Rasant steigende Energiekosten: Wie sich die Gemeinde Peiting für die Zukunft wappnen will

Von: Christoph Peters

Das BHKW im Eisstadion wird mit Bio-Erdgas betrieben. Noch gilt eine Preisgarantie. Langfristig rechnet Bürgermeister Peter Ostenrieder mit steigenden Kosten. © Hans-Helmut Herold

Der Krieg in der Ukraine sorgt für steigende Preise. Vor allem die Energiekosten sind zuletzt regelrecht explodiert. Die Entwicklung sieht man auch bei der Gemeinde Peiting mit Sorge. Wie sich die Kommune für die Zukunft wappnen will und auf welche Fördergelder die Bürger hoffen können.

Peiting – Neun Jahre ist es her, dass Altbürgermeister Michael Asam beim Spatenstich für das neue Blockheizkraftwerk (BHKW) im Peitinger Eisstadion vom „schönsten Projekt in der Peitinger Energiegeschichte“ sprach. Betrieben vornehmlich mit Bio-Erdgas, werden seitdem neben der Eishalle die nahe gelegene Sporthalle, das Therese-Peter-Haus für Kinder, die Alfons-Peter-Grundschule, eine Wohnanlage an der Föhrenstraße und seit Kurzem auch die neue Offene Ganztagsschule mit Wärme versorgt.

Auf 180 000 Euro summierten sich im vergangenen Jahr die Energiekosten für den Betrieb der Anlage. Es ist mit Abstand der größte Posten in der Heizkostenrechnung des Marktes, die 2021 zwischen 200 000 und 210 000 Euro betrug.

Noch bekommt die Gemeinde die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf den Gaspreis, der seit Beginn des russischen Angriffs in schwindelerregende Höhen geklettert ist, nicht direkt zu spüren. Für das BHKW gilt dank eines längerfristigen Liefervertrags noch eine Preisgarantie bis Ende 2025. Was danach sein wird, darüber macht sich Bürgermeister Peter Ostenrieder keine Illusionen. Auch wenn sich der Gasmarkt wieder ein stückweit beruhigen sollte: „Wir müssen davon ausgehen, dass die Kosten fürs Heizen steigen werden.“

Viele Gebäude weden noch mit Gas und Öl beheizt

Langfristig will man deshalb auch bei der Gemeinde weg von fossilen Energieträgern, die noch in vielen kommunalen Gebäuden zum Einsatz kommen. Das Rathaus mit Kindergarten, die alte Mädchenschule, das Klösterle, die Feuerwehrhäuser in Peiting und Birkland sowie der Bauhof werden mit Gas beheizt. Im Verwaltungsgebäude 2 am Hauptplatz werkelt eine Ölheizung, im alten Jugendzentrum ist noch eine elektrische Nachtspeicherheizung im Einsatz.

Mit dem für nächstes Jahr geplanten Neubau des Juze wird zumindest Letztere in absehbarer Zeit der Vergangenheit angehören. Auch über die Zukunft der übrigen Anlagen müsse man sich angesichts der aktuellen Entwicklung unterhalten, sagt Ostenrieder.

In manchen Gebäuden ist die Gemeinde schon einen Schritt weiter. Schloßberghalle und Forsthaus-Kindergarten sowie die Friedrich-Lentner-Grundschule und die Mittelschule werden jeweils über eine Hackschnitzelheizung mit Wärme versorgt. Der Verbrauch liegt zwischen 750 und 900 Kubikmeter pro Jahr, den Großteil der benötigten Hackschnitzel produziert der Bauhof selbst.

Kommunale Liegenschaften sollen auf den Prüfstand

Doch das Heizen ist nur eine Seite der Medaille. Um den Wärmeverbrauch zu senken, spielt auch der Gebäudestandard eine wichtige Rolle. Hier gebe es auf jeden Fall Verbesserungsbedarf, sagt Ostenrieder. Im Rathaus etwa seien die Fenster „eine Katastrophe“.

Insgesamt müssten die eigenen Liegenschaften energetisch auf den Prüfstand, um zu schauen, wo mache das Nachrüsten eines Vollwärmeschutzes Sinn, wo lasse sich durch das Dämmen des Dachs Energie sparen. Bei der Eishalle, einem der größten Verbraucher, hat die Gemeinde die Weichen schon gestellt. Dort beginnt im nächsten Jahr die energetische Sanierung.

Auf vielen gemeindlichen Gebäuden wie der Sporthalle Birkenried erzeugen Photovoltaik-Anlagen bereits Sonnenstrom. Weitere Standorte auf bislang noch ungenutzten Dächern gemeindlicher Einrichtungen sollen nun geprüft werden. © Hans-Helmut Herold

In diesem Rahmen soll das Stadion auch eine zusätzliche große Photovoltaik-Anlage aufs Dach bekommen. Bereits jetzt sind auf vielen gemeindlichen Gebäuden in Peiting entsprechende Module montiert. Zusammen liefern sie eine Leistung von rund 270 KWp. Weitere Anlagen könnten bald folgen. „Wir werden schauen, wo es Sinn macht, weitere Module zu installieren“, kündigt der Rathauschef an, der auch eine Pflicht für PV-Anlagen auf privaten Häusern begrüßen würde, wie sie derzeit diskutiert wird. „Bei Neubaugebieten ist ein Umdenken nötig, ich bin mir sicher, dass das kommt.“

Gemeinde plant Förderung für Balkonkraftwerke

Doch nicht nur auf dem Dach lässt sich die Kraft der Sonne nutzen. Mit Balkonkraftwerken können auch Mieter von Wohnungen Strom einfach für den Eigenverbrauch erzeugen. Bei der Gemeinde will man deshalb den Bürgern bei der Anschaffung solcher Mini-Anlagen finanziell unter die Arme greifen. Man arbeite gerade an einer Förderung, verrät Ostenrieder. Es wäre ein weiteres, wenn auch kleines Kapitel in der Peitinger Energiegeschichte. „Aber auch Kleinvieh macht Mist.“