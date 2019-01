Rakete fliegt in Personengruppe: Danach setzt es für 18-jährige Peitinger Prügel

Zwei Fälle von Gewalt haben die Schongauer Polizei beim ansonsten friedlich verlaufenen Jahreswechsel beschäftigt. Einmal rächte sich ein 50-Jähriger in Peiting, weil ihn eine Rakete getroffen hatte, der andere Vorfall gibt Rätsel auf: In Schongau wurden zwei Kinder offenbar grundlos attackiert.

Peiting/Schongau - Zur Mitternacht des Jahreswechsel wurde in Peiting am Hauptplatz durch einen 18-jährigen Peitinger eine Rakete gezündet, die in einer Flasche steckte. Da diese umfiel, flog die Rakete quer über den Hauptplatz und landete schließlich in einer Personengruppe. Laut Polizei wurden zwei Männer im Alter von 50 und 26 Jahren leicht verletzt. Die beiden waren durch den Vorfall so aufgebracht, dass sie den Jugendlichen zur Rede stellten - mit Folgen: Der 50-jährige versetzte nicht nur dem Verursacher einen Faustschlag ins Gesicht, sondern einem gleichaltrigen Begleiter des Peitingers. Gegen alle beteiligten Personen wurden Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Körperverletzung eingeleitet, so die Polizei.

Der nächste Einsatz folgte fast gleichzeitig in Schongau, gibt aber Rätsel auf. Kurz nach Mitternacht wurde ein 12-jähriger Junge von einem bislang unbekannten Täter auf dem Volksfestplatz grundlos angegriffen und ihm ein Faustschlag ins Gesicht versetzt. Damit nicht genug: Anschließend attackierte der Mann ein 16-jähriges Mädchen und trat es in den Bauch. Wie die Polizei berichtet, waren beide Jugendliche in einer Gruppe von Gleichaltrigen auf dem Nachhauseweg, als es zu dem Angriff kam.

Der Junge erlitt eine aufgeplatzte Lippe, während das Mädchen Schmerzen im Bauchbereich verspürte. Beide wurden vorsorglich ins Krankenhaus Schongau gebracht. Der bislang unbekannte Täter flüchtete anschließend vom Tatort, eine Fahndung nach ihm verlief ergebnislos. Der Gesuchte war ca. 50 Jahre alt, ca. 180 cm groß, kräftig, sprach deutsch mit ausländischem Akzent, vermutlich polnischer oder italienischer Herkunft, und trug einen grauen Pullover. Die Polizei Schongau bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 08861/23460.