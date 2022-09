Wohnmodule statt Fabrikhalle: Pläne für neue Asylunterkunft in Peiting

Von: Christoph Peters

Das ehemalige Fabrikgebäude an der Seestraße in Peiting soll bis auf den Wohnbereich abgerissen werden, um Platz für den Bau von 18 Wohnmodulen in Holzbauweise zu schaffen. © Hans-Helmut Herold

An der Seestraße in Peiting auf dem Gelände eines früheren Gewerbebetriebs sollen 18 Wohnmodule als Unterkünfte für Geflüchtete entstehen. In der nächsten Sitzung des Gemeinderats am kommenden Dienstag wollen der Eigentümer und das Landratsamt das Vorhaben der Öffentlichkeit vorstellen.

Peiting – Es passiert nicht alle Tage, dass ein Bauantrag nicht im Bauausschuss, sondern in der großen Runde des Peitinger Marktgemeinderats behandelt wird. Wer die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Gremiums liest, dem fällt deshalb der Punkt Nummer sieben sofort ins Auge. „Abbruch Gewerbehalle und Erstellung von 18 Wohnmodulen“ an der Seestraße 16 heißt es da. Über deren Zweck verrät die Tagesordnung nichts, doch Bürgermeister Peter Ostenrieder kann weiterhelfen. Gedacht seien die Unterkünfte für Geflüchtete, erklärt er auf Nachfrage der Heimatzeitung.

Es ist nicht das erste Mal, dass die ehemalige Pelzfabrik an der Seestraße als Standort für eine Flüchtlingsunterkunft in den Blickpunkt rückt. Schon in der großen Flüchtlingswelle 2015 war das alte Gebäude als Heim für Asylbewerber im Gespräch. Bis zu 118 Menschen sollten dort ein Dach über dem Kopf finden, doch Gemeinderat und Bürger liefen Sturm gegen das Vorhaben. Am Ende gab das Landratsamt seine Pläne auf.

Verhandlungen laufen bereits seit Monaten

Dass es nun einen neuen Anlauf gibt, liegt vor allem am Ukraine-Krieg. Bereits im März, als die Menschen in Scharen vor den Kämpfen nach Deutschland flohen, habe der jetzige Besitzer des leer stehenden Gebäudes die Immobilie dem Landratsamt als Flüchtlingsunterkunft angeboten, sagt Ostenrieder. Doch bei der Begutachtung stellte sich heraus, dass die Räume aufgrund ihres Zustands nicht geeignet waren. Schließlich habe der Eigentümer, der sich sozial engagieren wolle, angeboten, die alte Fabrikhalle abzureißen und stattdessen 18 Wohnmodule in Holzbauweise zu errichten. Stehen bleiben sollte nur der Wohnbereich, der für Gemeinschaftsräume und Büros für die betreuenden Mitarbeiter genutzt werden könnte.

Eine Offerte, die Landratsamt sowie die Regierung von Oberbayern offenbar überzeugte. Nach längeren Verhandlungen über die finanziellen Modalitäten sei vor vier Wochen grünes Licht gegeben worden, berichtet der Rathauschef. Die Gemeinde selbst war dabei außen vor, „wir entscheiden allein über den Bauantrag“, sagt Ostenrieder.

Am Dienstag ist das Vorhaben Thema im Gemeinderat

Wie der Gemeinderat dem gegenübersteht, wird sich am Dienstag zeigen, wenn Vertreter des Landratsamts und der Bauherr das Projekt vorstellen. Er selbst sehe das Vorhaben positiv, betont Ostenrieder. Man müsse sich der Herausforderung stellen, die durch den Ukraine-Krieg entstanden sei. Die große Politik könne man vor Ort nicht beeinflussen, „aber wir müssen sehen, wie wir die Leute so gut es wie möglich unterbringen“. Aktuell leben laut dem Rathauschef 70 ukrainische Geflüchtete in der Gemeinde, die Zahl ist zuletzt gesunken. Entsprechend geht der Bürgermeister auch nicht davon aus, dass die neuen Unterkünfte voll belegt werden. Maximal seien die Module für acht Personen ausgelegt, womit die Anlage theoretisch 144 Menschen beherbergen könne. „Es geht mehr darum, im Fall der Fälle schnell reagieren zu können.“

Mit Protesten wie vor sieben Jahren rechnet der Rathauschef diesmal nicht. Die Situation sei heute eine andere, ist er sicher. Zudem bringe der Neubau auch einige Vorteile mit sich. So könnte er den angespannten Wohnungsmarkt entlasten, hofft Ostenrieder. Falls Module nicht für Asylbewerber gebraucht würden, dürfe man außerdem als Gemeinde auf sie zurückgreifen, etwa wenn es um die kurzfristige Unterbringung bei Obdachlosigkeit gehe.

