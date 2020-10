Power-Frau übernimmt Jugendarbeit

Sie ist eine Power-Frau durch und durch: Ann Jessica Preis aus Schwabbruck ist mit ihren gerade mal 24 Jahren die perfekte Besetzung für die Kinder- und Jugendarbeit in der evangelischen Kirchengemeinde Peiting-Herzogsägmühle. Sie folgt auf Sonja Steinbacher, die große Fußspuren hinterlassen hat.

Peiting/Schwabbruck – Gerade hat Ann Jessica Preis ihren kleinen Sohn Jonathan zum Schlafen gebracht. Die junge Frau lacht übers ganze Gesicht, schnell spürt man: In der 24-Jährigen steckt richtig viel Power. „Es freut mich immer, wenn was los ist.“ Action, so die Devise. Über diese Ansage dürften sich die Kinder und Jugendlichen der evangelischen Kirchengemeinde Peiting-Herzogsägmühle sicherlich freuen.

Ann Jessica Preis ist die optimale Besetzung für diese Stelle, die die Pädagogin Sonja Steinbacher aus beruflichen Gründen nicht mehr weiterführen konnte. Die Mutter des elf Monate alten Jonathan ist gelernte Heilpädagogin und arbeitet in der Jugendhilfe in Herzogsägmühle.

Das Thema Kinder und Jugend ist also ihr ständiger Begleiter. „Außerdem habe ich schon immer viel Erlebnispädagogik gemacht und auch Schullandheime als Betreuer begleitet.“

Das Credo von Ann Jessica Preis: „Ich bin ein Fan vom Tun. Keine Aktionen, über die nicht mehr gesprochen wird. Sondern Aktionen, die stattfinden und Spaß machen.“ Zum Ziel für ihre neue Aufgabe hat sie sich gesteckt, etwas für alle Altersklassen zu bieten.

„Es ist doch toll, wenn die Jugendlichen nach der Konfirmation nicht der Kirche den Rücken kehren, sondern gerne bleiben.“ Zwölf Stunden pro Woche wird Ann Jessica Preis Zeit für diese große Aufgabe haben.

Lässt sich das mit dem zehn Monate alten Sonnenschein Jonathan verbinden? Da hat die junge Mutter keine Zweifel. „Der ist immer gut drauf und sehr entspannt. Er lässt sich auch in der Kraxe von mir auf den Berg tragen.“ Wo wir schon bei den Hobbys von Ann Jessica Preis angelangt sind: Die haben alle mit Bewegung und Natur zu tun: Wandern, Skifahren, Skitouren gehen, Joggen, Radfahren.

Ein neues „Hobby“ hat Ann Jessica Preis seit dem vergangenen Jahr dazubekommen: Sie wurde auf Anhieb in den evangelischen Kirchenvorstand der Kirchengemeinde Schongau gewählt, die auch für ihre Wahlheimat Schwabbruck zuständig ist. Ursprünglich stammt die junge Frau übrigens aus Schongau.

Im Kirchenvorstand wurde Ann Jessica Preis dann übrigens auch gleich zu den Nachbarn in Peiting vermittelt. Der Schongauer Pfarrer Jost Hermann hatte sie angesprochen. Schnell war ein Kontakt hergestellt, der für das Gemeindeleben in Peiting ganz sicher eine Bereicherung ist.

Schließlich stehen schon die ersten Aktionen fest: Ein Rollenspiel-Abend beispielsweise. Aber auch ein Thementag „Harry Potter“ als Ersatz für die Ferienprogramm-Veranstaltung, die wegen Corona ins Wasser gefallen war. „Ich freue mich auf meine neue Aufgabe.“ Und wenn Ann Jessica Preis das so aus vollem Herzen sagt, dann kann man gar nicht anders, als ihr das hundertprozentig abzunehmen.

Eingeführt wird Ann Jessica Preis an diesem Sonntag, 4. Oktober, beim familienfreundlichen Erntedank-Festgottesdienst mit Abstand um 10 Uhr in der Deckerhalle in Herzogsägmühle. Für Musik sorgen Familie Gruber an der Drehorgel und das Gitarrenduo Susanne und Michael.

Die Feier der evangelischen Kirchengemeinde Peiting-Herzogsägmühle findet zusammen mit der Landwirtschaft, der Gärtnerei und dem Verein Dorfentwicklung und der Landespflege Herzogsägmühle statt. Mitzubringen sind eine Mundnasenbedeckung. Im Anschluss gibt es ein Erntedankfest der Herzogsägmühle mit Familientischen, Brotbackhaus und kleinen Aktionen.