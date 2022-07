Raiffeisenbank Pfaffenwinkel: Vorstandsmitglied geht bei „exorbitantem“ Rekordergebnis

Von: Boris Forstner

Im Forum Pfaffenwinkel hoch über Peiting: Die Raiffeisenbank-Vorstände Thomas Landes (l.) und Stephan Rupprecht mit Stephanie Lang, die zweitbeste Auszubildende aller Genossenschaftsbanken in Bayern. © Boris Forstner

Trotz Krisenszenarien hat die Raiffeisenbank Pfaffenwinkel im vergangenen Jahr ein exorbitantes Ergebnis hingelegt. Ein perfekter Abschied für Vorstandsmitglied Stephan Rupprecht.

Peiting – Das Pressegespräch zum Jahresabschluss im Forum Pfaffenwinkel, hoch oben in der Peitinger Zentrale der Bank, war eigentlich schon vorbei, als Vorstand Stephan Rupprecht auf die Frage, wann er denn in seinen angekündigten Ruhestand gehen wird, ein Lächeln aufsetzte: „In zwei Wochen“, sagte er, wobei es erst in den Resturlaub und dann in die dreijährige Freistellungsphase der Altersteilzeit geht. Doch faktisch war es das für den dann 60-Jährigen – nach 43 Jahren, in denen er sich vom Bankkaufmann-Azubi (1979) über den Vize-Bankstellenleiter in Schongau (1983) bis zum Vorstandsmitglied (2004) hochgearbeitet hat.

Passend dazu konnten er und sein Vorstands-Kollege Thomas Landes – der dritte im Bunde, Mario Lindauer, der nächstes Jahre Rupprechts Weg in den Vorruhestand folgen wird, weilte im Urlaub – erneut Rekordzahlen präsentieren. Die Bilanzsumme, die 2020 erstmals die Milliarden-Marke durchbrochen hatte, stiegt erneut um satte 13 Prozent auf 1,16 Milliarden Euro, die Kundeneinlagen auf 1,13 Milliarden (plus 17 Prozent) und das betreute Kundenvolumen auf 1,93 Milliarden (plus 18 Prozent, jeweils mit Verbundpartnern). Damit sind die Peitinger bei der Größe mittlerweile auf Platz 59 der 208 Genossenschaftsbanken in Bayern angekommen.

„Nochmal ordentlich zugelegt“: Raiffeisenbank war unter den Top drei bayerischer Genossenschaftsbanken

„Wir hatten schon 2019 und 2020 ein gutes Wachstum, jetzt haben wir nochmal ordentlich zugelegt“, sagte Landes – mit den Zahlen war die Raiffeisenbank Pfaffenwinkel unter den Top drei der bayernweiten Genossenschaftsbanken, was die Wachstumsdynamik anbelangt. „Es ist wirklich exorbitant gut gelaufen“, musste dann trotz aller Bescheidenheit auch Landes zugeben. Das habe sich auch bei den Kunden herumgesprochen, „wir haben einige interessante neue Adressen gewinnen können“. Rupprecht war vor allem wichtig, dass man keine Experimente wage, sondern solide geblieben ist.

Spannend ist für alle Bänker die Zinswende, die sich nach jahrelangem Beklagen in Windeseile abgespielt hat. „Die Zinsen sind regelrecht explodiert“, sagte Landes, der von einer regelrechten „Zeitenwende“ sprach. Bausparverträge hätten in den vergangenen Wochen eine Renaissance erlebt, die Baufinanzierung wiederum sei dadurch erheblich schwieriger geworden. „Wer bauen will und dafür 500 000 Euro Kredit braucht, muss aufgrund der Zinssteigerung plötzlich 10 000 Euro mehr im Jahr finanzieren“, rechnet Rupprecht vor. Trotzdem habe das Wachstum der Raiffeisenbank im ersten Halbjahr laut Landes erneut neun Prozent betragen.

Raiffeisenbank Pfaffenwinkel: So viel Personal wie vor zehn Jahren

Dass das enorme Wachstum mit dem selben Personalstamm erreicht werden konnte, ist auch so eine Tatsache, die die Verantwortlichen stolz macht: 2012 hatte die Raiffeisenbank 123 Mitarbeiter und 14 Azubis, vergangenes Jahr waren es 122 und 11. „Eine Bank dieser Größe mit dieser Personalzahl zu führen, ist eine Kunst, aber wir bekommen das gut hin“, sagte Landes. Natürlich sei es schwer, neue Mitarbeiter zu finden, „aber wir bekommen immer noch genug gute Lehrlinge, die wir auch nach der Ausbildung halten können – und wie man an uns sieht, kann man es auch bis zum Vorstand schaffen“. Ein Beispiel sei Stephanie Lang: Die 19-Jährige aus Burggen sei kürzlich als zweitbeste Genossenschafts-Auszubildende in ganz Bayern ausgezeichnet worden.

Auch das Gesamtbetriebsergebnis von 12,1 Millionen Euro sei das beste der Geschichte, 20 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Mit diesem Wert lagen die Peitinger deutlich über dem Durchschnitt der Genossenschaftsbanken in Bayern, ein wichtiges Vergleichs-Element. „Wir haben die Niedrigzinsphase dauerhaft gut überstanden“, sagte Landes, denn der Haupterlös einer Bank sein normalerweise die Zinsspanne – gute Aussichten also für dieses Jahr. Vom Bilanzgewinn in Höhe von 1,8 Millionen Euro werden 350 000 Euro an die Mitglieder ausgeschüttet, der Rest wandert in die Rücklage. Damit hinterlässt Rupprecht ein „gut bestelltes Haus“, lobte Landes.

