionenbetrag ein integratives Pflegeheim entstehen.

Herzogsägmühle – Mit großen Bauprojekten kennt man sich in Herzogsägmühle aus. Ob Mühlenmarkt, Großküche oder zuletzt das neue Förderzentrum für Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinderung: Viel ist in den vergangenen Jahren im Diakoniedorf bewegt worden. Doch ein solches Vorhaben wie der geplante Neubau des integrativen Pflegeheims stößt auch im baufreudigen Peitinger Ortsteil in neue Dimensionen vor. „Es dürfte die größte Einzelmaßnahme in der Geschichte Herzogsägmühles sein“, sagt Andreas Kurz, Leiter des Fachbereichs Menschen in besonderen Lebenslagen.

Bereits vor vier Jahren begannen die Planungen für den Neubau. Auslöser war das neue Pflege-Wohnqualitäts-Gesetz, dessen Anforderungen die bisherige Einrichtung im Schöneckerhaus nicht mehr erfüllt. „Es ist das gleiche Problem wie beim Marienheim in Peiting“, sagt Kurz. Dort läuft bekanntlich mittlerweile der Neubau der Einrichtung am Bühlach. Damals stellte sich den Verantwortlichen im Diakoniedorf die Frage, ob und falls ja, wie es weitergehen sollte. In enger Abstimmung mit dem Landratsamt und den benachbarten Kommunen sei als erstes ein Bedarfserhebungsverfahren durchgeführt worden, blickt Kurz zurück. Das Ergebnis war angesichts der immer älter werdenden Bevölkerung eindeutig. Die Nachfrage werde in Zukunft eher steigen als sinken, so der Fachbereichsleiter. Die neue Einrichtung sollte deshalb mehr als die bisherigen 54 Plätze bieten.

Ohne Fördermittel wäre das Projekt nicht stemmbar

Die nächste und wichtigste Frage, die sich stellte, war die der Finanzierung. Ohne Fördermittel wäre das Projekt nicht stemmbar gewesen, sagt Kurz. Doch da sah es für Pflegeheime dieser Art zum damaligen Zeitpunkt von staatlicher Seite mau aus. „Das war ein großes Problem.“

Hoffnung keimte auf, als vor zwei Jahren das Investitionskostenförderprogramm „PflegesoNah“ aufgelegt wurde, mit dem der Freistaat die „pflegerische Versorgung im sozialen Nahraum“ verbessern will. Voraussetzung für eine Bewerbung sei allerdings eine Machbarkeitsstudie gewesen, erklärt Kurz. Im vergangenen Jahr führte man im Diakoniedorf deshalb einen Architektenwettbewerb durch, der zeigen sollte, wie ein Neubau aussehen könnte. Das Grundstück hatten die Verantwortlichen damals bereits im Auge. Das Areal an der Oblandstraße zwischen Regenrückhaltebecken und Sinnespfad bot nicht nur genug Platz, sondern erfüllte durch seine Lage mitten im Ort auch die Bedingung des Förderprogramms, wonach die neue Pflegeeinrichtung integrierter Bestandteil des Dorfs sein soll. Auch beim Angebot selbst gebe es Anforderungen, die erfüllt werden müssten, sagt Kurz. Deshalb wurde im Konzept unter anderem ein spezielles Demenzangebot vorgesehen. Zudem sollen neben 72 Pflegeplätzen acht weitere an der Schnittstelle zur Eingliederungshilfe geschaffen werden. Diese richten sich an Menschen, die noch keinen Pflegebedarf hätten, aber bereits entsprechend vorgealtert seien, so Kurz.

Kosten belaufen sich wohl auf knapp 16 Millionen Euro

Der Aufwand für die umfangreiche Vorplanung hat sich gelohnt. Seit Kurzem steht fest, dass sich der Freistaat mit 4,3 Millionen Euro am Projekt beteiligt. „Ohne diesen Zuschuss hätten wir nicht weiterdenken können“, freut sich Kurz über die gute Nachricht aus dem Ministerium. „Das Thema Pflege ist von überaus großer Bedeutung. Umso erfreulicher ist es daher, dass mit dieser Maßnahme die Pflegeinfrastruktur in der Region gestärkt werden kann“, betont auch der Stimmkreisabgeordnete Harald Kühn (CSU).

Freilich decken die zugesagten Mittel nur einen Teil der Kosten. Die belaufen sich nach aktuellen Schätzungen auf insgesamt knapp 16 Millionen Euro. Einen „deutlichen Teil“ werde die Diakonie aus eigenen Mitteln stemmen, sagt Kurz. Ob die angenommene Summe ausreicht angesichts der aktuellen Baupreisentwicklung, wird sich erst noch zeigen. In Herzogsägmühle hofft man, dass schon im nächsten Jahr die Bagger rollen können, schließlich drängt die Zeit. 2025 läuft die Betriebserlaubnis für die bestehende Einrichtung aus. Auch für sie gibt es bereits Pläne. „Wir wollen dort bezahlbaren Wohnraum für unsere Pflegekräfte schaffen.“ An Bauprojekten, so viel steht fest, wird es im Diakoniedorf auch künftig nicht mangeln.

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek besucht am kommenden Montag, 22. August, zusammen mit seinem Referatsleiter Christian Müller die Diakonie Herzogsägmühle, um einen Förderbescheid für das Projekt „PflegesoNah“ zu übergeben.

