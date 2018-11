„Irgendwann muss man abschließen“

Er war einer der bekanntesten Peitinger Bürger, ein leidenschaftlicher Künstler, aber vor allem Ehemann und Vater: Der überraschende Tod von Bernhard Huber Anfang April war ein schwerer Schlag für die Familie. Ein Besuch in der Werkstatt, wo am Freitag und Samstag die letzten Werke des Holzbildhauermeisters zum Verkauf stehen.

Peiting – „Es ist keine leichte Situation“, sagt Margarete Huber (25) und atmet tief durch. Die älteste Tochter von Bernhard Huber steht mit ihrer Mutter Gabi und Schwester Franziska (24) in der Werkstatt ihres verstorbenen Vaters. Es ist kalt, die Heizung haben die Hubers gerade erst aufgedreht. Zum Werkzeug gegriffen hat hier schon länger keiner mehr. Gut sieben Monate sind seit dem überraschenden Tod von Bernhard Huber im Alter von 56 Jahren vergangen. Gesundheitlich ging es dem Gemeinderat davor schon längere Zeit nicht gut. Seit August 2017 habe er in seiner Werkstatt nicht mehr gearbeitet, erinnert sich Margarete Huber. „Aber er hat immer ans Geschäft gedacht und daran geglaubt, irgendwann wieder weitermachen zu können“, ergänzt Franziska Huber. So weit kam es nicht, der Tod ihres Vaters, er war ein Schock für die Familie.

Doch das Leben, es muss weitergehen, irgendwie. Im Juni räumten die Hubers den Laden im Ort, in dem der Holzbildhauermeister oft im Schaufenster saß, während er an seinen Figuren schnitzte. Weiter Miete zu zahlen, machte keinen Sinn. Einen Nachfolger, der das Geschäft weiterführt, gibt es nicht. „Es gibt nicht mehr viele, die das machen, was mein Mann getan hat“, sagt Gabi Huber. Die drei Töchter haben andere Lebenswege eingeschlagen. Die Älteste arbeitet als Sachbearbeiterin einer größeren Firma, Anna, mit 20 Jahren die Jüngste, ist Mediengestalterin und Franziska Huber lernt gerade um zur Erzieherin.

In der Werkstatt am Haus der Hubers stapeln sich seit der Ladenauflösung die Kunstwerke, die der Holzbildhauermeister in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten in mühsamer Handarbeit geschaffen hat. Damit überhaupt alles Platz fand, schaffte die Familie die großen Maschinen in die Garage, räumte den eigentlichen Werkraum leer. „Da standen noch viele Sachen, die er reparieren wollte, aber nicht mehr geschafft hat“, sagt Franziska Huber. Immer wieder kommen dabei Erinnerungen hoch. Als sie die Schubladen ausgeräumt habe und über das Blattgold gestolpert sei, habe sie ihren Vater sofort vor sich gesehen. „Wie er die Luft angehalten hat, um die dünnen Plättchen nicht aus Versehen wegzupusten.“ Oder die Krippe, die noch von Hubers Vater Heinrich, der das Geschäft 1965 gegründet hatte, geschaffen worden sei, wie Gabi Huber erzählt.

Engel, Kreuze, die Heiligen Drei Könige, alles aus Holz, mal naturbelassen, mal vergoldet und bemalt: So vielfältig wie das Leben ihres Schöpfers sind auch die Figuren, die sich in den vollen Regalen aneinanderreihen. Dazu ganze Krippen mit liebevoll gestalteten Details. Zu viel, als dass die Hubers alles behalten könnten. Im August habe man einen ersten Räumungsverkauf organisiert, sagt Margarete Huber. Viele seien damals gekommen, um sich ein Andenken an ihren verstorbenen Vater zu sichern. Am heutigen Freitag und morgigen Samstag sperren die Hubers die Werkstatt noch einmal für einen Verkauf auf – zum letzten Mal. Anfang nächsten Jahres wird es die Holzschnitzerei Huber nicht mehr geben. „Irgendwann muss man das ganze abschließen“, sagt die älteste Tochter.

Manche Dinge wie das Gesellenstück, mit dem der Holzbildhauermeister 1980 Kammersieger und 2. Landessieger wurde, werden kein Preisschild bekommen. „Das sind Erinnerungsstücke, die gibt man nicht her.“ Dazu zählt auch das Werkzeug, mit dem Huber seine Werke schuf und das nach wie vor sorgsam aufgereiht auf der Werkbank steht. So, als könnte sein Besitzer sofort loslegen, wenn er zur Tür hereinkäme.

Der Räumungsverkauf

findet am heutigen Freitag, 23. November, von 15 bis 17 Uhr, und am morgigen Samstag, 24. November, von 10 bis 16 Uhr in der Erlachstraße 4 in Peiting statt.