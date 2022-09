Trainieren wie die Profis: Sanierte Laufbahn in Peiting zählt dank digitaler Messsensorik zu modernsten Bayerns

Startklar auf der neuen Laufbahn: (v.l.) Peter Ostenrieder, Günther Neureuther, Andreas Neureuther und Franz Reßler. © Hans-Helmut Herold

Die Leichtathleten des TSV Peiting können künftig unter Profibedingungen trainieren: Ihre Laufbahn ist nach der Generalsanierung mit einer digitalen Messsensorik ausgestattet und zählt so zu den modernsten Bahnen Bayerns.

Peiting – Chilirot und und hochtechnologisiert: So kommt sie daher, die erneuerte Laufbahn im Peitinger Sportstadion. Sie zählt nun sogar zu den modernsten Bahnen Bayerns, vergleichbare findet man neben Peiting nur noch in der Augsburger Universität und der TU München. „Da sind wir in bester Gesellschaft“, freute sich Bürgermeister Peter Ostenrieder, der vergangenen Montag symbolisch den Schlüssel zur Laufbahn an die Verantwortlichen des TSV Peiting übergab. Seitens des TSV erhofft man sich vor allem, durch die hochmoderne Bahn junge Menschen anzusprechen und sie für die Leichtathletik zu begeistern. „Vielleicht können wir dann wieder an die Erfolge vergangener Jahre anknüpfen“, hofft Franz Reßler, Abteilungsleiter Leichtathletik des TSV.

Die Funktionsweise des Bewegungssensors wurde Leichtathlet Neureuther von Katharina Breuker erklärt. © Hans-Helmut Herold

Im Jahr 1981 entstand die Bahn und nach einer ersten Sanierung 1997 war es nun an der Zeit, die Anlage wieder in einen zeitgemäßen und zukunftssicheren Zustand zu bringen. Durchgeführt wurden die Arbeiten von der bayerischen Firma „Polytan“, die seit Jahrzehnten zu den führenden Spezialisten für Sportbeläge gehört. Zusammen mit dem danebenliegenden Hartplatz kostete die Sanierung die Gemeinde Peiting rund 400 000 Euro. „Glücklicherweise wurden im Rahmen eines Förderprogramms 90 Prozent der Kosten vom Freistaat Bayern übernommen“, so Ostenrieder.

Die knallige Bahn macht nun nicht nur optisch etwas her, vor allem ermöglicht sie den Leichtathleten ein Training auf absolutem Profiniveau. Mithilfe von Magneten, die unter der Bahn verbaut wurden, können die Sportler ihre Leistungen künftig detailliert dokumentieren. Dafür benötigen sie lediglich einen speziellen Sensor, der in einem Gurt um die Hüfte getragen wird. Jedes Mal, wenn der Sportler nun eine der verbauten Magnetschranken passiert, erfasst der Sensor die gelaufene Zeit. Daneben werden auch andere relevante Daten wie die Durchschnittsgeschwindigkeit oder Schrittanzahl erfasst.

Trainingsdaten lassen sich am Smartphone auswerten

Wenn das Training dann beendet ist, wird der Sensor an PC oder Laptop angeschlossen und schon gelangt der Sportler zu einer Erfassung seiner erbrachten Leistungen. Wem das zu lange dauert, kann sich alternativ auch die sogenannte „Smart Run App“ auf das Smartphone herunterladen. Hier erscheinen die Ergebnisse sogar schon während des Laufens. Das Ganze ist übrigens für Jedermann möglich, nicht nur für Sportler.

Um den richtigen Umgang mit der neuen Technologie zu erklären, kam Katharina Breuker vom Softwareentwickler „Humotion“ nach Peiting. In einer Schulung wurde interessierten Leichtathleten sowie Sportlehrern der Mittelschule alles genauestens erklärt. Nach der ganzen Theorie wollten die Peitinger aber natürlich auch die Probe aufs Exempel sehen. Dafür war Leichtathlet Andreas Neureuther zuständig. Er führte einen Testlauf durch und zeigte sich überzeugt von der neuen Art des Trainierens. So waren auch anfangs noch kritische Beobachter zusehens von der neuen Technik angetan.

Denn ob 400-Meter-Lauf oder Trainingssprünge, all das macht der moderne Sportler von heute mit Bewegungssensoren. Zu jenen gehören nun auch Neureuther und die Peitinger Leichtathleten. Die Voraussetzungen sind also geschaffen, um Reßlers Wunsch wahr werden zu lassen und Peiting als neuen Top-Standort für Leichtathleten zu etablieren.

Von Andreas Jäger

