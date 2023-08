Riesenspaß bei langer Badenacht im Peitinger Wellenfreibad

Liam, Simon und Elias (v.l.) hatten einen Riesenspaß bei der langen Badenacht in Peiting. © Gerhard Heiß

Die Gäste kamen bis aus Nordrhein-Westfalen und der Schweiz zur langen Badenacht im Peitinger Wellenfreibad. Und auch die Peitinger selbst hatten ihre Freude am Angebot.

Peiting – „Das ist eine tolle Sache, wenn es abends länger offen ist, das kann man gerne öfter machen“, zeigt sich Michael Kirchbichler begeistert über die lange Badenacht im Peitinger Wellenfreibad, und sein Sohn Hannes findet es einfach cool. „Die Kinder genießen dieses Bad“, wissen die Bademeister Markus Häringer und Reza Fironz übereinstimmend.

Dass am Samstagabend nicht mehr ganz so viele Gäste geblieben sind, lag wohl an den vorübergehenden Wolken, wegen denen mehrere schon um 17.30 Uhr heimgegangen sind. Umso mehr freuten sich die Verbliebenen über die Wellen bei den letzten Sonnenstrahlen. Ja, die Wellen sind immer noch eine große Attraktion. Das allein wäre im kommenden Jahr ein Grund zum Feiern. Dann sind es 50 Jahre her, dass der Gemeinderat in seiner Sitzung am 9. Juli 1974 mehrheitlich den Beschluss zum Einbau einer Wellenmaschine fasste. Eine Investition, die bis zum heutigen Tage und hoffentlich zur Freude künftiger Generationen noch mindestens weitere 50 Jahre Bestand hat.

Auf geht´s in die Wellen bei den letzten Sonnenstrahlen. © Gerhard Heiß

Nicht nur das Wasser ist ein Anziehungsmagnet. Auch die Grünanlage mit den weiten Liegeflächen und Spieleattraktionen sind ein Aushängeschild. Ein dickes Lob spricht Stephan Walter dem Peitinger Bauhof aus, dass er die großen Sturmschäden von Anfang Juli (wir berichteten) in kürzester Zeit behoben hat. „Heute merkt man davon nichts mehr.“

Mit Badenacht wieder Leute ins Schwimmbad bringen

Rettungsschwimmer Kim Borr indes ist es wichtig, dass man mit solchen Aktionen wie der langen Badenacht „die Leute wieder ins Bad bringt“. Schließlich sollen die Kinder Freude am Schwimmen bekommen. „Wir merken, dass auf Grund von Corona die Jugend weniger im Wasser war und deshalb Defizite vorhanden sind“, so Borr. Darum ist ihm auch der Erhalt von Bädern wichtig. Denn nur durch Übung werde man ein sicherer Schwimmer.

Sichere Schwimmer sind Hias (89) und Heidi Widmann (84), die regelmäßig zum Frühschwimmen kommen und abends nochmals zur Brotzeit bei zünftiger Musik vorbeischauten. „Ein super Bad, das unseren Ort lebenswert macht, für mich ist es gar mein „Therapiebad“, gerät Heidi geradezu ins Schwärmen. Ein Leben lang gehörte für Anni Prielmeier das regelmäßige Schwimmen im Bad zum Lebenselixier. So genießt sie auch im Kreise ihres Damenstammtisches den lauen Sommerabend im Bad.

Für Stimmung sorgte ab 19 Uhr Georg Keppeler mit seinem Akkordeon. © Gerhard Heiß

Zur Unterhaltung spielte bis 22 Uhr Georg Keppeler auf. Da hätte so manche gerne das Tanzbein geschwungen. „Schade, dass an diesem wegen Mariä Himmelfahrt verlängerten Wochenende viele Peitinger schon im Urlaub waren“, befand Stephan Walter. Für die Daheimgebliebenen hat sich der Abend auf jeden Fall gelohnt. Nicht nur sportlich, sondern auch musikalisch und kulinarisch.

GERHARD HEISS