Wie geht‘s weiter am Saliterhof in Kurzenried? Investor-Pläne fallen im Gemeinderat durch

Mit einem Bebauungsplan soll der Fortbestand des beliebten Saliterhofs in Kurzenried gesichert werden. Darauf hatte sich der Peitinger Marktgemeinderat im Januar geeinigt. Am Dienstag stellte der Investor nun den ersten Entwurf vor. Doch der kam im Gremium gar nicht gut an.

Peiting – Hans Schlamp war nicht persönlich erschienen, der Besitzer des Saliterhofs hatte stattdessen seinen Schwiegersohn Fabian Dahlheimer geschickt, um dem Peitinger Gemeinderat die Pläne für die künftige Entwicklung auf dem Areal in Kurzenried vorzustellen. Das hatten Schlamps Tochter Bärbel mit ihrem Mann Thomas Lein in den vergangenen Jahren als Betreiber zu einer beliebten Attraktion bei Einheimischen und Touristen ausgebaut.

Längst ist der Alpaka-Hof mit seinem großen Gastronomie-Angebot und regelmäßigen Veranstaltungen viel mehr als ein landwirtschaftlicher Betrieb. Mit der Lage im Außenbereich ist das allerdings nur schwer vereinbar, weshalb der Marktgemeinderat im Januar nach längerer Diskussion den Weg für die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans frei gemacht hatte, um den Betrieb des Erlebnishofes auf rechtlich sichere Füße zu stellen.

„Das Hauptziel ist, den Betrieb zu sichern“, betonte auch Dahlheimer in der Sitzung am Dienstag noch einmal. Die aktuell nur zulässigen 32 Sitzplätze in der Gastronomie würden für einen wirtschaftlichen Betrieb nicht ausreichen, der Hof stecke „tief in den roten Zahlen“, machte er klar. Gleichzeitig müsse man auch in die Zukunft schauen und sich überlegen, „was lässt sich sinnvoll integrieren?“

Stellplätze für 30 Wohnmobile und Ferienappartments

Was man darunter auf Investorseite verstand, zeigte anschließend Planer Christian Ufer vom Büro Terrabiota auf. Die Gaststätte soll auf 140 Sitzplätze erweitert, die ehemalige Tenne für Ferienappartments und die Werkstatt zur Eigentümerwohnung umgebaut werden. In der großen Halle sahen die Pläne Veranstaltungen für bis zu 300 Personen vor, auf dem südlichen Teil des Geländes könnten bis zu 30 Wohnmobilstellplätze entstehen. „Das ist aber kein Campingplatz für Leute, die ein bis zwei Wochen bleiben wollen, sondern richtet sich an Durchreisende, die maximal drei Nächte stehen“, so Ufer. Für die Entsorgung der Camping-Toiletten soll eine zentrale Station eingerichtet werden, deren Inhalt abgeholt würde, erläuterte Dahlheimer auf Nachfrage.

Der Parkplatz würde zudem auf 90 Stellplätze vergrößert und mit Bäumen begrünt. Um den nötigen Platz zu schaffen, sollen die Tierställe auf den Reitplatz verlegt werden. Nur von einer „Adventure-Golf-Anlage“ wie noch im Januar war nun nicht mehr die Rede. Hinsichtlich der zu erwartenden Lärmentwicklung verwies der Planer auf ein vorliegendes Gutachten. „Da ist alles im grünen Bereich.“

Gemeinderäte kritisieren überdimensionierte Planung

Alles andere als im grünen Bereich sahen allerdings die Gemeinderäte die vorgestellten Pläne. So könne sie auf keinen Fall zustimmen, sagte Marion Gillinger (ÖDP). Der Ist-Betrieb werde zu einem überdimensionierten Veranstaltungsort vergrößert, der nicht in einen kleinen Weiler wie Kurzenried passe. Nachbarbelange würden nicht berücksichtigt, die Zahl von 30 Wohnmobilstellplätzen sei viel zu hoch. Aktuell sei der Saliterhof standortverträglich, „wir sollten nicht den Fehler machen, gewachsene ländliche Strukturen zu zerstören“. Michael Deibler (CSU) sprach von einem „beeindruckenden Projekt, aber nicht an dieser Stelle“. Er könne sich Gillinger nur anschließen.

Ins gleiche Horn stieß auch Norbert Merk (CSU). „Man will uns hier eine Event-Location schmackhaft machen“, ärgerte er sich. Man sei bereit, den „Schwarzbau“ zu legalisieren“ und eine vernünftige Gastronomie zu ermöglichen, mehr aber nicht.

Nicht nur Josef Sellmaier (BVP), der aus Kurzenried stammt und im Januar als Einziger gegen das Vorhaben gestimmt hatte, sah in dem Entwurf einen „Freifahrtschein“, in dem Bebauungsplan sei nichts genau definiert, kritisierte er. So könnten auf dem Gelände bis zu 40 Wohnungen entstehen, rechnete Tobias Eding (SPD) vor. Das sei richtig, gab Ufer zu. „Das sollten Sie begrenzen.“ Dagegen spreche auch aus Investorsicht nichts.

Klare Forderungen an Investor

Ihr komme das vorgelegte Konzept eher wie ein „Wunschzettel an Weihnachten“ vor, „das ist alles viel zu schwammig“, schlug sich auch Claudia Steindorf (SPD) auf die Seite der Kritiker. „Das passt hier nicht hin und ist auch nicht sozialverträglich.“ Auch Franz Seidel (BVP), der im Januar vehement für den Bebauungsplan geworben hatte, zeigte sich mehr als irritiert über das Vorgehen des Investors. Dieser habe sich damit keinen Gefallen getan, „Die Stimmung im Gemeinderat und bei den Anlegern ist gekippt, das wirkt jetzt eher abschreckend“, stellte Seidel fest.

Einig war man sich, dass der Investor erst einmal seine Hausaufgaben machen müsse, ehe man einen Beschluss fassen könne. Nichtöffentlich steckte das Gremium dafür klare Grenzen: Für die Gastronomie seien maximal 90 Sitzplätze vorstellbar, unkritisch sehe man fünf Wohnmobilstellplätze sowie zehn große Veranstaltungen pro Jahr in der Halle. Feste bis 90 Personen könnten unabhängig davon in den Gastronomieräumen stattfinden. Zudem sollen nicht mehr als fünf Wohnungen auf dem Gelände entstehen.

